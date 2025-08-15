Вместо Лабубу все хотят Вакуку. Что это такое и откуда такая страсть к игрушкам-уродцам

Вакуку чем-то похожа на Лабубу Источник: «Доктор Питер»

Вот уже несколько лет в тренде игрушки-монстрики. Совсем недавно социальные сети взорвали Лабубу, которые стали трендом 2025 года, сейчас им на смену пришли Вакуку. Детям уже неинтересны идеальные Барби, да и взрослым тоже. Почему так? « Доктору Питеру» отвечают специалисты.

Что за игрушка

Совсем недавно стали говорить о новой игрушке, которая называется Вакуку. Чем-то кукла похожа на Лабубу, ее создала китайская компания Letsvan и запустила в продажу в 2024 году.

Вакуку — это плюшевый воин-монстрик, он приятный на ощупь, у него подвижные руки и ноги, к тому же еще и выразительная мимика. Одета кукла в меховой костюмчик, игрушке можно менять шапочки. Размер Вакуку совсем небольшой — всего 17–20 см.

Так же, как и Лабубу, Вакуку выпускают в разных форматах и коллекциях, чаще всего — blind-box, где фигурка попадается случайно. Однако есть возможность купить игрушку в открытой упаковке или в другом размере — в формате брелока или большой плюшевой куклы.

Фешен-блогер Люси Пылаева с Лабубу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Игрушки как отражение реальности

«Сегодня человечество переживает в своей стадии исторического развития системный кризис во всех сферах жизнедеятельности. На планете бушуют природные стихии и техногенные катастрофы, разрушительные войны и экономические кризисы, смертоносные пандемии и кризисы смыслов. Всё это предопределяет соответствующий облик создаваемых продуктов сферы развлечения. Мир становится экстремальным, создает множество вызовов и угроз для жизни и здоровья человека, происходит экзистенциальная трансформация», — говорит психолог Деулин.

Дмитрий Деулин — декан факультета «экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук.

Лабубу, Вакуку, а до этого Хагги Вагги — это игрушки, которые, несмотря на мягкость и пушистость, содержат формы инфернальности и эксцентричности. Они отражают коллективное бессознательное, своего рода куклы — это психологическое зеркало общества. Создатели подобных игрушек просто улавливают массовые настроения, хорошо зарабатывая на этом.

У молодого поколения совсем другие запросы

Раньше куклы и игрушки были про идеальное: красивые, аккуратные, «правильные». Сейчас у нового поколения больше запроса на аутентичность, на признание разного, необычного, даже пугающего. Через страшненькое мы приручаем свои страхи и хаос.

«Кроме того, таких персонажей легче очеловечить. Они со странностями, как и мы. Вакуку и Лабубу — не про глянцевую картинку, они про внутренний мир, про уникальность, которая не всегда мила, но всегда живая», — говорит психолог Лерона Наринская.

Лерона Наринская — квантовый психолог.

Это нормальный и закономерный этап развития массовой культуры. В психологическом плане — это попытка примириться со своей теневой стороной, с тем, что обычно вытесняется. Психика больше не хочет прятать некрасивое, ей нужно его интегрировать.

Помогают справиться с тревожностью и принять себя

Лабубу и Вакуку — это не просто игрушки. Это проекция внутреннего «я», в котором есть место для иронии, абсурдности и несовершенства.

«Если Барби — это глянцевая мечта, то Лабубу — это наш внутренний монстрик, уставший, с большими глазами, который просто хочет, чтобы его обняли. Вакуку немного другой: это воин джунглей с монобровью, он уже с характером. Это как бы „я, когда в понедельник иду на работу, но держусь“. С точки зрения психологии такие образы дают контакт с вытесненным — с тем, что раньше не принималось, пряталось в тени», — объясняет психолог Дмитрий Сидоров.

Дмитрий Сидоров — специалист в области психологии и коучинга, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, автор книг.

В психологии есть понятие «контейнирование тревоги» — когда мы упаковываем свои страхи и напряжение в безопасные формы. Игрушки вроде Вакуку становятся такими «контейнерами» — немного пугающими, но в то же время мягкими, бархатными, родными. Это снижает уровень тревоги, особенно у тех, кто чувствует нестабильность вокруг.

Физиогномически, кстати, Вакуку вызывает одновременно симпатию и осторожность. Эта ухмылка, монобровь, чуть приторможенный взгляд. Он как будто говорит: «Я странный, но ты же тоже». Это психологически заразительный образ, мы чувствуем, что в нем есть и наша внутренняя часть.

Почему идеальные Барби ушли в прошлое

Когда-то куклы Барби символизировали целую эпоху — с их глянцем, культом успеха, «правильной» внешностью.

Идеальный нос, идеальная грудь, идеальный блеск волос. Даже когда у Барби появлялись карьерные амбиции, она всё равно оставалась визуально совершенной. Но мы живем уже в другом мире — мире, где идеал пугает, а несовершенство вызывает сочувствие и интерес.

«Лица утомлены ретушью, фигуры — диетами, а психика — постоянным сравнением себя с „идеальными с обложки“. Особенно это прослеживается у подростков, так как они главные потребители подобных трендов и они же лучше всех чувствуют фальшь», — говорит психолог Анастасия Филимонова.

Анастасия Филимонова — практикующий клинический психолог, выпускница МГУ.

Мы — это то, с чем можем себя ассоциировать

В психологии есть понятие «проекция» — когда мы подсознательно наделяем объект своими чувствами, мыслями, страхами. Страшная игрушка становится чем-то вроде символа: «Да, я странный, но я всё равно могу быть любимым».

«Существо вроде Вакуку или Лабубу — это не пугающий монстр, это своего рода альтер эго. С ними можно себя идентифицировать. Они вызывают сочувствие, но при этом сами не жалуются. Они как будто говорят: „Ты можешь быть разным, и это нормально“. Особенно это важно тем, кто чувствует себя не таким уверенным, тревожным, отличающимся от нормы», — объясняет Анастасия Филимонова.

Молодежь сегодня растет в среде, где ирония, сарказм и самоирония — это почти официальный язык общения.

Страшные игрушки, мемы, гротескные комиксы — всё это часть одного культурного кода. Лабубу, Вакуку и прочие герои выглядят так, как будто пришли после недели недосыпа и экзамена. Но именно это делает их «своими». Они не стараются быть хорошими. Они просто есть. И это сегодня ценнее, чем навязанная гламурная вежливость.

А что дальше? Скорее всего, тренд на странных персонажей сохранится, но трансформируется.

Мы уже видим, что куклы становятся не только визуально необычными, но и обретают характер со своими тараканами, страхами, историями. Возможно, следующим этапом станут игрушки с историями, близкими к терапевтическим: с тревожным Вакуку, который боится темноты, но всё равно идет вперед, или с Лабубу, у которого есть маленький дневник чувств. Это уже происходит в виде книжек, карточек, антистрессовых комиксов.

«Это абсолютно нормально. Страсть к таким игрушкам — это не отклонение, а культурная адаптация. Психика человека гибкая, если ей удобнее идентифицироваться со странным, но безопасным персонажем, значит, так нужно. Главное — не бояться этого и не отнимать у ребенка его Вакуку, особенно если он кажется вам несимпатичным. Потому что в этом „уродце“ может скрываться самая важная часть детской психики — та, что хочет быть увиденной и принятой», — заключила эксперт.

Как правильно выбирать игрушки

Надо ли бежать покупать детям популярных уродцев?

«В искусстве, литературе и кинематографе мы берем опыт лучших специалистов и художников всего мира. Родители должны выступать в роли определенного цензора для своих детей», — считает психолог Олег Гадецкий.

Олег Гадецкий — психолог, кандидат философских наук, автор метода ценностно ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно ориентированной психологии.

Выбор игрушек должен зависеть от личных предпочтений и ценностей семьи. Важно учитывать следующее:

если семья хочет поддерживать российские ценности и культуру, то выбор игрушек с героями из российских мультфильмов может быть предпочтительным;

важно учитывать интересы и предпочтения ребенка. Если он больше увлечен персонажами из зарубежных мультфильмов, то можно рассмотреть такие варианты. Не стоит ориентироваться только на свой опыт. Времена идут, интересы поколений меняются ;

игрушки с персонажами из зарубежных мультфильмов могут способствовать изучению иностранных языков, что может быть полезно для развития ребенка.

«В конечном счете главное, чтобы игрушки соответствовали возрасту и интересам ребенка, а также соответствовали ценностям и предпочтениям семьи, — считает психолог. — Игрушки должны развивать воображение, способствовать развитию творческих навыков у детей».