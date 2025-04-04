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Развлечения тест У нас есть 10 задачек, которые без труда решит любой ребенок. А вы справитесь?

У нас есть 10 задачек, которые без труда решит любой ребенок. А вы справитесь?

Сейчас посмотрим, по зубам ли вам школьная программа

3 006
4 комментария
Школьник пройдет этот тест довольно быстро, а взрослые будут ломать голову над каждым вопросом | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUШкольник пройдет этот тест довольно быстро, а взрослые будут ломать голову над каждым вопросом | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU
Школьник пройдет этот тест довольно быстро, а взрослые будут ломать голову над каждым вопросом
Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Некоторые задачки школьникам решать значительно проще, чем взрослым. Они и математику лучше помнят, и не растеряли еще свойственного детям креативного мышления. Думаете, мы наговариваем на всё старшее поколение? Попробуйте решить эти задачки, с которыми на раз-два справляются ученики младшей и средней школы.

ТЕСТПройден 22 раза
1 / 10
Какой номер у парковочного места, на котором стоит машина?
  • 17
  • 08
  • 87
  • 60
2 / 10

В токарном цехе завода вытачиваются детали из свинцовых заготовок. Из одной заготовки — деталь. Стружки, получившиеся при выделке шести деталей, можно переплавить и приготовить еще одну заготовку. Сколько деталей можно сделать таким образом из тридцати шести свинцовых заготовок?

  • 36
  • 46
  • 42
  • 43
3 / 10
Чему равно последнее число?
  • 5
  • 2
  • 3
  • 6
4 / 10

Задача из советского сборника:

— Который теперь час? — спросил Миша у отца.

— А вот сосчитай: до конца суток осталось втрое меньше того времени, которое уже прошло от их начала.

Сколько было на часах?

  • 6 часов утра
  • 4 часа вечера
  • 6 часов вечера
  • 10 часов утра
5 / 10
Еще одна советская задачка.

Прилетели галки и стали садиться на палки. Если на каждую палку сядет по галке, не хватит одной палки. А если на палку сядет по две галки, то одна палка останется лишней. Сколько было палок и галок?
  • 3 палки и 2 галки
  • 6 палок и 7 галок
  • 4 палки и 5 галок
  • 3 палки и 4 галки
6 / 10
Куда едет автобус, если учесть, что на дороге правостороннее движение?
  • Вправо
  • Влево
7 / 10

2, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29… Какое число должно идти следующим?

  • 30
  • 32
  • 92
  • 90
8 / 10
Еще одна задачка на вычисление закономерности. Чему равно последнее число?
  • 10
  • 15
  • 30
  • 22
9 / 10
Иванов покупает всю нужную ему литературу у знакомого книготорговца со скидкой 20%. Однако с 1 января книготорговец собирается поднять все цены на 20%. Иванов решил, что теперь книги будут стоить для него столько же, сколько и для покупателей без скидки. Прав ли он?
  • Да
  • Нет
10 / 10
У мальчика было несколько желудей, он занял у товарища столько же, затем выиграл 15 желудей, отдал товарищу долг и остался с 40 желудями. Сколько у него было изначально?
  • 10
  • 13
  • 30
  • 25

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Тест Задачи Школьники Школа Дети и взрослые Школьная задача Развлечения
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Комментарии
4
Гость
1 апреля 2024, 09:37
"Чтобы решить задачку, нужно просто перевернуть картинку. Тогда перед нами окажется простой ряд из чисел. Логично, что машина стоит на месте под номером 87." Давно ли единица в 91, если перевернуть картинку, пишется кверху ногами?
Гость
31 марта 2024, 15:33
"7 из 10 Вы отлично справились! Хотя в ОДНОМ вопросе всё же уступили школьникам". Вы бы автора теста на арифметику еще разок отправили.
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