«Она недостойна»: стало известно имя победительницы второго сезона шоу «Большие девочки»

По весу три финалистки вместе сейчас весят как одна большая девочка в начале проекта Источник: Большие девочки / T.me











Подошел к концу второй сезон одного из самых неоднозначных шоу «Большие девочки» (18+). Три месяца участницы весом от 100 до 200 килограммов учились правильно питаться, ходили на тренировки и проходили испытания под предводительством тренера Этери Тутберидзе. Всё это ради тела мечты и заветного приза — миллиона рублей. До финала дошли три участницы: Дарья Контуренко, Анастасия Петрова и Богдана Тоймурзина.

Перед тем как было объявлено имя победителя, на финальное взвешивание пришли выбывшие участницы, которые боролись за приз в домашнем похудении. В лидерах оказалась самая тихая из девочек Юлия Шмыгля и Даша Типчук, которая со скандалом ушла с шоу из-за того, что вышла с базы похудения и воспользовалась весами. Дома Даша Типчук доказала, что уход был ошибкой, и смогла обойти всех, сбросив 41 килограмм, ее вес стал 76 килограммов.

Для Дарьи это была далеко не первая попытка похудеть, но самая успешная Источник: Большие девочки / T.me











Вместе с ответным словом Этери Тутберидзе попросила участницу назвать имя той, кто, по их мнению, победит.

— Я считаю, что Настя достойна победы, я всегда говорила о том, что она очень сильный соперник. Но победы всё же желаю Даше Контуренко, — сказала Типчук и тут же получила ответ от Насти Петровой.

— Как всегда, Даша, ты необъективна.

После обмена любезностями финалистки начали по очереди вставать на весы. Первая пошла Богдана. Весь сезон участница была аутсайдером из-за того, что мало тренировалась, но при этом стабильно скидывала ненавистные килограммы. Дополнительно масла в огонь добавляли периодические порывы бросить всё и уйти домой. Из-за всего этого на финале вместо слов поддержки Богдана услышала упрек, что ей здесь не место, от выбывшей участницы Дарьи Гришиной.

— Она недостойна быть в финале, я считаю и буду так говорить. Этот человек чаще всего и больше всего говорил, что не хочет здесь быть, что она устала и хочет домой, — высказала свое мнение Дарья.

Богдана планирует вернуться в конкурсы красоты, в которых участвовала ранее, и победить в стандартном весе Источник: Большие девочки / T.me











Богдана стойко вынесла все нападки, показала на весах минус 31 килограмм и заняла третье место среди финалисток.

Больше всего в килограммах скинула Даша Контуренко, ее результат был минус 43, но этого оказалось недостаточно для победы.

По словам Дарьи, на проекте она победила не только большую девочку внутри себя, но и пацанку, вот такое вот комбо Источник: Большие девочки / T.me











Из-за того что ее вес изначально был больше, в процентном соотношении она проиграла Анастасии Петровой. Победительница похудела со 109 килограммов до 71.

— Я настолько сильно боялась быть собой недовольна и увидеть в себе другие изъяны. Видя этот результат, я восхищаюсь собой и буду двигаться дальше, — произнесла Петрова, когда увидела победную цифру на весах.

Если бы на финале было еще голосование за самый лучший образ, Петрова и тут бы победила Источник: Большие девочки / T.me











Анастасии Петровой уже не привыкать к победам на шоу, несколько лет назад она ушла с главным призом в пятом сезоне «Пацанок» (18+), после чего и начала набирать вес из-за стресса и смены образа жизни.