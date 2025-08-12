НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Психологический тест на возраст: вы застряли в детстве или сами себя старите?

Психологический тест на возраст: вы застряли в детстве или сами себя старите?

Всего пара вопросов помогут вам лучше понять себя

377
Написать комментарий
Ответьте честно: вы выглядите и чувствуете себя на свой возраст? | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUОтветьте честно: вы выглядите и чувствуете себя на свой возраст? | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Ответьте честно: вы выглядите и чувствуете себя на свой возраст?

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Замечали за собой такое, что после дня рождения нужно время, чтобы привыкнуть к новой цифре? Или, быть может, вы вообще не можете смириться со своим возрастом? Оказывается, эта тема для многих довольно щепетильная.

— Сначала мы слишком молодые для чего-то, потом — как будто «поезд ушел», как будто надвигается старость и увядание. На самом деле люди полны стереотипов о возрасте, особенно в современной культуре есть стремление остаться молодым как можно дольше. Многим людям сложно принять свой истинный возраст, и этот тест показывает в первую очередь разночтения в самовосприятии своих прожитых лет, — объясняет психолог Татьяна Швецова.

Вместе с Татьяной Швецовой мы составили этот психологический тест, который поможет вам понять: в ладах ли вы сами с собой и своим возрастом.

Шкала оценки когнитивного возраста — это научная методика, которая представляет собой форму самооценки своего субъективного «биологического», «эмоционального», «социального» и «интеллектуального» возраста.

Чтобы пройти тест, вам нужен лишь калькулятор и честность. Ответить нужно всего на пять вопросов. Ответы лучше где-то записать.

  1. Сколько вам полных лет на самом деле?

  2. Как вы сами оцениваете, на сколько лет вы выглядите?

  3. На какой возраст вы себя чувствуете?

  4. Как вы думаете, человеку какого возраста соответствует ваше поведение?

  5. А какому возрасту соответствуют ваши интересы?

Теперь сложите цифры из четырех вопросов (со второго по пятый) и разделите их на четыре. Это и будет ваш субъективный возраст. Теперь осталось только сравнить его с тем, что написано в паспорте!

ТЕСТПройден 52 раза
Каков ваш субъективный возраст?
1 / 2

Какова разница между получившимся результатом и вашим реальным возрастом?

  • 13 лет и меньше

  • Больше чем 14 лет

2 / 2

Можно оценить еще один критерий — индекс отрицания. Для этого из ответа на вопрос № 3 — возраст, на который вы себя чувствуете — вычтите свой реальный возраст. Что получилось?

  • Результат от нуля до пяти

  • Результат ушел в минус

  • Результат больше пяти

Юлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
