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Развлечения Тест «Ух ты, ёшкин кот!» Вы только попробуйте отгадать культовый советский фильм по одной фразе

«Ух ты, ёшкин кот!» Вы только попробуйте отгадать культовый советский фильм по одной фразе

Считаете себя главным киноманом? Сейчас и проверим

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Когда понял, что не зря запомнил столько цитат из фильмов и они сейчас пригодятся | Источник: «Любовь и голуби» (18+), реж. Владимир Меньшов, студия «Мосфильм», 1984 годКогда понял, что не зря запомнил столько цитат из фильмов и они сейчас пригодятся | Источник: «Любовь и голуби» (18+), реж. Владимир Меньшов, студия «Мосфильм», 1984 год

Когда понял, что не зря запомнил столько цитат из фильмов и они сейчас пригодятся

Источник:

«Любовь и голуби» (18+), реж. Владимир Меньшов, студия «Мосфильм», 1984 год

Культурный код русского человека немыслим без советских фильмов и их крылатых фраз, которые давно обосновались в нашей речи. Хотите произвести впечатление? Попробуйте сказать: «Это откуда это к нам такого красивого дяденьку занесло?» — если увидели симпатичного парня. Или: «Кина не будет! Электричество кончилось!» — если сгорели сроки по работе. Но чтобы эффект был сильнее, нужно не только знать эти фразы, но и помнить, из каких картин они пришли. Хотите проверить свои знания? Попробуйте угадать фильм по одной известной цитате.

ТЕСТПройден 65 раз
1 / 10

В каком фильме героиня говорит такие слова: «Я вообще решила замуж не выходить! Одной спокойнее. Правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники»?

  • «Девчата» (0+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Суета сует» (0+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

2 / 10

«Жаль только, жизнь одна. Было бы у меня их три, три б зарплаты получал бы!» — цитата на все случаи жизни. Но откуда она?

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Блондинка за углом» (12+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Опасно для жизни» (0+)

3 / 10

Теперь возьмем фразу чуть посложнее: «Высокие, высокие отношения…»

  • «Вокзал для двоих» (12+)

  • «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)

  • «Покровские ворота» (6+)

  • «Жестокий романс» (12+)

4 / 10

«Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни…» — фраза уже стала крылатой. Но из какого она фильма?

  • «Не может быть» (12+)

  • «12 стульев» (6+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Спортлото-82» (6+)

5 / 10

На случай похода в ресторан вспоминаем: «А мне только чаю. Стаканов шесть».

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

  • «Приходите завтра» (12+)

  • «Экипаж» (18+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

6 / 10

Благодаря герою какого фильма мы знаем, что «струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку двести литров в сутки»?

  • «Карнавал» (12+)

  • «Я шагаю по Москве» (12+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Афоня» (12+)

7 / 10

«Я не трус, но я боюсь», — эта фраза звучала даже в двух советских фильмах. Но какой из них был первым?

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Три плюс два» (6+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

8 / 10

Из какого фильма эта фраза: «Когда человек говорит правду, ему почему-то не верят»?

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Старики-разбойники» (6+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Дайте жалобную книгу» (0+)

9 / 10

«У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба!» — узнали, откуда фраза?

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Где находится нофелет?» (0+)

  • «Формула любви» (0+)

  • «Гараж» (12+)

10 / 10

Герой какого фильма сказал: «Родителей надо любить издалека — чем дальше, тем крепче»?

  • «По семейным обстоятельствам» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Родня» (12+)

  • «Осенний марафон» (12+)

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Советское кино Фильм Отдых Кино Развлечение
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