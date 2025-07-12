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Развлечения Тест Вам не понять: эти 10 региональных словечек любого поставят в тупик — знаете, что они означают?

Вам не понять: эти 10 региональных словечек любого поставят в тупик — знаете, что они означают?

Этот тест доказывает, что даже русский язык у каждого свой

1 859
6 комментариев
Даже если с вами говорят по-русски, можно не понять ни слова | Источник: Семён Казьмин / Городские медиаДаже если с вами говорят по-русски, можно не понять ни слова | Источник: Семён Казьмин / Городские медиа

Даже если с вами говорят по-русски, можно не понять ни слова

Источник:

Семён Казьмин / Городские медиа

Россия настолько большая страна, что даже одного словаря всем жителям, кажется, не хватает. Свои особенные словечки есть не только у отдельных республик, но и у регионов. Слова и целые фразы, популярные в одной области и абсолютно непонятные в других, называются регионализмами. Думаете, вам будет по плечу понять, что они означают? Не торопитесь с ответом. Для начала ответьте на 10 вопросов нашего теста.

ТЕСТПройден 184 раза
1 / 10

Представьте: идете вы себе по улице, никого не трогаете, а тут раз — и на вас бадиком замахиваются. Что такое этот бадик?

  • Зонт

  • Костыль

  • Трость

  • Пакет

2 / 10

В Вологодской области есть слово «валявка». Его используют применимо к людям. Что оно значит?

  • Низкорослый человек

  • Лентяй

  • Писклявый

  • Беспризорник

3 / 10

— Я на прошлой неделе так окарался, — говорит человек.

Что-что он сделал?

  • Устал

  • Ошибся

  • Заболел

  • Проигрался в карты

4 / 10

А что (или кто) такое тормозок?

  • Тормоз на детском велосипеде

  • Не очень смышленый человек

  • Тормозная жидкость для авто

  • Еда с собой

5 / 10

В Омской области в ходу слово «чойс» или «чёйс», а в некоторых других регионах это называют «анаком». Что это такое?

  • Лапша быстрого приготовления

  • Растворимые бульонные кубики

  • Приправа для супа

  • Картофельное пюре

6 / 10

— Две недели подожду, и наконец будет окончаловка, — говорит человек.

Чего он ждет? Что такое эта «окончаловка»?

  • Выпуск из школы/университета

  • Зарплата

  • Отпуск

  • Премия

7 / 10

— Гаманок-то проверь! Есть ли там что?

Что надо проверить?

  • Прикроватная тумба

  • Тайник с заначкой

  • Кошелек

  • Почтовый ящик

8 / 10

А что такое «муляка», знаете?

  • Манная каша

  • Книжка-раскраска

  • Мочалка

  • Ил, грязь

9 / 10

Если окажетесь в Нижегородской области, советуем не вести себя как бешеная тарашка. Значит, нужно не…

  • Не идти, уткнувшись в телефон

  • Не торопиться

  • Не хамить

  • Не говорить громко

10 / 10

— Этот ухарец далеко пойдет! — можно услышать в Ярославской области.

Какого человека называют «ухарец»?

  • Самоуверенного

  • Хитрого

  • Умного

  • Любящего сплетни

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
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Комментарии
6
Гость
9 июля, 14:45
обыдление языка нормального идет
Гость
9 июля, 22:28
Искать в этих словах смысловую связь бесполезно. Народный диалект.
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