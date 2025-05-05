Она вообще собирается стареть? Мы ошалели, когда увидели эти новые фото Синди Кроуфорд, — посмотрите и вы

С первого взгляда и непонятно, где здесь Синди Кроуфорд, а где ее дочь Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Супермодель Синди Кроуфорд в очередной раз показывает, что возраст — это только цифры в паспорте. В новой съемке для бренда одежды к 59-летней Кроуфорд присоединился ее муж — бизнесмен Рэнди Гербер, и их дети Песли и Кайя Герберт, которые давно ушли по стопам матери к славе в модельном бизнесе. Но будем честными, до сногсшибательной иконы моды Синди Кроуфорд им еще расти и расти.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Модель никогда не ложилась под нож пластического хирурга и, по ее словам, не делала уколов красоты.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Один из главных секретов ее вечной молодости — тренировки, правильное питание и хороший сон. Модель признается, что с 20 лет занимается спортом постоянно.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Когда я была молода, то меня волновала в основном фигура. Я говорила себе: «Если влезу в узкие джинсы, то я прекрасна». Сейчас я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Когда я в Калифорнии, то придерживаюсь именно такого режима, но когда я путешествую с дочерью по Европе, то просто наслаждаюсь длительными прогулками, — признается модель.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроуфорд уже давно отказалась от погони за идеалом. Она не сидит на строгих диетах и может позволить себе семейный вечер с пиццей или шоколадку на перекус, главное — чтобы всё было в меру и не вредило здоровью.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мое главное правило в питании — 80% полезной еды. Для меня это вполне легко. Я стараюсь есть жирную рыбу, овощи и много белковых продуктов. Но иногда я просто обязана позволить себе пиццу. Мы заказываем ее каждый воскресный вечер, — поделилась Кроуфорд.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Синди Кроуфорд практически не участвует в масштабных съемках и дает возможность проявить себя 23-летней Кайе Герберт, которая как две капли воды похожа на мать.

Источник: vuoriclothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На счету Кайи работа с модными брендами Marc Jacobs, Chanel и Prada. Девушка признается, что покорила модные глянцы и подиумы без помощи известной мамы, которая дома никогда с ней не тренируется, а остается лишь любящей и поддерживающей родительницей.

— Конечно, я смотрю на то, как работает моя мама, но дома мы с ней никогда не ходим по коридору, как по подиуму, — поделилась Кайя.