Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров

Всех режиссеров, которые берутся снимать кино для подростков, нужно в обязательном порядке заставлять хотя бы месяц посидеть в TikTok. Тогда велики шансы, что они увидят кучу мемов, где обстебывают их коллег в возрасте 40+, которые думают, что что-то знают о поколении Z. Фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) — это продукт явно таких самоуверенных создателей. Они доверили снимать третью часть «ивано-семеновской эпопеи» 44-летнему Кириллу Седухину, самое известное творение которого — сериал «Интерны» (16+), над которым даже в 2010 году не все смеялись (сама не помню, мне папа рассказывал).

Уже читая анонс свежего «Ивана Семенова», можно заподозрить, что эта очередная попытка снять кино для зумеров неудачна. Цитируем: «Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал „сыном маминой подруги“, а проще говоря, „душнилой“, от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера Олега — лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей».

У вас наверняка возникает вопрос: «Что за бред я только что прочитал(а)?» У меня тоже возник этот вопрос, когда я увидела этот шедевротекст. Во-первых, «сын маминой подруги» и «душнила» — это совершенно разные понятия, которые уже давно никто не отождествляет. Во-вторых, как мы узнаем позже, анонс вообще не соответствует содержанию фильма. Да, там есть момент, когда все отворачиваются от главного героя, но если в анонсе это звучит как «меня все бросили, но я ни в чем не виноват», то на деле — «я сам всех от себя оттолкнул, и слава богу». Чезабретта? Да у любого аниме с сюжетом типа «о моем перерождении в слизь» анонс будет звучать куда логичнее и интереснее, чем это.

Но самый треш начинается, когда ты, почему-то не испугавшись анонса, переходишь к просмотру. Первый вопрос: почему в половине современных фильмов и сериалов про подростков главный герой живет с бабушкой, а родителей у него как бы нет и непонятно, что с ними и где они? Это странно, ну ладно, на сюжет не влияет и глаза не мозолит.

Второй вопрос: почему Леон Кемстач, играющий роль антагониста Олега, здесь ужас как плох? Конечно, его актерскую игру еще долго будут сравнивать с ролью Пальто в шедевральном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). И такой бэкграунд как бы обязывает. Но в «Иване Семенове» мы видим абсолютно ходульного персонажа, который очень напоминает мем «Да она не может любить меня!». Диалоги написаны, поставлены и сыграны так, будто ты смотришь не кино, снятое на внушительные деньги, а какую-то любительскую короткометражку, сляпанную детьми.

В это кино совершенно явно вложен профориентационный месседж, но это какая-то максимально топорная и некрасивая профориентация. Каждые пять минут звучит фраза: «Завод — это сила». Нам прямым текстом говорят, что «стране нужны паровозы, стране нужен металл». Юным зрителям агрессивно вбивают в головы мысль, что никому не на фиг не сдались гуманитарии и всем надо встать к станкам или взять напильники.

Особенно убивает прозвучавшая в фильме фраза «сумасшедшие зумеры». То есть кино, которое позиционируется как несущее что-то доброе и вечное зумерам и альфам, буквально оскорбляет свою целевую аудиторию? Вы что, совсем? Да ни один зумер не оценит такой прикол со стороны создателей. Тем более что сцена, в которой звучит эта фраза, совсем не отражает поведение среднестатистического подростка.

О музыкальной составляющей и говорить нечего. Три трека, которые играют в самом конце, очевидно, подобраны с расчетом на то, что их знают все. Но эти песни уже год как всех достали. Первая — «Один в поле воин», сингл исполнителя BEARWOLF, который уже всем приелся. И по смыслу она подобрана максимально неуместно — герой же не один, он с друзьями, и они его поддерживают.

Второй трек состоит просто из фразы Power Girl, как бы намекая, что на экране как бы девочка, которая как бы сильнее всех как бы пацанов, которые рядом с ней как бы находятся. И вот как бы… извините меня, но как бы что с того? Да, она одна, да, она крутая и сильная, но это и так понятно с первого ее появления. Поддерживать ее крутость многократным повторением заезженной фразы — всё равно что заказывать в кофейне сырно-мятно-пряно-тыквенно-банановый бон-бон на безлактозном молоке с дубайским шоколадом.

Ну и, конечно же, самый молодежный трек — «Юность» группы Dabro. Честно, я еще не встречала ни одного подростка, который бы на серьезе слушал эту песню. Вот это ваше «звук поставим на всю» уже давно кануло в историю.

Короче, если еще когда-нибудь киноделы захотят снять что-то действительно качественное для подростков, то пусть пригласят в качестве консультантов самих подростков, чтобы те рассказали им, как дела обстоят на самом деле. Может быть, тогда мы получим фильм, который будет не просто пытаться нас воспитывать за наши же деньги, но и расскажет нам о нас что-то откровенное. Мы точно знаем, что как минимум отдельно взятый Леон Кемстач на это способен.

