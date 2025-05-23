«Ух ты, ёшкин кот!» Вы только попробуйте отгадать культовый советский фильм по одной фразе

Культурный код русского человека немыслим без советских фильмов и их крылатых фраз, которые давно обосновались в нашей речи. Хотите произвести впечатление? Попробуйте сказать: «Это откуда это к нам такого красивого дяденьку занесло?» — если увидели симпатичного парня. Или: «Кина не будет! Электричество кончилось!» — если сгорели сроки по работе. Но чтобы эффект был сильнее, нужно не только знать эти фразы, но и помнить, из каких картин они пришли. Хотите проверить свои знания? Попробуйте угадать фильм по одной известной цитате.
В каком фильме героиня говорит такие слова: «Я вообще решила замуж не выходить! Одной спокойнее. Правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники»?
«Девчата» (0+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Суета сует» (0+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Жаль только, жизнь одна. Было бы у меня их три, три б зарплаты получал бы!» — цитата на все случаи жизни. Но откуда она?
«Большая перемена» (0+)
«Блондинка за углом» (12+)
«Мимино» (18+)
«Опасно для жизни» (0+)
Теперь возьмем фразу чуть посложнее: «Высокие, высокие отношения…»
«Вокзал для двоих» (12+)
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)
«Покровские ворота» (6+)
«Жестокий романс» (12+)
«Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни…» — фраза уже стала крылатой. Но из какого она фильма?
«Не может быть» (12+)
«12 стульев» (6+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Спортлото-82» (6+)
На случай похода в ресторан вспоминаем: «А мне только чаю. Стаканов шесть».
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
«Приходите завтра» (12+)
«Экипаж» (18+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
Благодаря герою какого фильма мы знаем, что «струйка воды толщиной в одну спичку дает утечку двести литров в сутки»?
«Карнавал» (12+)
«Я шагаю по Москве» (12+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Афоня» (12+)
«Я не трус, но я боюсь», — эта фраза звучала даже в двух советских фильмах. Но какой из них был первым?
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Три плюс два» (6+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
Из какого фильма эта фраза: «Когда человек говорит правду, ему почему-то не верят»?
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Старики-разбойники» (6+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Дайте жалобную книгу» (0+)
«У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба!» — узнали, откуда фраза?
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Где находится нофелет?» (0+)
«Формула любви» (0+)
«Гараж» (12+)
Герой какого фильма сказал: «Родителей надо любить издалека — чем дальше, тем крепче»?
«По семейным обстоятельствам» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Родня» (12+)
«Осенний марафон» (12+)