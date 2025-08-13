НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Тест на молодость мозга: всего одна головоломка определит возраст вашего

Всё зависит от того, как быстро вы с ней справитесь

497
3 комментария
По картинке возраст мозга угадать сложно, но проверить его в нашем тесте вполне реально | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПо картинке возраст мозга угадать сложно, но проверить его в нашем тесте вполне реально | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

По картинке возраст мозга угадать сложно, но проверить его в нашем тесте вполне реально

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Если вы не хотите, чтобы мозг начал вас подводить, не забывайте его тренировать. Стоит забыть о его развитии, как в скором времени вы забудете вообще всё на свете. А заодно рискуете слишком разно познакомиться с возрастными заболеваниями. Чтобы отсрочить момент этой встречи, не помешает хотя бы время от времени разминать мозги. Для этого подойдет в том числе и наша головоломка.

Задача, на первый взгляд, довольно проста. Перед вами картинка с раскиданными как попало игральными картами. В ней перемешались дамы, короли, валеты и масти. А еще среди всех изображений на этих картах есть клевер. У вас получится его найти?

Чем быстрее вы справитесь с задачей, тем лучше. Ведь именно от этого и будет зависеть результат, который расскажет, насколько молод ваш мозг. Ну что, готовы к проверке? Тогда попробуйте найти клевер на этих картах.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

А теперь, положа руку на сердце, честно ответьте, сколько времени вам понадобилось, чтобы найти тот самый клевер?

1 / 1

Рассказывайте, сколько времени вам понадобилось, чтобы справиться с задачей?

  • 5 секунд

  • 15 секунд

  • 30 секунд

  • Больше 30 секунд

  • Не получилось найти

Чтобы вы регулярно могли поддерживать свой мозг в подобающем состоянии, мы каждый день публикуем новые тесты. Понятно, что вы могли что-нибудь да пропустить, поэтому на всякий случай напомним вам о некоторых из наших недавних головоломок:

Проверьте, как вы справитесь с ними, ну а мы скоро придумаем кое-что новенькое.

Комментарии
Инженер1
1 час
Примерно, как 25 млн высокотехнологичных рабочих мест.
Гость
1 час
Э... У одной дамы цветок имеет форму четырёхлистника, но как бы он не назывался, точно не клевер. Куда веселее, что у трефовых дамочек в половинке карты пики на ожерелье. Интрига, однако. ; )
