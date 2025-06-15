«В бережных и нежных хрущевках»: группа «Бонд с кнопкой» покорила миллионы пользователей Сети

Илья Золотухин из группы «Бонд с кнопкой» Источник: Бонд с кнопкой / T.me











Группа «Бонд с кнопкой» разрывает чарты и собирает солдауты на концертах. Миллионы поклонников используют их ностальгические песни в постах в соцсетях. Восхитился тем, как звучит группа, даже рэпер Баста. UFA1.RU рассказывает, где зародился музыкальный коллектив и кто в его составе.

«Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамска, лидер группы — Илья Золотухин. Он собрал команду и создал группу в 2017 году. Наименование дает отсылку к мему, который был популярен в тот период, а также к любимой марке сигарет солиста (редакция напоминает, что курение вредит вашему здоровью). Жанр, в котором играет коллектив, — инди-фолк.

Видео с артистом Источник: Бонд с кнопкой / T.me, NR / Vk.com

Илья с мамой Источник: Бонд с кнопкой / T.me











24-летний Илья живет в Москве, он переехал в столицу, когда ему было 17. Журналисту Grazia он рассказал, что его мама — музыкант, а он сам в 14 лет уже писал стихи. Позже благодаря таланту он попал во МГИК на специальность «литературный работник, переводчик художественной литературы».

Его песни многие знают наизусть Источник: Бонд с кнопкой / T.me

Илья отмечал, что от состава, который был в начале пути, никого не осталось. Он перечислил журналисту «Собаки», что из старых участников группы на данный момент только он и барабанщик Дамир.

Нынешний состав группы выглядит так: солист — Илья Золотухин, за барабанами — Дамир Мухамеджанов, с гитарой — Никита Тяботин, контрабас — Екатерина Нечаева, пианино — Софья Беляева и бэк-вокал — Наталья Цуканова.

Группа родилась в Нефтекамске Источник: Бонд с кнопкой / T.me

На сегодня в «Яндекс Музыке» песни группы прослушали уже более 2,6 млн раз. Поклонники отмечают, что музыка «Бонда» вызывает у них светлые чувства и заставляет погружаться в детство.

Среди тех, кому зашли их песни, и рэпер Баста. На одном из подкастов он похвалил группу и посоветовал прослушать трек «Кухни» в живом исполнении.

— Случайно на просторах [интернета] мне попался пацик крутой «Бонд с кнопкой». Саунд… Всё такое объемное, предельная анархия такая. Рекомендую всем послушать именно концертную версию, где он под гитару стоит и поет. Вживую исполняет лучше, чем в записи, — добавил Баста.

Рэпер Баста назвал Илью «крутым пациком» Источник: Бонд с кнопкой / T.me

У певца плотный график, команда репетирует, колесит по городам и дает концерты. В ноябре — декабре будет тур в поддержку нового альбома. Ребята обещают полноценный лонгплей (от английского long play — «долгоиграющий»; как правило, так говорят о виниловой пластинке. — Прим. ред.) длительностью больше 35 минут. Цены на билеты, согласно «Яндекс Афише», варьируются от 1,9 тысячи до 4 тысяч рублей.

Хиты «Кухни», «Камушки», «Свои» наверняка попадались вам, и не раз. Они облетели соцсети со скоростью света.

Под этим видео много теплых слов в адрес артиста Источник: bsk.nsk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В запрещенной соцсети у Ильи порядка 60 тысяч подписчиков, а видео собирают миллионные просмотры. Под последним постом с благодарностями за обратную связь он собрал 1,3 миллиона просмотров и 1,3 тысячи комментариев. Вот несколько из них.

«Такие песни рождаются раз в столетие, она как пазлик в культурном коде».

«Вы разблокировали своей песней такие воспоминания. Сижу и думаю, где взять кассетник, чтобы просто посмотреть тот момент жизни, когда вся огромная семья была рядом. А я была маленькой и беззаботной девочкой. А дома пахло печкой и манной кашей с утра».

«Любовь с первой ноты, каждая песня! Вы невероятные! Спасибо».

«Крутая песня, которая переносит на три десятка лет назад. В то самое детство, в квартиру, где ты был ребенком…»

«Все ваши песни попали не только в чарты, но и в сердце. Песня „Свои“, когда я показывала ваше творчество маме, довела ее до слез».

«Эта песня очень трогает многих, а тех, кто в эмиграции, — особенно. Я 3 года не могла осознать до конца эту травму, эта песня какие-то блоки сняла. Прорыдала 3 дня, стало легче».

Ранее мы рассказывали о карьере, хейтерах и творческих планах другой инди-исполнительницы — Рушаны Валиевой.