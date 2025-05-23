«Ух ты, ёшкин кот!» Вы только попробуйте отгадать культовый советский фильм по одной фразе

Культурный код русского человека немыслим без советских фильмов и их крылатых фраз, которые давно обосновались в нашей речи. Хотите произвести впечатление? Попробуйте сказать: «Это откуда это к нам такого красивого дяденьку занесло?» — если увидели симпатичного парня. Или: «Кина не будет! Электричество кончилось!» — если сгорели сроки по работе. Но чтобы эффект был сильнее, нужно не только знать эти фразы, но и помнить, из каких картин они пришли. Хотите проверить свои знания? Попробуйте угадать фильм по одной известной цитате.