Билеты — по 13 тысяч: ярославцы раскупили самые дорогие места на концерты звезд

Афиша концертов в Ярославле на апрель Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











В апреле в Ярославле пройдет несколько масштабных концертов известных музыкантов. Если не знаете, чем себя занять в свободное время, то наша афиша может вам помочь определится с выбором.

В этом материале рассказываем, какие артисты выступят у нас в городе и сколько стоят билеты на их сольники.

Приезжает Слава КПСС

Концерт Славы КПСС в Ярославле пройдет 6 апреля Источник: СЛАВА КПСС \ АНТИХАЙП / Telegram











6 апреля в Ярославле выступит рэпер Слава КПСС (16+). Сольник артиста пройдет в зале «Китайский летчик Джао Да». По данным на 28 марта, практически все места в зале раскуплены. Свободным остался только один билет стоимостью пять тысяч рублей.

Ярославцы раскупили практически все билеты на концерт Славы КПСС Источник: «Яндекс.Афиша»











Настоящее имя рэпера — Вячеслав Машнов. Он родился и вырос в Хабаровске. Первые свои шаги в рэпе начал делать в 2012 году. До сольной карьеры Слава КПСС записывался и выступал в составе рэп-коллектива «Ежемесячные». Первый альбом (18+) у музыкантов вышел в 2013 году.

Параллельно с развитием карьеры в рэпе Вячеслав Машнов начинает участвовать в рэп-батлах. Поединки с другими музыкантами из индустрии принесли Славе КПСС еще большую узнаваемость.

Рэпер предстает перед общественностью, используя разные псевдонимы, однако самые популярные из них — Слава КПСС и Гнойный.

Покоритель женских сердец

Султана Лагучева даст концерт в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











18 апреля в «Руки Вверх! Баре» выступит (18+) исполнитель хита «Горький вкус» (16+), «Между нами война» (16+), «Сладкий запах» (16+) и др. — Султан Лагучев.

Билеты на концерт певца стоят от 3 до 5,5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на танцполе. Билеты подороже — за столиками. Позиции у сцены практически все раскуплены, но в отдалении зала еще есть много пустующих мест.

Концерт Султана Лагучева в Ярославле пройдет 18 апреля Источник: «Яндекс.Афиша»











Султан Лагучев — российский певец родом из Дагестана, автор песен и музыкант, работающий в жанре поп-музыки. Он получил широкую известность благодаря таким хитам, как «Горький вкус» (16+), «На дискотеку» (16+), «Черная роза» (16+) и «Горячая, гремучая» (16+).

Его творчество характеризуется сочетанием традиционных кавказских мотивов с современными аранжировками и танцевальными ритмами. Осенью 2024 года новый трек Султана Лагучева «Попутчица» (16+) принес певцу еще большую популярность. Видео с его концертов вирусятся в соцсетях, а сам исполнитель всё чаще становится объектом обожания поклонниц.

Раскупили билеты на рок-концерт

Концерт группы «Кипелов» в Ярославль пройдет 24 апреля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ярославцы раскупили большинство билетов на концерт (6+) легендарной рок-группы «Кипелов». Выступление пройдет в КЗЦ «Миллениум» 24 марта. По данным на 28 марта, свободными остались 33 места в партере и 8 в бельэтаже. Билеты там стоят от 4,4 до 6,7 тысячи рублей.

«Покупали билеты в эти выходные. Удивились, что так много мест раскупили. Пришлось брать места дороже. Но радует, что ярославцы испытывают любовь к рок-музыке!» — рассказала читательница 76.RU Ксения.

Билеты на концерт стоят от 4,4 до 6,7 тысячи рублей Источник: «Яндекс.Афиша»











«Кипелов» — российская рок-группа, основанная в 2002 году вокалистом и композитором Валерием Кипеловым. Коллектив быстро завоевал популярность благодаря мощному голосу лидера и сильным композициям в жанре хард-рок и метал. Состав группы неоднократно менялся, но Валерий Кипелов оставался постоянным лидером.

Группа выпустила несколько альбомов, которые стали знаковыми для российской рок-сцены. Одни из самых популярных песен — «Я свободен» (12+), «Я здесь» (12+), «Дыхание тьмы» (12+), «Крещение огнем» (12+) и др.

Концерт Стаса Пьехи

Концерт Стаса Пьехи в Ярославле пройдет 25 апреля Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Стас Пьеха выступит в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле 25 апреля. Билеты на концерт (12+) стоят от 1,7 до 4,4 тысячи рублей. По данным на конец марта, большинство мест в зале не раскуплено.

Среди популярных песен Стаса Пьехи: «Одна звезда» (12+), «Ты грустишь» (12+), «На ладони линия» (12+), «Я лист» (12+) и др.

Билеты на концерт Стаса Пьехи стоят от 1,7 до 4,4 тысячи рублей Источник: «Яндекс.Афиша»











Свою музыкальную карьеру Стас Пьеха начал в составе группы «А-фактор», позже стал известен широкой публике благодаря участию в четвертом сезоне «Фабрики звезд» (16+) в 2004 году, где занял третье место. После проекта выпустил несколько успешных альбомов, среди которых «Одна звезда» (12+), «Иначе» (12+), «Десять» (12+). Помимо музыкальной деятельности, Стас Пьеха также известен как телеведущий и участник различных телевизионных проектов. Он также занимается благотворительностью, являясь основателем фонда, помогающего детям с онкологическими заболеваниями.

Билеты на Лепса стоят до 12 тысяч рублей

Концерт Григория Лепса пройдет в Ярославле 26 апреля Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Один из самых дорогих артистов, приезжающих в Ярославль, — Григорий Лепс. Билеты на концерт звезды стоят от 6,1 до 12,7 тысячи рублей. При этом, судя по данным «Яндекс. Афиши», местные жители уже начали активно раскупать места в зале.

Григорий Лепс выступит в КЗЦ «Миллениум» 26 апреля. Весенний концерт артиста в Ярославле, кажется, стал уже традицией. В апреле 2024 года исполнитель хита «Рюмка водки на столе» (18+) также приезжал к нам в город. Тот концерт Лепса запомнился ярославцам надолго. Прямо во время выступления артиста зрители в партере что-то не поделили и устроили патасовку. Их из зала вывела охрана.

За несколько дней до драки в Ярославле случился инцидент во время сольника в Костроме. Лепс выбил телефон из рук фанатки, которая снимала его, стоя у сцены. Подробности конфликта читайте по ссылке.

Билеты на концерт Лепса стоят до 12 тысяч рублей Источник: «Яндекс.Афиша»











Последние месяцы одна из самых обсуждаемых тем вокруг личности Григория Лепса — его 18-летняя спутница. Личная жизнь ариста всегда была под особым прицелом поклонников. Но после того, как Лепс опубличил свои отношения с Авророй, внимание к его персоне только увеличилось.