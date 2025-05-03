Бывшая Прилучного нашла ему замену и готовится к свадьбе: звездные новости недели

Агата Муцениеце счастлива в новых отношениях Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На этой неделе звезды устроили настоящий свадебный бунт. Агата Муцениеце приняла предложение руки и сердца от музыканта Петра Дранги, а Виктория Дайнеко поделилась подробностями прошедшего торжества. Правда, не у всех знаменитостей в личной жизни всё гладко. Михаил Галустян решил развестись с женой. Об этих и других событиях из мира шоу-бизнеса — в нашем материале.

Михаил Галустян разошелся с женой

Актер и юморист Михаил Галустян объявил о разводе со своей женой Викторией Штефанец после 18 лет брака. Об этом он сообщил подписчикам в социальной сети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях», — рассказал шоумен.

У пары есть двое детей Источник: m_galustyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Михаил добавил, что развод для него лишь новый этап в жизни, а о браке он будет хранить лишь хорошие воспоминания.

Говорить о причинах развода комик не стал. Однако ходят слухи, что Галустян променял жену на свою визажистку Милену, с которой они начали сотрудничать во время съемок реалити «Новые звезды в Африке» (16+). Девушка сейчас беременна. В беседе со Starhit.ru она заявила, что не имеет отношения к разводу телеведущего.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец поженились в 2007 году. В браке у них родились две дочери — Виктория и Элина.

Виктория Дайнеко вышла замуж

Певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Избранником артистки стал 38-летний бизнесмен Беркели Овезов.

На мероприятии присутствовали только самые близкие люди — около 35 человек, рассказала Виктория Starhit.ru.

«Был небольшой фуршет и играл диджей. Собственно, цель была хорошо провести время, потанцевать, повеселиться, и она была достигнута. Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но, к сожалению, нам не удалось. Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», — поделилась Дайнеко.

Ранее Овезов был женат на предпринимательнице Анне Кинцлер, которая подарила ему двух дочерей. Расставание супругов прошло болезненно, сейчас между ними ведутся судебные тяжбы из-за алиментов. Дайнеко была замужем за барабанщиком Дмитрием Клейманом, от которого растит дочь Елизавету.

Агата Муцениеце помолвлена

Актриса Агата Муцениеце только собирается выйти замуж. О счастливом событии она сообщила в соцсетях. Ее избранником стал музыкант Петр Дранга.

«Я сказала „да“», — написала Муцениеце на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), сопроводив публикацию фотографией с будущим супругом.

Дранга подарил возлюбленной шикарный букет Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас пара проводит отпуск на южном побережье Крыма. Вместе с ними на курорт отправилась и дочь Агаты Мия.

В 2011 году Муцениеце вышла замуж за актера Павла Прилучного. В 2013 году у супругов родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Правда, к 2020 году постоянные ссоры привели к разводу. Спустя несколько месяцев Агата вышла в прямой эфир в социальных сетях и заявила о регулярных случаях домашнего насилия.

Филипп Киркоров отметил день рождения

Певцу Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет. Именинник собрал за большим столом близких друзей, в их число вошли Алсу, Ани Лорак, Андрей Малахов, Тимур Хайдаров, Ксения Собчак, Григорий Лепс, Наташа Королева с Сергеем Глушко. Заказывать ресторан артист не стал и пригласил всех домой.

Главным украшением стола стал торт с фигуркой артиста с надписью «Легенда». За спиной миниатюры расположился холодный фейерверк, который осыпал всё вокруг искрами. Вечер завершился салютом во дворе.

Кети Топурии запретили кормить ребенка

Кети Топурии пришлось отказаться от грудного вскармливания. Об этом она сообщила в «ШБ-Шоу» (18+).

Она призналась, что столкнулась с ситуацией, из-за которой у нее был высокий риск тяжелого заболевания. Переизбыток молока и сложное состояние молочных протоков у нее легко могли перерасти в острую форму воспаления — мастит.

При этом после первой и второй беременности у артистки не было такой проблемы.

Ефремов пересел на общественный транспорт

Недавно освободившегося из колонии актера Михаила Ефремова заметили в одном из московских автобусов. Он скромно сидел у окна и разговаривал по мобильному телефону.

Ефремов пользуется общественным транспортом Источник: Starhit.ru / Telegram









