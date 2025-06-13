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Посмотрите на свои руки и узнайте, какая у вас суперсила: быстрый тест для ярославцев

Всё внимание на запястья

3 028
3 комментария
Мы даже не подозреваем, сколько всего интересного могут рассказать о нас внешние особенности | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМы даже не подозреваем, сколько всего интересного могут рассказать о нас внешние особенности | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мы даже не подозреваем, сколько всего интересного могут рассказать о нас внешние особенности

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мы часто не обращаем внимания на особенности нашей внешности, потому что слишком к ним привыкли за время совместного существования, и совершенно зря! Оказывается, что даже едва заметная мелочь может выдать наши тайные стороны, а мы об этом можем и не догадываться. Но именно для таких случаев у вас есть мы — те, кто всегда расскажет, какие секреты скрывает ваша внешность.

На этот раз речь пойдет о линиях на запястьях, которые есть у каждого (у вас тоже). Если присмотреться, то вы обнаружите, что у всех их разное количество — от одной до четырех. И именно число этих линий сгиба может рассказать о вас кое-что интересное. Сколько их у вас? Отвечайте честно и узнавайте, какой суперсилой обладаете.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Психология Развлечения Внешность
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Комментарии
3
Гость
3 июня, 12:14
Бредятина какая-то!
Гость
3 июня, 13:12
Когда включат мобильный интернет?
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