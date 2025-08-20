НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Палестина впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» — оцените 10 фото восточной красавицы

Палестина впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» — оцените 10 фото восточной красавицы

Надин Аюб решительно настроена на победу

312
2 комментария
К 27 годам Надин чувствует себя уверенно не только на сцене, но и в кресле владельца крупной компании | Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)К 27 годам Надин чувствует себя уверенно не только на сцене, но и в кресле владельца крупной компании | Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К 27 годам Надин чувствует себя уверенно не только на сцене, но и в кресле владельца крупной компании

Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Международный конкурс «Мисс Вселенная» состоится в ноябре 2025 года, а участницы уже начинают заявлять о себе. Страны рассказывают, почему именно их конкурсантки достойны завоевать титул. В этом году в числе участниц впервые за всю историю конкурса появилась представительница Палестины. Надин Аюб намерена громко заявить о себе и рассказать, как на самом деле живут женщины в стране.

— Госпожа Аюб — опытная модель из Палестины с активной жизненной позицией, она воплощает в себе стойкость и решительность, которые характеризуют наш конкурс, — написали организаторы конкурса «Мисс Вселенная».

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Надин родилась в небольшом городе Рамалла, где численность около 40 тысяч человек. После школы она окончила университет по специальности «психология» и «английская литература».

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Получив образование, девушка не пошла работать по профессии. Ее увлекла тема здорового образа жизни, правильного питания, и она снова отправилась учиться, но на этот раз на нутрициолога.

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В отличие от своей первой корочки, вторую она активно использует в работе. Она регулярно проводит тренировки и помогает женщинам наладить свой режим питания, чтобы прийти к здоровому телу и фигуре мечты.

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В свободное время Надин много путешествует, изучает историю своей страны и всего мира, а также занимается верховой ездой.

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Надин живет на два города — Амман и Дубай. Во втором у нее открыта компания Olive Green Academy. Она помогает женщинам из восточных стран научиться разбираться в медиасреде и работать с последними технологиями и искусственным интеллектом.

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще во врем учебы Надин начала подрабатывать моделью и участвовать в конкурсах красоты. В 2022 году она получила свою первую крупную награду — «Мисс Палестина».

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В том же году она представила страну в международном конкурсе «Мисс Земля», где попала в финал и забрала титул «Мисс Вода — 2022».

Источник: missearth / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: missearth / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

missearth / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После того как Надин громко заявила о себе не только в родной Палестине, но и во всём мире, она занялась помощью нуждающимся. Среди ее подопечных — малоимущие и дети с ограниченными возможностями. Свое участие на конкурсе «Мисс Вселенная» она посвятила именно им.

Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

nadeen.m.ayoub / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«В то время как Палестина переживает горе, особенно в секторе Газа, я выражаю голос народа, который не желает, чтобы его заглушали. Я представляю каждую палестинскую женщину и ребенка, чью силу должен увидеть мир, — пишет она в посте в социальных сетях. — Мы — это больше, чем наши страдания, мы — стойкость, надежда и пульс родины, которая продолжает жить благодаря нам».

Проголосовали бы за Надин?

Красивая девушка с натуральной внешностью достойна победы
Буду болеть за нее, но сомневаюсь, что победит
Ничего особенного
Есть все шансы, но огласите весь список, пожалуйста
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
2
Инженер1
1 час
Почему не в Кокошнике?
Гость
1 час
А почему не в парандже?
Читать все комментарии
