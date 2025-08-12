Психологический тест на возраст: вы застряли в детстве или сами себя старите?

Ответьте честно: вы выглядите и чувствуете себя на свой возраст? Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Замечали за собой такое, что после дня рождения нужно время, чтобы привыкнуть к новой цифре? Или, быть может, вы вообще не можете смириться со своим возрастом? Оказывается, эта тема для многих довольно щепетильная.

— Сначала мы слишком молодые для чего-то, потом — как будто «поезд ушел», как будто надвигается старость и увядание. На самом деле люди полны стереотипов о возрасте, особенно в современной культуре есть стремление остаться молодым как можно дольше. Многим людям сложно принять свой истинный возраст, и этот тест показывает в первую очередь разночтения в самовосприятии своих прожитых лет, — объясняет психолог Татьяна Швецова.

Вместе с Татьяной Швецовой мы составили этот психологический тест, который поможет вам понять: в ладах ли вы сами с собой и своим возрастом.

Шкала оценки когнитивного возраста — это научная методика, которая представляет собой форму самооценки своего субъективного «биологического», «эмоционального», «социального» и «интеллектуального» возраста.

Чтобы пройти тест, вам нужен лишь калькулятор и честность. Ответить нужно всего на пять вопросов. Ответы лучше где-то записать.

Сколько вам полных лет на самом деле? Как вы сами оцениваете, на сколько лет вы выглядите? На какой возраст вы себя чувствуете? Как вы думаете, человеку какого возраста соответствует ваше поведение? А какому возрасту соответствуют ваши интересы?

Теперь сложите цифры из четырех вопросов (со второго по пятый) и разделите их на четыре. Это и будет ваш субъективный возраст. Теперь осталось только сравнить его с тем, что написано в паспорте!