Убывающая луна в июле 2025 года — что она принесет разным знакам зодиака

Даже луна устала и решила уменьшиться — это знак, что можно ничего не делать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Июль не только плавит асфальт, но и втягивает нас в медленный танец убывающей луны. В этой фазе всё вокруг будто замирает, сбрасывает темп и постепенно уходит вглубь. Спутник Земли начал убывать после оленьей луны 10 июля, и вместе с этим, по мнению астрологов, начнет меняться и жизненная энергия у людей. Давайте разберемся, чего лучше не делать на убывающей луне, а что следует обязательно учесть, чтобы не пойти против ее медленного, но важного ритма.

Когда убывающая луна в июле

Убывающая луна — это фаза, которая начинается после полнолуния и длится до следующего новолуния. В этот период светила на небе видно всё меньше: оно словно «тает», уменьшается. Это отражает суть процессов, которые происходят в человеке и природе. В июле 2025 года этот отрезок времени — с 10-го по 23-е число.

Убывать луна начинает сразу после полнолуния в Стрельце, которое высвечивает темы веры, глобальных целей и жизненных ориентиров. Поэтому до новолуния в Раке 24 июля фокус в жизни людей будет смещаться от внешнего к внутреннему, от больших планов к базовым вопросам.

Что такое убывающая луна в астрологии

С точки зрения астрологии, убывающая луна — это время спада, отпускания, очищения, подведения итогов. Жизненная энергия идет не наружу (как при растущей луне), а вглубь, внутрь. Поэтому снижается внешняя активность, психика становится более чувствительной, а тело сигналит о перегрузах.

— Убывание луны — не плохое время, а естественный и необходимый этап. Он позволяет завершить, осмыслить, отсеять ненужное, подготовиться к новому, но не спеша, а осознанно, — считает астропсихолог Александра Курникова.

Энергетика убывающей луны

На уровне психики убывающая луна обостряет интуицию, делает чувствительной нервную систему, усиливает потребность в одиночестве, тишине, покое, выводит на поверхность то, что мы обычно подавляем: неудовлетворенность, усталость, страхи. На первый план выйдут экзистенциальные вопросы:

что для меня по-настоящему важно;

на чём держится мой внутренний дом;

какие смыслы больше не работают;

где пора отпустить и закрыть?

Это фаза эмоционального освобождения и подготовки к глубинной перепрошивке сознания на следующем новолунии.

— Если вы игнорируете внутренние сигналы и продолжаете на усилии тащить дела, в этот период может начаться эмоциональный спад, обострения в теле или конфликты, — предупреждает Александра Курникова.

Что не следует делать при убывающей луне

В период убывающей луны стоит жить в такт с ее энергией. Вот чего лучше избегать, чтобы не идти наперекор естественным ритмам:

Начинать что-то новое (проекты, отношения, лечение, переезд): энергия недостаточно стабильна, многое быстро сдувается или требует переделок. Бороться за результат: сейчас энергия не растет, а убывает. Давить на себя, других, ситуацию. Всё, что происходит с усилием, идет против природного ритма. Ставить высокие цели: они быстро теряют актуальность.

Что полезно делать при убывающей луне

Убывающая луна приносит с собой не только запреты. В это время особенно эффективно:

Завершать старые дела, зависшие процессы, незавершенные циклы. Очищать тело (детокс, легкие диеты, спа), пространство (расхламление, уборка), психику (рефлексия, дневники, паузы). Отпускать ожидания, привычки, которые не работают, отношения, где всё давно ясно. Переосмысливать свои цели, формат работы или общения, ритмы жизни и реальную ценность вложений (время, энергия, деньги). Восстанавливаться — замедляться, давать себе отдых без чувства вины, проводить ритуалы на отпускание, очищение, завершение.

Прогноз для всех знаков зодиака

Убывающая луна в июле затронет каждого. Как именно этот период повлияет на вас, читайте в подробном астропрогнозе от Александры Курниковой.

Овен

У вас полно энергии, однако сейчас стоит сбросить обороты. Наступает период, когда дадут о себе знать незавершенные дела или накопившаяся усталость. Не начинайте новое, а закройте старое. Убывающая Луна подходит для перезагрузки, детокса, отдыха и освобождения внутреннего пространства.

Телец

Сейчас ваш фокус будет направлен на отношения с друзьями, детьми, окружением. Убывающая луна помогает разглядеть, что и кто уже не резонирует. Это не про разрыв, а про честное распознавание: какое общение и дела вас наполняют позитивом, а какие уводят в сторону от важного.

Близнецы

С 10 по 23 июля потребуется подвести итоги в профессиональных темах. Вас ожидает завершение — возможно, проекта, идеи или цикла работы. Рекомендуем подвести итоги и не форсировать продвижение по карьерной лестнице. Сейчас лучше оценить обстановку и решить, нужно ли вам то, чем вы занимаетесь, а не тянуть дальше то, что изжило себя.

Рак

Луна движется к новому циклу в вашем знаке, а значит, для вас завершается личный годовой лунный круг. Это отличный момент, чтобы отпустить устаревшие представления о себе и о том, какой должна быть ваша жизнь. Уходите в глубь себя, сокращайте внешнее воздействие и готовьте почву к преображению на всех фронтах.

Лев

В этот период в фокусе — внутренние состояния, психологические и энергетические долги. Для вас убывающая луна — время глубокого очищения и расхламления как на физическом, так и на духовном уровне. Можно работать со страхами, завершать незакрытые гештальты, выходить из зависимостей и отпускать ненужное. Вы почувствуете, что трансформации произойдут тихо, но глубоко.

Дева

Партнерские сюжеты подходят к логическому завершению. Необязательно ждать разрыва отношений — это может быть смена формата, осознание усталости, пересмотр роли. Дайте процессам идти своим чередом, не навязывайте свой сценарий. Убывающая луна расставит всё по своим местам.

Весы

Ваши тело и рабочий график солидарны и сигналят о переутомлении. Пришло время не заниматься рутинными делами исключительно прилагая волевые усилия, а освободиться от лишнего в жизни. Убывающая луна поможет навести порядок в делах, расписании, привычках. Пришло время честно отфильтровать график и понять, куда утекают силы.

Скорпион

На период убывающей луны сфера любви, вдохновения, творчества — на паузе. Сейчас не время заводить новые отношения, однако вы сможете прекрасно почувствовать, что больше не радует, и безболезненно отсечь лишнее. Сейчас хорошо закрывать незавершенные проекты, больше отдыхать и восстанавливать силы. Подарите себе день в спа или сеанс массажа — это как никогда пойдет вам на пользу.

Стрелец

На первый план выйдут темы дома и семьи, также возможна переоценка ваших базовых жизненных ценностей. В этот период хорошо навести порядок в пространстве, заняться семейными вопросами, навестить родственников, расставить эмоциональные границы. Вполне вероятен переезд или завершение семейной ситуации, которая вас тяготила.

Козерог

Вы можете почувствовать усталость от общения, решения задач и суеты. Сейчас самое время сократить контакты, остановить вашу многозадачность и отключиться от потока информации. Во время убывающей луны займитесь завершением старых дел и обязательно фильтруйте инфополе.

Водолей

Сейчас всё ваше внимание приковано к деньгам и материальным ресурсам. Настала пора пересмотреть, куда уходит энергия и на что вы расходуете средства. Задумайтесь, что из дел приносит реальную отдачу, а что — иллюзию занятости. На убывающую луну хорошо закрывать долговые истории, менять финансовую модель, отказываться от лишних расходов.

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