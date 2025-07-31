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Развлечения Обзор «Расставание было неизбежно»: сценической жене SHAMAN'а понадобилась помощь психолога после работы с ним

«Расставание было неизбежно»: сценической жене SHAMAN'а понадобилась помощь психолога после работы с ним

Певец ушел из этнооперы «Князь Владимир», но забудут его нескоро

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3 комментария
Ярослав&nbsp;— мастер делать шоу, да такое, что его спутницам потом нужно время, чтобы прийти в себя | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЯрослав&nbsp;— мастер делать шоу, да такое, что его спутницам потом нужно время, чтобы прийти в себя | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ярослав — мастер делать шоу, да такое, что его спутницам потом нужно время, чтобы прийти в себя

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, умеет оставить о себе незабываемое впечатление. В начале года он впервые попробовал себя не только в роли певца, но и актера в этноопере «Князь Владимир». Дронов настолько сильно погрузился в роль, что даже вне сцены оказывал знаки внимания своей сценической «жене» — певице Сое. Кроме улыбок и объятий, Ярослав на одном из мероприятий даже поцеловал свою партнершу в шею, чем вызвал немало разговоров.

Спустя полгода после премьеры и успешного сезона постановок оказалось, что Соя и SHAMAN не будут вместе не только в жизни, ведь певец встречается с Екатериной Мизулиной, но и на сцене. Из-за большой загруженности на концертах и подготовки к «Интервидению» Дронов оставил свою роль. Для Сои это не было сюрпризом, ведь первоначально с Ярославом договаривались только на три спектакля.

— За два года работы мы то сближались, то отдалялись. Расставание было неизбежно. Запомню, как часто Ярослав меня удивлял, — рассказала артистка нашим коллегам из издания «СтарХит». — Скучно не было точно. Нас навсегда связывает этот незабываемый опыт. После первого генерального прогона в ЦАТРА и последнего спектакля в Ледовом мне вообще понадобилась помощь психолога, сходила на несколько сессий. Такое детальное погружение в роль наших героев все-таки не проходит бесследно.

Соя недолго страдала без партнера, на роль князя Владимира быстро нашли замену. Теперь в энтоопере будет играть хореограф Даниил Благов, который всё это время уже работал в команде, но в роли постановщика движений для SHAMAN'а.

— Мы переслушали многих, и я понял, что лучший князь — это наш хореограф. Он имеет музыкальное образование, прекрасно играет на рояле и, самое главное, знает весь материал, — объяснил свое решение создатель спектакля Игорь Матвиенко.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ярослав Дронов Екатерина Мизулина Этноопера Князь Владимир Певец Отношения Любовь
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Комментарии
3
Инженер1
4 минуты
Где не пройдет - наследит?
Гость
34 минуты
Новость, просто супер, ярославцы уснут спокойно...
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