«Один из худших выборов наставников»: зрители разочарованы новым составом жюри шоу «Голос. Дети»

Пока одни школьники готовятся к новому учебному году, самые поющие и музыкальные ожидают сентябрь ради старта 12-го сезона шоу «Голос. Дети» (0+). У 107 участников из разных городов России будет возможность пройти слепые прослушивания и попасть в одну из команд к наставникам шоу. В новом сезоне оценивать, кто поет круче, будут не три, а сразу четыре артиста, но при этом количество кресел осталось неизменным, рассказываем, как так получилось.
Дима Билан — единственный «старичок» среди наставников нового сезона. Для певца это будет уже шестой сезон в роли судьи. В его послужном списке — две победы подопечных в третьем и четвертом сезонах. Похоже, он настроен решительно и намерен добавить к ним третью, на удачу.
— Детская сцена — она самая честная. Моя миссия в «Голосе. Дети» — сохранить эту искренность, всячески укреплять веру конкурсантов в себя и свой талант. Я помогу им направить его на создание сильной, выразительной музыки, помогу сделать в творчестве первый большой шаг, — рассказал Билан.
Второе судейское кресло займет оперная певица Аида Гарифуллина. За свою карьеру артистка выступала в Австрии, Корее и Китае. В 2016 году ей довелось работать на одной съемочной площадке вместе с голливудской актрисой Мерил Стрип в мюзикле «Примадонна» (18+). Певица уверена, что ее опыт работы на сцене с 13 лет поможет ей найти общий язык с вокалистами и прокачать их навыки за короткий срок.
— С радостью поделюсь своим опытом, ведь я так же, как и конкурсанты, начинала творческий путь с раннего возраста. И, как никто другой, знаю, через какие эмоции, волнение и порой сомнения проходит каждый ребенок, — поделилась Гарифуллина.
В качестве последнего наставника выступит не один артист, а пара — Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Для них создатели шоу специально приготовили двойное кресло с общей кнопкой, на которую супруги сообща будут нажимать в случае, если выступление им понравится. Оба с песенными конкурсами уже давно на «ты», но судить детей для них будет в новинку.
— Обожаю детей, детский талант способен вызвать слёзы восторга, дети меня вдохновляют. Уже предвкушаю свой дебют в «Голосе», а особенно с учетом того, что у нас будет двойное кресло! — воодушевлена Наталья.
Фанаты восторг и приподнятое настроение наставников не разделяют. Больше всего поклонников тревожит вопрос, а захотят ли дети вообще пойти к артистам, которых слушают скорее их родители.
— А дети точно знают, кто такой Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Аида Гарифуллина? А тут даже я растерялась, не говоря уже о детях от 6–7 лет, которые и Диму Билана не все знают. Пожалуй, это один из худших выборов наставников (по моему мнению) для детского «Голоса», — пишет Вероника Малышева.
— Нашли кого пихать в «Голос. Дети». Современные артисты, что ли, закончились? Хабиб, Niletto, Мот, Юлия Савичева, Мари Краймбрери, — задается вопросом поклонник шоу Никита Григорьев.
— Подольская — прям звезда мирового значения. Больше никого не нашли звезднее, — негодуют поклонники.
Больше всего споров вызвало отсутствие Полины Гагариной в новом сезоне. Для одних она была причиной смотреть шоу, для других — красным флагом, из-за которого хотелось выключить телевизор.
— Владимир Пресняков и Наталья Подольская — только для обычного [шоу «Голос» (12+)]. Где Полина? Я ждал возвращения Полины, — расстроен один из поклонников.
— Неужели без Гагариной? Опять начать смотреть, что ли? Жюри вроде норм, — осталась довольна зрительница.
— Наконец-то не будет злобной Гагариной!!! — в восторге некоторые из поклонников.
Вести 12-й сезон шоу будут Яна Чурикова и Валя Карнавал. К каждой из артистов у зрителей тоже накопилось немало претензий за предыдущие годы.
— В этом составе лишние только две ведущие: Чурикова надоела, а Валя, ну какая из нее ведущая, двух слов связать не может, такой голосок — жуть, — пишут в комментариях под новостью.
— Валя отталкивает. Наигранная, искренности в принципе нет. Только рисуется сама. В таком проекте, тем более с детьми, хотелось бы видеть кого-то другого, — расстроен один из поклонников.
