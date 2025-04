Простушка на миллиард: как репортерша Лорен Санчес охомутала Джеффа Безоса — олигарх буквально сошел с ума

«Я спала на заднем сидении машины»

Понимая, что теперь нужно заботиться не только о себе, но и о малыше, Санчес искала всё новые пути подняться по карьерной лестнице. Она была первой ведущей американского шоу «Танцы» — So You Think You Can Dance на канале Fox — и сняла еще несколько репортажей, которые были номинированы на «Эмми».