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Развлечения обзор «Она недостойна»: стало известно имя победительницы второго сезона шоу «Большие девочки»

«Она недостойна»: стало известно имя победительницы второго сезона шоу «Большие девочки»

Ее называли победительницей еще задолго до вручения приза

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По весу три финалистки вместе сейчас весят как одна большая девочка в начале проекта | Источник: Большие девочки / T.meПо весу три финалистки вместе сейчас весят как одна большая девочка в начале проекта | Источник: Большие девочки / T.me

По весу три финалистки вместе сейчас весят как одна большая девочка в начале проекта

Источник:

Большие девочки / T.me

Подошел к концу второй сезон одного из самых неоднозначных шоу «Большие девочки» (18+). Три месяца участницы весом от 100 до 200 килограммов учились правильно питаться, ходили на тренировки и проходили испытания под предводительством тренера Этери Тутберидзе. Всё это ради тела мечты и заветного приза — миллиона рублей. До финала дошли три участницы: Дарья Контуренко, Анастасия Петрова и Богдана Тоймурзина.

Перед тем как было объявлено имя победителя, на финальное взвешивание пришли выбывшие участницы, которые боролись за приз в домашнем похудении. В лидерах оказалась самая тихая из девочек Юлия Шмыгля и Даша Типчук, которая со скандалом ушла с шоу из-за того, что вышла с базы похудения и воспользовалась весами. Дома Даша Типчук доказала, что уход был ошибкой, и смогла обойти всех, сбросив 41 килограмм, ее вес стал 76 килограммов.

Для Дарьи это была далеко не первая попытка похудеть, но самая успешная | Источник: Большие девочки / T.meДля Дарьи это была далеко не первая попытка похудеть, но самая успешная | Источник: Большие девочки / T.me

Для Дарьи это была далеко не первая попытка похудеть, но самая успешная

Источник:

Большие девочки / T.me

Вместе с ответным словом Этери Тутберидзе попросила участницу назвать имя той, кто, по их мнению, победит.

— Я считаю, что Настя достойна победы, я всегда говорила о том, что она очень сильный соперник. Но победы всё же желаю Даше Контуренко, — сказала Типчук и тут же получила ответ от Насти Петровой.

— Как всегда, Даша, ты необъективна.

После обмена любезностями финалистки начали по очереди вставать на весы. Первая пошла Богдана. Весь сезон участница была аутсайдером из-за того, что мало тренировалась, но при этом стабильно скидывала ненавистные килограммы. Дополнительно масла в огонь добавляли периодические порывы бросить всё и уйти домой. Из-за всего этого на финале вместо слов поддержки Богдана услышала упрек, что ей здесь не место, от выбывшей участницы Дарьи Гришиной.

— Она недостойна быть в финале, я считаю и буду так говорить. Этот человек чаще всего и больше всего говорил, что не хочет здесь быть, что она устала и хочет домой, — высказала свое мнение Дарья.

Богдана планирует вернуться в конкурсы красоты, в которых участвовала ранее, и победить в стандартном весе | Источник: Большие девочки / T.meБогдана планирует вернуться в конкурсы красоты, в которых участвовала ранее, и победить в стандартном весе | Источник: Большие девочки / T.me

Богдана планирует вернуться в конкурсы красоты, в которых участвовала ранее, и победить в стандартном весе

Источник:

Большие девочки / T.me

Богдана стойко вынесла все нападки, показала на весах минус 31 килограмм и заняла третье место среди финалисток.

Больше всего в килограммах скинула Даша Контуренко, ее результат был минус 43, но этого оказалось недостаточно для победы.

По словам Дарьи, на проекте она победила не только большую девочку внутри себя, но и пацанку, вот такое вот комбо | Источник: Большие девочки / T.meПо словам Дарьи, на проекте она победила не только большую девочку внутри себя, но и пацанку, вот такое вот комбо | Источник: Большие девочки / T.me

По словам Дарьи, на проекте она победила не только большую девочку внутри себя, но и пацанку, вот такое вот комбо

Источник:

Большие девочки / T.me

Из-за того что ее вес изначально был больше, в процентном соотношении она проиграла Анастасии Петровой. Победительница похудела со 109 килограммов до 71.

— Я настолько сильно боялась быть собой недовольна и увидеть в себе другие изъяны. Видя этот результат, я восхищаюсь собой и буду двигаться дальше, — произнесла Петрова, когда увидела победную цифру на весах.

Если бы на финале было еще голосование за самый лучший образ, Петрова и тут бы победила | Источник: Большие девочки / T.meЕсли бы на финале было еще голосование за самый лучший образ, Петрова и тут бы победила | Источник: Большие девочки / T.me

Если бы на финале было еще голосование за самый лучший образ, Петрова и тут бы победила

Источник:

Большие девочки / T.me

Анастасии Петровой уже не привыкать к победам на шоу, несколько лет назад она ушла с главным призом в пятом сезоне «Пацанок» (18+), после чего и начала набирать вес из-за стресса и смены образа жизни.

Вы довольны выбором победительницы?

А то! У Петровой результат виден невооруженным глазом
Должна была выиграть Контуренко, боролась несмотря на проблемы со здоровьем
Я за Богдану, терпеть буллинг и при этом бороться — это сильно
Недоволен финалистами, должна была победить участница, которую выгнали раньше
Какая разница, кто победил, они всё равно все килограммы назад наберут, как участницы первого сезона
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Шоу «Большие девочки» Анастасия Петрова Телевидение Похудение Спорт Отдых
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