Вам не понять: эти 10 региональных словечек любого поставят в тупик — знаете, что они означают?

Россия настолько большая страна, что даже одного словаря всем жителям, кажется, не хватает. Свои особенные словечки есть не только у отдельных республик, но и у регионов. Слова и целые фразы, популярные в одной области и абсолютно непонятные в других, называются регионализмами. Думаете, вам будет по плечу понять, что они означают? Не торопитесь с ответом. Для начала ответьте на 10 вопросов нашего теста.