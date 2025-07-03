«Девчонки толпами ловили в метро»: как инженер с военного завода стал русским Эдвардом Калленом — видео

Русский Эдвард Каллен рассказал о пути к популярности Источник: Городские медиа

Николай Вяземский узнал о внешнем сходстве с английским актером Робертом Паттинсоном в 2008 году, когда в кино показали первую часть «Сумерек». После выхода третьей части в 2010-м ему буквально не давали прохода, «девчонки ловили в метро толпами». Сейчас Николай ведет соцсети в образе русского Эдварда Каллена, в «Тиктоке» у него больше миллиона подписчиков.

Несмотря на внимание даже от Питера Фачинелли (Карлайла из «Сумерек»), прокормиться блогом молодому человеку не удается. Монетизации у него нет, Вяземский зарабатывает только с рекламы. Ему приходится совмещать несколько работ, основная — видеоинженер на «Матч ТВ». Раньше Николай восемь лет трудился инженером на военном заводе.

Видео Николай Вяземский снимает четыре года. За это время собралась команда блогеров, которые гримируются под персонажей «Сумерек» и делают совместный контент. Например, снимают пародию на шоу «Беременна в 16». Чтобы вжиться в роль и играть достоверно, Вяземский пересмотрел «Сумерки» около пяти раз.