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Развлечения интервью Потерял родителей, работал на похоронах. История актера, снимающегося в сериале «Универ. Молодые»

Потерял родителей, работал на похоронах. История актера, снимающегося в сериале «Универ. Молодые»

Влад Прохоров уже известен по главной роли в фильме «Руки вверх!»

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Влад Прохоров сыграл главную роль в сериале «Универ. Молодые»&nbsp;— Федю Сычева | Источник: телеканал ТНТВлад Прохоров сыграл главную роль в сериале «Универ. Молодые»&nbsp;— Федю Сычева | Источник: телеканал ТНТ

Влад Прохоров сыграл главную роль в сериале «Универ. Молодые» — Федю Сычева

Источник:

телеканал ТНТ

Недавно на канале ТНТ состоялась премьера сериала «Универ. Молодые» (16+). Это логическое продолжение известного сериала «Универ» (16+), популярного в 10-е годы, но в этот раз в нём рассказывается о новом поколении студентов. В роли одного из главных героев 27-летний актер Влад Прохоров. До того он блеснул в фильме «Руки вверх!» (18+), сыграв Сергея Жукова в юности. 59.RU взял интервью у восходящей звезды.

Влад из Перми, его детство прошло в рабочем поселке. Юноша никогда не ходил в театр, но это не помешало ему поступить сразу в несколько столичных вузов, покорив приемную комиссию. Мы узнали у Влада, как он, простой паренек, стал сниматься в кино.

«Бабушку я с детства называю мамой»

 Каким было ваше детство?

— За 18 лет жизни никуда не выезжал, кроме деревни Шаля Свердловской области, поэтому, наверное, такое… закрытое. Но и по-настоящему беззаботное — много времени проводил на улице, рядом всегда были река и железнодорожная станция. Были и казаки-разбойники, и прятки… А еще мы с друзьями любили заходить вечерами на старое кладбище, где похоронена графиня. На съемках и в жизни всё время что-то происходит, и как бы забываешься. Приезжая сюда, я словно возвращаюсь к себе.

Владу Прохорову 27 лет | Источник: Prostars.orgВладу Прохорову 27 лет | Источник: Prostars.org

Владу Прохорову 27 лет

Источник:

Prostars.org

 Вы же еще в музыкальную школу ходили?

— Да. Помню, что первый дорогой аккордеон музыкальной школе подарил какой-то депутат. Я хорошо играл на этом инструменте на разных конкурсах. До этого у нас стояли развалюхи, а этот был по-настоящему хороший.

 Вас воспитывали бабушка с дедушкой?

— Да. Я часто говорю именно про бабушку, потому что, наверное, женщина больше влияет на мальчиков, а отец или дедушка — на девочек. На их развитие. Ну и у нас еще с бабушкой всегда такая связь была. Когда я родился, ей исполнилось всего 40 лет. Молодая бабушка. Понятное дело, что когда у тебя умирают родители, есть только два выхода — либо ты идешь в детдом, либо тебя воспитывают родственники. И, конечно же, бабушка с дедушкой сразу взяли меня к себе. После этого моя жизнь совершенно изменилась — я как будто резко повзрослел.

У меня случилось серьезное осознание — в 10 лет мозги на место встали. В первом классе меня вообще на второй год хотели оставить — не складывалась учеба. Мама отдавала меня в музыкальную школу, а там сказали, что у меня нет слуха, и не брали. А тут сразу пошли четверки-пятерки, стал лучше всех на аккордеоне играть, и меня отправили выступать на первый концерт.

Меня воспитало поколение старше родителей — не только бабушка и дедушка, но и их окружение. Оно дало те ценности, которые сформировали мое отношение к девушкам, профессии и жизни. Ну или я сам впитал их из общения с ними.

Я знаю много взрослых знакомых, у которых еще живы родители. Это, наверное, большое счастье. Но я в свои 10 лет уже понимал, что в моей жизни так не будет, поэтому бабушка с дедушкой отдали мне всю свою любовь, пытались сделать так, чтобы я никогда не ощущал себя каким-то не таким. И я чувствовал себя по-настоящему счастливым ребенком. Бабушку я с детства называю мамой, всегда говорю ей: «Мам, мам» и отношусь не совсем как к бабушке.

 Часто навещаете их?

— Конечно, по сей день приезжаю к ним в Пермь, проводим вместе время и вспоминаем, как я рос, как нам было хорошо вместе. Меня всегда везде отпускали. Я ездил и в лагеря, и в санаторий, и поступать в Москву уехал спокойно. Хоть детство и было беззаботным, я понимал, что нужно самому в жизни за себя отвечать.

 Поэтому так рано начали работать?

— Это было больше оттого, что не хотелось дома сидеть и только на улице гулять. Хотелось пойти повеселиться, а заодно и копеечку заработать. Это нормально, когда можно не просить тысячу рублей у бабушки, а пойти заработать ее самому. Работал вожатым в лагере, а в 15 лет — комплектовщиком автомобильных чехлов на заводе. Их нужно было по мешкам засовывать. И это, правда, была достаточно тяжелая работа, и чехлы эти увесистые.

Кадр из фильма «Исправление и наказание» | Источник: кадр из фильма «Исправление и наказание»Кадр из фильма «Исправление и наказание» | Источник: кадр из фильма «Исправление и наказание»
Влад сыграл Костю&nbsp;— брата главной героини Алены Неверовой, ее роль исполнила Анна Михалкова | Источник: «Гуд Стори Медиа», телеканал ТНТВлад сыграл Костю&nbsp;— брата главной героини Алены Неверовой, ее роль исполнила Анна Михалкова | Источник: «Гуд Стори Медиа», телеканал ТНТ
Герой Влада готов на преступление ради денег | Источник: «Гуд Стори Медиа», телеканал ТНТГерой Влада готов на преступление ради денег | Источник: «Гуд Стори Медиа», телеканал ТНТ
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В перерывах между съемками | Источник: «Гуд Стори Медиа», телеканал ТНТВ перерывах между съемками | Источник: «Гуд Стори Медиа», телеканал ТНТ

 А вы ведь еще в похоронном бюро работали?

— Уже когда заканчивал институт в Москве. Начался ковид, и нужно было вернуться домой, чтобы учиться дистанционно. Но мне было еще и очень интересно. Похороны — это отдельный мир, ритуалы. И я работал там не ради денег, а больше для того, чтобы понаблюдать и повскрывать какие-то истории. Если видишь, что хоронят девушку и ей всего 35, то можешь по документу посмотреть факты о ее смерти, узнать, почему это случилось. Можешь наблюдать за тем, как это воспринимают родственники, кто у нее молодой человек, как он себя чувствует, как с ней прощается.

Но, как ни странно, кроме драмы, в похоронном мире есть еще и много комедийных историй. Я даже думаю, что когда-нибудь надо будет снять сериал про похоронное бюро. Но это будет далеко не драма, а хорошая качественная комедия.

 Черная комедия?

— Да.

Похож на Андрея Губина и Милоша Биковича

 Вы даже театром не увлекались. Как же стали актером?

— Так получилось. В голову ударило, и в итоге поступил на бюджет почти везде. Даже, если честно, удивительно, как я приехал из Перми в Москву на плацкарте с аккордеоном, гитарой и вещами. Я даже в метро до этого не ездил.

В интервью с братьями Верник в программе «2 ВЕРНИК 2» Влад Прохоров признался, что перед поступлением в вузы посмотрел выступление Константина Райкина и читал на вступительных экзаменах стихи в его манере.

Влад Прохоров может быть разным: вот несколько фото из его портфолио | Источник: Prostars.orgВлад Прохоров может быть разным: вот несколько фото из его портфолио | Источник: Prostars.org
Источник: Prostars.orgИсточник: Prostars.org
Источник: Prostars.orgИсточник: Prostars.org

А в кино я пришел через пробы. Это труд бесконечный, но я сразу поставил цель. Мало того, что тебе в кино нужно попасть, но еще и доказать, кто ты. Одно дело, если ты артист, у которого папа — режиссер, и тебе достаточно назвать фамилию, а мне нужно было умудриться, чтобы хотя бы первую букву своего имени произнести, чтобы меня хоть кто-то захотел услышать. После выпуска я один с курса получил красный диплом и точно понимал, что пойду на пробы. Причем я не был уверен, что меня будут брать. Как только я себя внешне не менял: волосы отращивал, налысо брился и бородатый ходил — у меня очень хорошо борода растет. (Смеется.) А на роль Сережи Жукова набирал 15 килограммов, но уже сбросил их.

Любопытный факт. Сергей Жуков рассказал нашему корреспонденту о том, что лично присутствовал на кастинге в фильме «Руки вверх!».

— Все актеры были хороши, но что-то было не то, — делился мыслями с нами Сергей Жуков. — Но как только зашел Влад и заговорил, я сразу понял, что я и был таким, как он, мы совпали по энергетике.

На съемках фильма «Руки вверх!» с Сергеем Жуковым | Источник: Сергей Жуков &amp; Руки Вверх! / vk.comНа съемках фильма «Руки вверх!» с Сергеем Жуковым | Источник: Сергей Жуков &amp; Руки Вверх! / vk.com
Влад сыграл молодого Сергея Жукова | Источник: Сергей Жуков &amp; Руки Вверх! / vk.comВлад сыграл молодого Сергея Жукова | Источник: Сергей Жуков &amp; Руки Вверх! / vk.com

— Я понимаю, что хочу сниматься в кино, — продолжает Влад. — Делиться творчеством, чтобы зрители смотрели мое кино, наблюдали, как развиваюсь, взрослею. Но начало этого пути — самое сложное. Конечно, были переживания и эмоциональные срывы, слезы и боль, когда не то что отказывают, а обесценивают как артиста. Могут наговорить разные грубости. Один раз сказали, что у меня лицо не для афиши. Специально, чтобы обидеть, а я так наивно это воспринял и подумал, что это правда. И расстроился. Так что это непросто — приехать, стать актером и начать сниматься в кино.

 А как вы попали в «Универ. Молодые», да еще на главную роль, волею случая или тоже через кастинги?

— Ни одной воли случая, к сожалению, в моей жизни не случилось. В «Универ. Молодые» тоже были кастинги, причем длительный процесс из разных проб — индивидуальных и ансамблевых. А потом долго ждешь, когда тебе скажут «да».

С актерами на съемках «Универа. Молодые» | Источник: телеканал ТНТС актерами на съемках «Универа. Молодые» | Источник: телеканал ТНТ
Источник: телеканал ТНТИсточник: телеканал ТНТ
В сериале также снимается Марина Федункив | Источник: телеканал ТНТВ сериале также снимается Марина Федункив | Источник: телеканал ТНТ

 А вам говорили, что вы похожи на Сашу — главного героя первого «Универа»?

— Ну не знаю… Мне кажется, мой Федя совершенно другой. Тот всё-таки сын олигарха и при этом такой правильный. А из-за моего персонажа начинаются все проблемы в сериале, он заводила. Еще мне говорили и писали, что я похож на Гошу. (Смеется.) А еще — на Андрея Губина, Милоша Биковича, Пашу Деревянко в молодости. И так постоянно. Но я считаю, что все люди определенного типажа внешне похожи.

Я обрадовался, когда попал на этот проект, потому что «Универ. Молодые» — это история, за которой из сезона в сезон будут следить люди и жить событиями героев.

Ранее мы писали, что Влад Прохоров снялся еще в одном новом сериале «Министерство Всего Хорошего» (16+). Там у него тоже главная роль.

ПО ТЕМЕ
Ольга ЯкунчеваОльга Якунчева
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Влад Прохоров Сериал Универ ТНТ Актер
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