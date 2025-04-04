У нас есть 10 задачек, которые без труда решит любой ребенок. А вы справитесь?

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Иванов покупает всю нужную ему литературу у знакомого книготорговца со скидкой 20%. Однако с 1 января книготорговец собирается поднять все цены на 20%. Иванов решил, что теперь книги будут стоить для него столько же, сколько и для покупателей без скидки. Прав ли он?