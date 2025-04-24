Простушка на миллиард: как репортерша Лорен Санчес охомутала Джеффа Безоса — олигарх буквально сошел с ума

Всего за считаные месяцы она превратила Джеффа Безоса из непримечательного чудака в главного плейбоя Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Она стала причиной самого дорогого в мире развода, а когда она появляется в зале, даже Марк Цукерберг не может отвести от нее взгляд — всё это о любимой женщине владельца Amazon — Лорен Санчес. Последние месяцы только и идут разговоры о том, что если твой ненаглядный не готов отправить тебя с девчонками в космос и снять на свадьбу всю Венецию, как сделал Джефф Безос, то и нет смысла отношений. Но что же такого делает муза и спутница одного из самых богатых людей мира и как ей удалось стать самой влиятельной женщиной от Голливуда до Силиконовой долины.

«Я спала на заднем сидении машины»

Лорен Санчес родилась в 1969 году в городе Альбукерке. Ее семья еле сводила концы с концами, поэтому, чтобы пробиться в люди, Санчес всегда приходилось работать в два раза больше остальных. Денег на университет не было, поэтому Лорен добилась выплаты стипендии и получила высшее образование.

— Раньше я спала на заднем сиденье машины моей бабушки, пока она убиралась в домах, — вспоминает Санчес.

В школе Лорен Санчес ничем не выделялась от остальных ребят Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После университета женщина сразу же устроилась работать репортером на лос-анджелесский телеканал Channel 13, где за несколько лет поднялась до должности продюсера.

Эффектная и харизматичная Санчес быстро завоевала любовь зрителей. В 1999 году она получила «Эмми» за репортаж на UPN News 13. На этом она не остановилась и продолжала упорно работать на различных американских каналах.

— Я просто пыталась найти свой путь. Я просто пыталась пробиться, — рассказала она в одном из интервью о своих первых шагах в журналистике.

Лорен Санчес — первая испаноязычная женщина, которая вела новости на канале KCOP Источник: кадр из фильма «Фантастическая четверка» (12+), реж. Тим Стори, 20th Century Fox, 2005 год











Мужским вниманием Санчес тоже никогда не была обделена. Работая на телевидении, она познакомилась с футболистом Тони Гонсалесом и забеременела. В 2001 году у Лорен родился сын Никки, но предложения от любимого женщина так и не дождалась.

— Когда ты растешь, ты думаешь, что женишься и у тебя будут дети, но когда ты становишься старше, ты понимаешь, как трудно сделать это успешно, — уже через много лет после расставания комментировал роман Тони Гонсалес.

Понимая, что теперь нужно заботиться не только о себе, но и о малыше, Санчес искала всё новые пути подняться по карьерной лестнице. Она была первой ведущей американского шоу «Танцы» — So You Think You Can Dance на канале Fox — и сняла еще несколько репортажей, которые были номинированы на «Эмми».

После первого сезона шоу Санчес заменили из-за слухов о ее беременности Источник: кадр из шоу So You Think You Can Dance (16+), Fox, 2005 год











Внимание горячей и умной брюнетки привлек генеральный директор голливудского агентства WME Патрик Уайтселл. В 2005 году пара сыграла громкую свадьбу, на которой был не один десяток знаменитостей, включая Хью Джекмана, который исполнил романтическую песню для молодоженов, и Мэтта Дэймона с Беном Аффлеком.

— Мэтт и Бен нечасто видятся друг с другом, поэтому мы посадили их рядом, — сказала Санчес в интервью People.

После замужества Лорен взяла небольшую паузу в карьере и посвятила себя материнству. Она родила еще двоих детей: сына Эвана и дочь Эллу. Роль домохозяйки оказалась совсем не близка Санчес, и ее тянуло вернуться в строй. В 2011 году она пошла работать специальным корреспондентом на канал Extra.

Крепкое плечо любимого и известного мужа-миллионера дало новый толчок в ее карьере. Лорен снималась в кино и открыла для себя новое хобби — полеты на вертолетах. Последнее переросло в появление собственной компании Black Ops Aviation, которая занималась съемкой с воздуха для Netflix, Fox и Amazon Studios. Именно любовь к полетам стала толчком для развития громкого романа с богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом.

«Я мою посуду — это добавляет мне привлекательности»

Лорен Санчес и Джефф Безос познакомились в 2016 году на премьере фильма «Манчестер у моря» (18+). Как и Санчес, Безос был в браке, притом ни много ни мало 25 лет. Союз с писательницей Маккензи Скотт сложился до того, как Джефф основал Amazon. Все годы Маккензи поддерживала любимого мужа и верила в его успех.

Джефф Безос стоит со своим отцом и еще только мечтает заработать свой первый миллиард Источник: jeffbezos / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пара воспитывала четырех детей и вела тихую уединенную жизнь. Во время выхода в свет супруги оставались в тени и лишь иногда радовали публику романтичными высказываниями в адрес друг друга.

— Моя жена всё еще утверждает, что я ей нравлюсь. Я мою посуду каждый вечер — и вижу, что это добавляет мне привлекательности в ее глазах. Это, кажется, самое сексуальное из всего, что я делаю, — шутил миллиардер.

С появлением Санчес в жизни Безоса семейная идиллия дала трещину. Всё началось с деловых отношений: миллиардер предложил, чтобы Black Ops Aviation сняли несколько роликов для его компаний. После он решил и сам попробовать полетать на вертолетах в компании сексуальной журналистки, хотя сильно боялся это делать после авиакатастрофы в 2003 году.

В прессе шли разговоры, что до развода Безос не раз ездил с Санчес в романтическое путешествие и проводил с ней вечера на собственной яхте Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Встречи и яркие эмоции подкреплялись сексуальными сообщениями, в которых Джефф не скрывал своих чувств.

«Я люблю тебя, девочка. Я покажу тебе это своим телом, и своими губами, и своими глазами очень скоро», — писал миллиардер и обменивался с Санчес интимными фотографиями.

Пара не стесняется проявлять чувства на публике, будь то отдых на яхте или модный показ Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2019 году Безос и Санчес подали на развод со своими супругами и объявили себя парой, но для общественности история приняла не романтический, а скандальный окрас. The National Enquirer опубликовал секс-переписку двух влюбленных, которая началась задолго до развода. Безос не стал молчать, как делал это раньше, и выступил с заявлением об угрозах со стороны издателя, на которые он решил не вестись.

— Вместо того чтобы поддаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать в точности то, что они мне прислали, несмотря на личное унижение, которым они мне угрожают, — с уверенностью заявил Безос.

«Это не Джефф, которого я знал»

С появлением в жизни Лорен Санчес владелец Amazon полностью изменился и превратился из замкнутого гика чуть ли не в главного секс-символа. В компании своей привлекательной спутницы Джефф стал ходить на вечеринки, вручения наград и модные события.

— Я знаю Джеффа с ранних дней Amazon, и его поведение в последнее время вообще не похоже на то, чего бы я от него ждал. Это не Джефф, которого я знал, — рассказал Page Six один из бывших коллег Безоса.

Чтобы соответствовать всегда с иголочки одетой Санчес, Безос полностью изменил имидж: примерил элегантные брендовые костюмы и без стеснения начал подчеркивать свое накаченное тело, которое до этого скрывал.

Вопросы, может ли быть мужчина умным и при этом сексуальным, отпадают Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Смена имиджа пошла ему на пользу, и уже в 2020 году его впервые заметили на премии «Оскар», куда он на самом деле ходил уже не первый год.

— Джефф Безос здесь! Джефф Безос такой богатый — он развелся и всё равно остался самым богатым человеком в мире, — пошутил со сцены ведущий церемонии Крис Рок.

После знакомства с Санчес миллиардер создал Фонд Земли Безоса и назначил любимую вице-президентом Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ради любимого Санчес тоже начала меняться, перестала делиться подробностями своей личной жизни и вместе с Безосом занялась благотворительностью.

— Это сложно. Я очень открытый человек. Я говорю много. Я люблю делиться своими секретами. Но мне пришлось понять, что теперь я не могу этого делать, — рассказала в одном из интервью Санчес.

Пара живет в поместье Warner Bros., которое миллиардер купил специально, чтобы жить с новой спутницей Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2023 году пара объявила о помолвке. Джефф Безос сделал предложение во время отпуска во Франции. Вечером, когда они с любимой уже готовились ко сну, он преподнес ей 30-каратное кольцо с розовым бриллиантом, стоимость которого оценивается от 3 до 5 миллионов долларов.

— Когда он открыл коробку, я, кажется, немного отключилась, — рассказала невеста изданию People.

Организацию девичника Безос взял на себя и отправил любимую невесту в космос. Компания миллиардера Blue Origin собрала первый женский экипаж, где находились Лорен Санчес, Кэти Перри и другие американские знаменитости.

Источник: laurenwsanchez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полет продлился 11 минут, и всё это время волнующийся жених провел смотря в бескрайнее небо. Как только экипаж достиг земли, Безос тут же бросился открывать дверь для Санчес со словами, что уже соскучился.

Многих терзает вопрос, чем же Лорен Санчес так цепляет мужчин, притом совсем не бедных. Под чары жгучей латиноамериканки попал и Марк Цукерберг. Во время инаугурации Дональда Трампа миллиардер не мог отвести взгляд от будущей миссис Безос.

Будь осторожен, Илон Маск, ты можешь следующим попасть под чары Лорен Санчес Источник: TACC / Vk.com











Пока одни отмечают в Санчес яркую внешность, заводной характер и тягу к приключениям, сам Джефф называет совсем иные качества.

— У Лорен потрясающая интуиция, почти ведьмовские способности в этом отношении, — говорит Безос. — Она видит то, чего не видят другие люди. Она действительно очень чувствительна к другим людям и к тому, о чём они думают.