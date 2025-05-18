Громкие концерты этой весны! Кто из звезд приедет в Ярославль в ближайшее время

Афиша концертов в Ярославле Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Олег Фёдоров / CHITA.RU, Мария Романова / Городские медиа











Концертные туры звезд продолжаются. В мае и начале июня в Ярославле запланировано несколько крупных сольников. Послушать любимые песни смогут и школьники, и представили старшего поколения.

В этом материале рассказываем, какие артисты выступят у нас в городе и сколько стоят билеты на их концерты.

Концерт The Hatters в Ярославле

Концерт The Hatters пройдет в Ярославле 23 мая Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











23 мая в Ярославле выступит (16+) группа The Hatters. Сольный концерт пройдет в КЗ «Вознесенский». Билеты на выступление рокеров стоят от 3,3 до 5,5 тысячи рублей. По данным на 30 апреля, многие сидячие места в зале выкуплены.

Билеты на сольник 3,3 до 5,5 тысячи рублей Источник: «Яндекс. Афиша»











The Hatters — российская рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. Одни из самых популярных песен The Hatters: «Я делаю шаг» (12+), «Я ваще!» (12+), «Двигай», (12+) «Если бы» (12+) и др.

Концерт MAYOT

Концерт MAYOT пройдет в Ярославле 24 мая Источник: _mayot_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

24 мая в Ярославль с концертом (16+) приедет рэпер MAYOT. Он выступит в «Руки Вверх! Баре». Билеты на сольник музыканта стоят от 1,9 до 3,4 тысячи рублей. Самые дешевые места — традиционно на танцполе.

Билеты на концерт стоят от 1,9 до 3,4 тысячи рублей Источник: «Яндекс. Афиша»











MAYOT (настоящее имя — Артем Никитин) — 26-летний российский рэп-исполнитель из Тюмени. Его путь в музыке начался случайно: во время вечеринки он написал текст песни, а после записал ее в студии. Как отмечает рэпер, так и начал он заниматься музыкой, а после стал работать с Melon Music (объединение тюменских рэперов).

Большую популярность Артем Никитин получил в 2020 году, когда выпустил мини-альбом FENDIMAYOT (18+), который получил миллионы прослушиваний. В том же году он также выпустил совместный альбом с рэпером SeeMee под названием Scum Off The Pot (18+). Одни из самых известных песен MAYOT: «Лондон» (18+), «Сможем ли мы» (18+), High (18+) и др.

Концерт Михаила Шуфутинского

Концерт Михаил Шуфутинского пройдут в Ярославле 26 мая Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Готовы перевернуть календарь? Тогда этот концерт может вам понравится! Михаил Шуфутинский выступит (12+) в Ярославле 26 мая в КЗЦ «Миллениум». Билеты на сольник эстрадного певца стоят от 3,5 до 8 тысяч рублей. Самые дорогие места — те, что у сцены. Правда, их активно раскупают, и кресла на первых рядах уже заняты. Дешевле стоят билеты в отдалении партера и на бельэтаже.

Михаил Шуфутинский выступит в КЗЦ «Миллениум» Источник: «Яндекс. Афиша»











Михаил Шуфутинский — российский эстрадный певец, композитор и автор песен, известный своими хитами, такими как «Третье сентября» (12+), «Марджанджа» (12+), «За милых дам» (12+), «Москвичка» (12+) и др. Он стал одной из самых ярких фигур в российской эстраде 1990-х и 2000-х годов.

Песня «Третье сентября» — удивительный феномен современной русской культуры, превратившийся из простой песни в настоящий культурный мем. Композиция, созданная в 1993 году, обрела новую жизнь в интернете и стала неотъемлемой частью осеннего календаря россиян. Каждый год, как только приближается сентябрь, социальные сети наполняются сотнями креативных мемов и видео, где неизменно звучит знаковая фраза «я календарь переверну». Эта песня не просто популярна — она стала своеобразным культурным кодом, объединяющим поколения и превратившим обычный день календаря в настоящий праздник интернет-юмора.

Пуссикиллер в Ярославле

Концерт Пуссикиллера пройдет в Ярославле 31 мая Источник: virtual_child / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Завершит череду майских концертов 23-летний любимец зумеров — исполнитель Пуссикилер. Он выступит (16+) в Ярославле 31 мая в «Китайском летчике Джао Да».

Билеты на выступление рэпера стоят от 1,6 до 5,5 тысячи рублей. Традиционно самые бюджетные места — на танцполе. Кресла за столиками обойдутся более чем в три раза дороже — в 5,5 тысячи рублей.

Пуссикиллер выступит в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да» Источник: «Яндекс. Афиша»











Пуссикиллер (настоящее имя рэпера — Александр Косалапов) родился и вырос в городе Кемерово на Кузбассе. Свой первый трек «Не отлипал» (16+) он выпустил в марте 2019 года. Постепенно его песни стали набирать популярность, и уже в 2020 году рэпер выпустил первый альбом Sexxxtasy (18+). По данным «Яндекс.Музыки», в месяц песни Пуссикиллера слушают 1 миллион 150 тысяч человек.

Концерт группы «КняZz»

Концерт группы «КняZz» в Ярославле Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











21 июня в Ярославле пройдет концерт рок-группы «КняZz» (12+). Выступление состоится в КЗЦ «Миллениум». Билеты стоят от 2,8 до 6 тысяч рублей.

«Вишенкой на торте будет важное юбилейное событие у группы „КняZz“: в 2025 году — 15 лет с момента образования коллектива. Это достаточно зрелый возраст для рок-группы, и музыканты планируют показать зрителю должный уровень выступления», — пообещали организаторы тура.

Группа «КняZz» выступит в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» Источник: «Яндекс. Афиша»











Группа «КняZz» — российская рок-группа, образованная в 2011 году в Москве. Коллектив был создан бывшими участниками культовой группы «Король и Шут» Андреем Князевым и Михаилом Горшенёвым. Музыка «КняZz» сочетает в себе элементы панк-рока, хард-рока и метала. Одни из самых популярных песен: «Вечная жизнь» (16+), «Легенда» (16+), «Танцы на костях» (18+), «Мертвый город» (18+) и др.