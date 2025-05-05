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Развлечения Обзор Она вообще собирается стареть? Мы ошалели, когда увидели эти новые фото Синди Кроуфорд, — посмотрите и вы

Она вообще собирается стареть? Мы ошалели, когда увидели эти новые фото Синди Кроуфорд, — посмотрите и вы

Супермодель 90-х снялась на побережье Калифорнии вместе с семьей

2 037
6 комментариев
С первого взгляда и непонятно, где здесь Синди Кроуфорд, а где ее дочь | Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С первого взгляда и непонятно, где здесь Синди Кроуфорд, а где ее дочь | Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С первого взгляда и непонятно, где здесь Синди Кроуфорд, а где ее дочь

Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супермодель Синди Кроуфорд в очередной раз показывает, что возраст — это только цифры в паспорте. В новой съемке для бренда одежды к 59-летней Кроуфорд присоединился ее муж — бизнесмен Рэнди Гербер, и их дети Песли и Кайя Герберт, которые давно ушли по стопам матери к славе в модельном бизнесе. Но будем честными, до сногсшибательной иконы моды Синди Кроуфорд им еще расти и расти.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Модель никогда не ложилась под нож пластического хирурга и, по ее словам, не делала уколов красоты.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Один из главных секретов ее вечной молодости — тренировки, правильное питание и хороший сон. Модель признается, что с 20 лет занимается спортом постоянно.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Когда я была молода, то меня волновала в основном фигура. Я говорила себе: «Если влезу в узкие джинсы, то я прекрасна». Сейчас я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Когда я в Калифорнии, то придерживаюсь именно такого режима, но когда я путешествую с дочерью по Европе, то просто наслаждаюсь длительными прогулками, — признается модель.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроуфорд уже давно отказалась от погони за идеалом. Она не сидит на строгих диетах и может позволить себе семейный вечер с пиццей или шоколадку на перекус, главное — чтобы всё было в меру и не вредило здоровью.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мое главное правило в питании — 80% полезной еды. Для меня это вполне легко. Я стараюсь есть жирную рыбу, овощи и много белковых продуктов. Но иногда я просто обязана позволить себе пиццу. Мы заказываем ее каждый воскресный вечер, — поделилась Кроуфорд.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Синди Кроуфорд практически не участвует в масштабных съемках и дает возможность проявить себя 23-летней Кайе Герберт, которая как две капли воды похожа на мать.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На счету Кайи работа с модными брендами Marc Jacobs, Chanel и Prada. Девушка признается, что покорила модные глянцы и подиумы без помощи известной мамы, которая дома никогда с ней не тренируется, а остается лишь любящей и поддерживающей родительницей.

— Конечно, я смотрю на то, как работает моя мама, но дома мы с ней никогда не ходим по коридору, как по подиуму, — поделилась Кайя.

Как вам Синди Кроуфорд в новой съемке?

Хороша чертовка!
Мне бы ее деньги, я бы выглядела не хуже!
Да ей больше 30 и не дашь!
Выглядит на свои 59, если не больше
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Синди Кроуфорд Модель Отдых Супермодель Семья Фотосессия
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Комментарии
6
Гость
5 мая, 18:09
Нам побережье Калифорнии не интересно. Нам нужно благоустраивать побережья Рыбинского моря, Костромского разлива, Угличского водохранилища.
Гость
5 мая, 16:33
Вообще-то 59 лет это ещё не старость. Да и фотошоп никто не отменял...
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