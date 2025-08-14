«Все мне завидуют»: пенсионерка стала звездой «ТикТока», и теперь ее травят школьники

Блогер-пенсионерка столкнулась с травлей на волне популярности Источник: Нина Александровна

70-летнюю жительницу Новосибирска Нину Власову можно назвать активной пенсионеркой, но с одним исключением: прогулкам и спорту она предпочла посты в соцсетях. За несколько лет Нина Александровна (это одновременно ее имя-отчество и ник в «ТикТоке») набрала миллионы подписчиков. Своими эпатажными роликами сибирячка и радует, и возмущает зрителей — нередко комментаторы негативно относятся к ее творчеству. Нина Александровна хейт не терпит и всегда отвечает на выпады резко. Но недоброжелатели перебрались в офлайн: последние два месяца ее терроризируют неизвестные. Как сибирская пенсионерка стала популярной и кому могла перейти дорогу — в материале наших коллег из NGS.RU.

Сложное прошлое

Нина Власова родилась в деревне Алексеевке Новосибирского района. Сейчас у нее миллионы подписчиков в «ТикТоке» и своя фанбаза, но всё это началось относительно недавно.

Ее жизнь нельзя назвать легкой: постоянные переезды, работа где придется.

«Я уезжала в Читу жить, была там замужем. А оттуда приехала назад, жила у брата в Толмачёво, потому что в деревне приютиться было негде. Прожила год вместе с ним и мамой, она при мне умерла», — вспомнила Нина Александровна в разговоре с корреспондентом NGS.RU.

36 лет назад она снова вышла замуж. Со своим супругом она познакомилась на вокзале, где торговала семечками. Они прожили вместе двадцать лет: брак не был идеальным, но муж относился к ней хорошо, хоть и часто выпивал.

«Не знаю, чего ему не хватало, пил и пил. Причем много-то и не пил: выпьет красного вина, закусит шоколадкой — и всё, пьяный, — рассказала Нина Александровна. — Он с молодости такой: рассказывал, как с мамой и с отцом ходили по гулянкам, он играл на баяне, и ему помаленьку наливали. Не мог отвыкнуть от алкоголя. Когда я с ним встретилась, он уже алкаш был».

Не стоит искать глубокий смысл в роликах сибирячки Источник: соцсети Нины Александровны

16 лет назад в жизни Нины Власовой произошло еще одно несчастье: ее муж покончил с собой. С тех пор она живет одна, детей у семьи завести не получилось. Несколько лет Нина Александровна провела на пенсии, а потом устроилась работать сторожем в школу.

«Ночь дома, ночь в школе. Шесть лет подряд с подругой мы так проработали, потом нас директриса предупредила, что будет увольнять. Ей выгоднее было брать мужиков, чтобы они за ту же зарплату сразу на четырех работах работали: и электрик, и слесарь, и дворник», — посетовала пенсионерка.

Путь к популярности

Нина Александровна так и осталась бы безработной, если бы не ее подруга из школы: пять лет назад она посоветовала ей начать вести блог. Пенсионерка назвала свой профиль в «ТикТоке» просто: Нина Александровна. Поначалу, призналась она, было сложно, ведь пенсионерка ничего не знала про технику, соцсети и другие сложные для ее возраста вещи.

«Говорит: „Иди в ‚ТикТок‘ зарабатывать“. А я что? Я не умела, не знала, что такое гигабайты даже. Я поехала в магазин на вокзал, взяла первый телефон — какой-то „Самсунг“ на 16 гигабайт, я их даже не понимала», — описала свой опыт Нина Власова.

Популярность пришла быстро, для этого хватило всего пары роликов. Теперь у Нины Александровны несколько страниц в соцсетях с общей аудиторией более 3 миллионов подписчиков.

«Я первый месяц смотрела, кто чем в „ТикТоке“ занимается. Первый раз вышла: начала беляши жарить в халате. Про меня в интернете написали: „Бабка покоряет ‚ТикТок‘, жарит беляши в халате“. А потом на шпагат еще села — и всё закрутилось, у меня подписчики пошли, — вспомнила пенсионерка. — Я не думала, что я буду блогером: я даже не знала, что такое блогер. А получилось у меня: видите, все мне завидуют».

В последние годы вести блог стало сложнее из-за ограничений в социальных сетях, но контент продолжает приносить доход. По словам Нины Александровны, на сверхприбыль она и не рассчитывает и рекламу не продает, но ежемесячно получается неплохая прибавка к пенсии благодаря подаркам от фанатов.

«Да я получаю пенсию 13 400 рублей всего. Конечно, я доход имею, я на это и живу сейчас. Попробуй таблетки купить, за квартиру заплатить — еще на что-то жить надо. За два месяца с нового аккаунта я сняла 19 тысяч», — призналась Нина Александровна.

Легендарный шпагат в исполнении Нины Александровны Источник: соцсети Нины Александровны

В чём секрет популярности Нины Александровны, сложно сказать. По ее словам, она никогда не гналась за деньгами. Соцсети для нее — это еще и возможность пообщаться с аудиторией. Поговорить с подписчиками пенсионерка любит, особенно если это хейтеры. На негативные комментарии Нина Александровна всегда отвечает жестко и по делу.

Из онлайна в офлайн

По словам Нины Александровны, около двух месяцев назад началось странное: к ней домой один за другим стали приезжать таксисты, которых она не вызывала. Дальше список незваных гостей расширился.

«Вызывают психушку, клиники, курьеров, доставку на дом, чтобы я всё это оплачивала. Два месяца я уже не сплю: каждый день по несколько машин такси, всякие заказы, которые я не делала», — пожаловалась пенсионерка.

На прошлой неделе она обратилась в полицию, но реакции от правоохранительных органов пока не получила. NGS.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что заявление от Нины Александровны поступило, полиция проводит проверку.

Блогер подозревает, что это проделки детей. Такой вывод она сделала по голосу тех, кто заказывает услуги: неизвестные не стесняются общаться по телефону с курьерами и таксистами и просить, например, постучать в дверь Нины Александровны посильнее.

«Малолетки по 13 лет заказывают такси. Таксисты приезжают, суют мне телефон и дают послушать, кто вызывает, — там слышно детский голос. Некоторые таксисты уже по несколько раз сюда приезжали, но всё равно продолжают ехать», — отметила она.

Человек, заказавший такси на адрес Нины Александровны, начал ее оскорблять. Так происходит регулярно Источник: Нина Александровна

По словам пенсионерки, из-за ложных вызовов у нее возникают проблемы с сердцем и начинаются конфликты с соседями: недовольные сотрудники доставки и такси стучат в двери и окна, так как сама Нина Александровна отказывается открывать им.

Нина Александровна точно не знает, кто может стоять за розыгрышами, но у нее есть версии. По ее словам, активность хулиганов началась после того, как она разошлась во взглядах с одним из своих модераторов.

«У меня модератором была одна женщина. Она схлестнулась с кем-то из Краснодара, просила поставить его модератором. Я его сначала не ставила, но потом согласилась, и он стал под себя подминать. Теперь мне кажется, что это всё он организовал. Малолеток этих он называет „мои псы“ — мне кажется, что это он ими руководит. У меня есть его номер виртуальный, но он ему не принадлежит», — заявила блогерша.

Корреспондент NGS.RU связался с краснодарцем — он ответил, что не имеет отношения к травле.