Что по ящику? 10 шоу этой осени — вы пожалеете, если их пропустите

Среди премьер осеннего сезона несколько реалити на выживание Источник: пресс-служба канала СТС

Лето подходит к концу, но это совсем не повод для грусти. Телеканалы готовы порадовать зрителей продолжением полюбившихся реалити-шоу. В эфир выйдут новые сезоны популярных проектов, а также захватывающие премьеры. Рассказываем, какие шоу никак нельзя пропустить осенью 2025 года.

«Голос. Дети»

Один из самых рейтинговых проектов на отечественном ТВ «Голос. Дети» (0+) вновь появится в эфире Первого канала осенью. Премьера 12-го сезона шоу запланирована на сентябрь. Сейчас идут съемки. До этого отборочная комиссия рассмотрела сотни заявок от юных исполнителей и провела очные кастинги. В итоге в слепых прослушиваниях зрители увидят более 100 ярких выступлений.

В составе наставников, которым предстоит работать с вокалистами, две дебютантки — оперная певица Аида Гарифуллина и Наталья Подольская. К ним присоединятся ветераны проекта Дима Билан и Владимир Пресняков. Причем команд, как и всегда в детской версии проекта, только три, а Владимир Пресняков и Наталья Подольская образуют дуэт наставников и наберут одну команду на двоих. Специально для них сконструировали особое двойное кресло, которое шире обычного, и у него одна кнопка. Таким образом супругам каждый раз придется принимать общее решение.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская образуют дуэт наставников в новом сезоне шоу Источник: «Голос. Дети» / Vk.com

— Обожаю детей, детский талант способен вызвать слезы восторга, дети меня вдохновляют. Уже предвкушаю свой дебют в «Голосе», а особенно с учетом того, что у нас будет двойное кресло! — поделилась Подольская.

Ведущей шоу выступит традиционно Яна Чурикова, а ее соведущей станет Валя Карнавал.

«Остров сокровищ. Знаки судьбы»

31 августа на СТС стартует новый сезон реалити «Остров сокровищ. Знаки судьбы» (16+). 65 участников будут бороться за главный приз в 10 миллионов рублей, проходя разные испытания. Некоторые отсеются на первом же этапе, остальным предстоит целый месяц выживать в не самых приятных условиях и бороться за иммунитет, продукты и другие бонусы. В конце каждого выпуска герои будут собираться в амфитеатре и решать, кого выгнать. В финале окажутся четверо, но только один из них сможет забрать деньги.

Дима Масленников пообещал, что победить в новом сезоне смогут как парни, так и девушки Источник: пресс-служба канала СТС

Выживать на острове будут американский бизнесмен, золотодобытчик, модель, боксер, учитель биологии, почтальон, радиоведущий, медсестра, парикмахер, стоматолог, рэпер, шеф-повар, несколько блогеров и другие. По словам ведущего реалити Димы Масленникова, новый сезон будет жестче первого.

— С моей точки зрения, первый сезон «Острова сокровищ» был некой подготовкой к этому. Сейчас все условия намного жестче. Это было мое главное условие участия в данном проекте. Мы специально концентрировали свое внимание на различных психологических играх, более жестких испытаниях и более суровых условиях выживания, — рассказал ведущий. — И самое главное, что в этом сезоне всё рассчитано так, что победить смогут как девушки, так и парни.

«ВИА Суперстар!»

Еще одно яркое музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» (12+) стартует 6 сентября на телеканале НТВ. За победу будут бороться ВИА «Поющие гитары», группы «Аракс», «Блестящие», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал», «Сладкий сон», «Тутси» и RevoльveRS.

«Бурановские бабушки» зажгут в новом сезоне проекта Источник: пресс-служба НТВ

Артисты признаются, что для них проект дает платформу, чтобы снова взлететь. Но при этом важна и победа, а не просто участие. Исполнители готовы удивлять зрителей репертуаром, подачей и энергией.

— Над проектом работает огромная команда профессионалов: музыкальные студии, режиссеры, балет, камеры, декорации, журналисты, грим, костюмы и т. д. Чего можно ждать, заходя в такую машину? Нового уровня возможностей и новых себя! Естественно, мы хотим показать все грани своих талантов и о самих себе узнать больше. А еще мы хотим пройти с проектом до победного финала, потому что мы любим свое дело и умеем работать. И мы этого достойны! — поделилась солистка группы «Блестящие» Надежда Ручка.

В роли звездного жюри выступят телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России Ирина Понаровская. Ведущие проекта — Вадим Такменев и Наташа Королева.

Звездное жюри готово судить по справедливости Источник: пресс-служба НТВ

— Знаю, что среди участников есть группа «Лесоповал». Естественно, в 90-е на слуху был хит «Я куплю тебе дом», который слышали все, поэтому мне будет очень интересно понаблюдать за ними. Мой подход к судейству в «ВИА Суперстар!» точно не отличается, но оценивать коллективы, наверное, сложнее, потому что одно дело наблюдать за развитием артиста, а другое — за группой, особенно когда их больше трех человек и нужно следить комплексно, — рассказала Лера Кудрявцева.

Стас Пьеха больше всего переживает за то, как будет оценивать ВИА «Поющие гитары».

— Один из солистов ВИА «Поющие гитары» — мой двоюродный дедушка, который помогал воспитывать мою маму и всегда был для нее близким другом. Не представляю, как я могу и буду его оценивать, — поделился артист.

Каждый выпуск «ВИА Суперстар!» будет посвящен определенной теме: участники споют свой хит, представят версии современных композиций. А вот правила шоу претерпят изменения: начиная со второго выпуска проект будет покидать один коллектив, набравший наименьшее количество баллов. Члены жюри один раз за весь сезон смогут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, то единожды спасти участника смогут зрители проекта, проголосовав в студии. Победителем сезона станет та группа, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

«Ставка на любовь»

В новом романтическом шоу «Ставка на любовь» (12+) телеканала «Пятница!» будут царить нешуточные страсти. Знаменитости с первой серии начнут выяснять отношения со своими вторыми половиками и проверять их на прочность на экзотическом острове Бали. Звездам предстоит проходить испытания, преодолевать бытовые трудности, принимать непростые решения. Руководить процессом будет семейная пара — Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Ведущие шоу — Регина Тодоренко и Влад Топалов Источник: телеканал «Пятница!»

В числе звездных участников: Прохор Шаляпин, Олег Верещагин, Влад Соколовский, Айза-Лилуна Ай, Оскар Кучера, Карина Нигай, Павел Мамаев, Дина Аверина и Анфиса Чехова, которая на днях получила предложение от своего избранника Александра Златопольского.

Как сложится судьба Анфисы и Александра на шоу, мы пока не узнаем, но похоже, что в жизни Чехова свою награду взяла Источник: Анфиса Чехова

— Девять лет я не афишировала личную жизнь. Саша — первый за долгие годы, — поделилась переживаниями Анфиса Чехова. — Я вообще не люблю такие проекты, потому что я рождена жить, а не выживать. Но с партнером принимать участие в подобном мне гораздо комфортнее. Когда меня пригласили в проект, никто не знал, что у меня есть Саша. Тогда мы поняли, что это отличная возможность рассказать о своих отношениях.

В финале шоу пары, которые сумеют сохранить взаимопонимание и доверие, поборются за главный приз. По словам продюсеров шоу, проект получился настоящим, эмоциональным и захватывающим. Премьера — 5 сентября.

«Большие девочки. Дочки-матери»

На «Пятнице!» в сентябре состоится премьера 3-го сезона реалити «Большие девочки. Дочки-матери» (16+). Участницы весом более 100 килограммов вновь будут худеть под руководством опытных наставников, но на этот раз не в одиночку, а вместе с мамами. В процессе трансформации не обойдется без конфликтов, всплывут старые обиды. Наставницей участниц вновь станет прославленный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Этери Тутберидзе в этот раз предстоит поддерживать не только девушек, но и их мам Источник: кадр из реалити «Большие девочки. Дочки-матери», телеканал «Пятница!», 2025 год

— Когда в проект приходят не только участницы, но и их мамы, это уже не просто работа над телом, а перестройка целой семейной системы. Мама может как поддержать, так и вернуть дочь к прежнему стилю жизни. Иногда именно мама может сказать: «Вот тут мы ошиблись, и так больше нельзя». Но бывает и наоборот — привычки мамы мешают. Поэтому для меня важно менять подход у обеих, чтобы никакая из них не тянула другую назад, — рассказал Этери. — Я хочу, чтобы этот сезон стал для них точкой невозврата. Чтобы спустя год они жили уже в новом ритме и с новым телом, а старые привычки остались только в воспоминаниях и на фотографиях.

Толстушек ждут интенсивные тренировки, работа с психологом и диетологом. Победит та, которая скинет больше всего килограммов за весь проект.

«ДОстояние РЕспублики»

Этой осенью после десятилетнего перерыва в эфир Первого канала возвращается музыкальное шоу «ДОстояние РЕспублики» (12+). Несмотря на сохранение привычного формата, зрителей ждет много нового. Ведущими сезона станут Валдис Пельш и Валя Карнавал.

— В съемках приняли участие Дима Билан, Полина Гагарина, Елена Ваенга, Сергей Шнуров и другие, — сообщили «Стархиту» в пресс-службе Первого канала.

В каждом выпуске известные эстрадные исполнители под аккомпанемент живого оркестра представят композиции одного из десятилетий или репертуара звезды. Участникам шоу и телезрителям предлагается выбрать наиболее понравившиеся. Также в программе есть формат дружеских бесед, в которых ведущие, приглашенные гости и зрители общаются в непринужденной обстановке.

«Полная посадка»

Новая кулинарная премьера «Полная посадка» (16+) ждет зрителей на «Пятнице!» этой осенью. На экраны вернется шеф Константин Ивлев, чтобы научить поваров работать в заполненном до отказа гостями ресторане. Участники будут готовить и подавать блюда на мастер-классе, а затем пройдут стресс-тест.

Шеф Ивлев вновь будет учить готовить начинающих поваров Источник: телеканал «Пятница!»

Всего состоится 12 ужинов, каждый из которых будет представлять собой уникальный сет-меню от Ивлева. Гостям предложат как мировую классику — французскую, итальянскую и русскую кухни, так и оригинальные авторские блюда шефа.

— Очень многие считают, что есть три самых легких дела: управлять страной, тренировать сборную России по футболу и готовить щи. Многие, насмотревшись фильмов, думают, что работа шеф-повара — это романтично: порхаешь по кухне как Волочкова и полная идиллия. Но приготовление и подача блюд — это тяжелый, титанический труд, — поделился Ивлев. — Я ребятам всё детально покажу, дам лучшие плиты, лучшие тарелки, их задача — качественно, быстро и хорошо обслужить посетителей.

«Прятки»

31 августа на СТС стартует второй сезон экстремального телепроекта «Прятки» (16+). На этот раз искать участников будет звезда шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев. Видеоблогер отправится на поиски героев в заброшенные локации, расположенные в разных частях света.

Дмитрий Журавлев будет искать звезд в новом сезоне шоу Источник: пресс-служба СТС

В детскую игру по-взрослому сыграют: Артем Дзюба, Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Ваня Дмитриенко, Надя Сысоева, Евгений Папунаишвили, Настя Крайнова, Александр Белькович, Аня Покров, Алексей Столяров, Наталия Медведева и другие звезды.

Среди локаций нового сезона: отель-призрак в Бангкоке, заброшенная крепость в Омане, металлургический завод в ЮАР, тюрьма в Старой Руссе, старинная усадьба Витово в Костроме, бывшее здание городского суда Санкт-Петербурга.

По правилам реалити, в каждом выпуске герои выбирают внутри конкретной локации укромные места для того, чтобы надежно спрятаться. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час, чтобы найти всех участников.

Прохор Шаляпин прятался в тюрьме Источник: пресс-служба СТС

— Атмосфера устрашающая, будто в заброшенных камерах много призраков, поэтому, конечно, было не по себе, — рассказал Прохор Шаляпина о тюрьме. — Вообще, экстрим не очень люблю, но в таких проектах участвую с удовольствием. Здесь адреналин дозированный, всё организовано надежно.

В отличие от Прохора, Евгений Папунаишвили считает себя азартным человеком.

— Что мне нравится, в этом шоу показаны места, куда так просто не попадешь. Это ново и очень любопытно. При этом я не из тех, кто рад только поучаствовать. У меня схема простая: приехал, выиграл и уехал, — признался он.

«Выживалити. Змееловы»

Еще одно российское приключенческое реалити-шоу «Выживалити. Змееловы» (16+) телеканала «Пятница!» также запланировано на предстоящую осень. Ведущим вновь выступит актер Вадим Демчог, который пообещал зрителям захватывающий триллер.

Вадим Демчог вновь будет испытывать звездных участников на прочность Источник: телеканал «Пятница!»

— Я каждую неделю буду собирать звезд, испытывать их выносливость, командный дух и проницательность. Среди героев всегда будет скрываться «змея» — хитрое, мудрое и ловкое существо. Ее цель — добиться победы любой ценой. Задача остальных — найти «змею», прежде чем ее коварство парализует всю команду, — рассказал Демчог в проморолике.

Помимо этого, звезд ждут изнурительные испытания: от переправ через бурные реки до поисков еды в дикой природе Юго-Восточной Азии. Участники должны выстоять физически и вычислить предателя, чтобы ему не достались призовые деньги.

«Маменькин сынок»

Премьера реалити-шоу «Маменькин сынок» (16+) состоится 4 сентября на телеканале «Ю». Это проект про женщин, которые вынуждены жить под одной крышей со своей свекровью.

В новом реалити покажут, как невестки живут со свекровью под одной крышей Источник: кадр из реалити-шоу «Маменькин сынок», телеканал «Ю», 2025 год

Личная жизнь героинь находится под постоянным присмотром мамы, а их мужья в любом конфликте занимают сторону родительницы. Создатели шоу обещают, что психолог проекта поможет сепарировать мужчину от мамы и спасти отношения.