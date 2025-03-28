«Учеба — это не мое». Школьница не сдала экзамены и родила на камеру в скандальном шоу

У Вероники было непростое детство Источник: телеканал «Ю»











17-летняя школьница Вероника из Екатеринбурга стала новой героиней шоу «Мама в 16» (16+). Ее историю показали по телеканалу «Ю». Наши коллеги из E1.RU посмотрели выпуск.

— Если спросить, была ли я когда-нибудь счастлива, то скажу: наверное, нет. Моя жизнь — сплошные проблемы. Мое детство было не самое простое, не хватало папы. Мой папа Дмитрий Евгеньевич умер на рыбалке от отравления ядовитыми грибами, когда мне было всего два года, — рассказала о себе Вероника. — Меня воспитывала мама Елена Евгеньевна, ей 41 год. Она домработница по найму, зарабатывает в среднем 70 тысяч рублей. Мама всю жизнь работала, чтобы обеспечить и себя, и меня. Мне не хватало ее внимания в детстве.

Мама Вероники работает домработницей Источник: телеканал «Ю»











По словам мамы Вероники Елены, с дочерью сейчас у нее полное взаимопонимание. Однако когда девушке было 14 лет, у нее появился отчим, с которым не заладились отношения. Когда он попытался ударить школьницу, она ушла из дома на неделю.

Со временем отчим пристрастился к алкоголю и проводил время в компании бывшей жены. Мама Вероники на тот момент была от него беременна и приняла решение закончить эти отношения.

С учебой у Вероники тоже непросто. Уже третий год она не может окончить девятый класс вечерней школы.

— Учеба — это вообще не мое, мне всегда было скучно на уроках, в 9-м классе я даже оставалась на второй год. С конца 5-го класса я просто забила на учебу, не с той компанией связалась. В 9-м классе завалила экзамены. После всех этих проблем мама перевела меня в вечернюю школу, — рассказала она.

Учеба Веронике давалась с трудом Источник: телеканал «Ю»











В учебном заведении она познакомилась со своим парнем Расимом, который так же безуспешно пытается выпуститься из школы. Сначала они не общались, но всё закрутилось, когда он начал скидывать ей готовые домашние задания.

Расиму 18 лет, он тоже не мог сдать экзамены и оставался на второй год Источник: телеканал «Ю»











Расим работает в клининговой компании, убирает дома и квартиры, зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Он родом из Башкирии. Когда родители Расима развелись, ему пришлось жить с отцом, который постоянно его бил. Вскоре мама забрала сына в Екатеринбург.

— Мой интерес — это работать, пахать, зарабатывать на свою жизнь. Мне никто не поможет, — говорит Расим.

Отношения молодых людей развивались стремительно, и вскоре они стали жить вместе в квартире у мамы Вероники. Парень стал часто оставаться на ночь, и они сразу приняли решение не предохраняться.

Елена заставила Веронику сделать тест на беременность, когда дочь рассказала про задержку.

— Классно, когда ты молодая мама, можно вместе куда-нибудь сходить, в тот же клуб, потому что будет небольшая разница в возрасте, — говорит Вероника.

Вероника была рада, когда узнала, что в положении Источник: телеканал «Ю»











Расим узнал о беременности, получив футболку с надписью «Ты станешь папой». Однако его мать, напротив, восприняла новость с недоверием, заподозрив обман. Она заявила, что не собирается помогать паре, считая решение завести ребенка преждевременным.

Молодая семья столкнулась с трудностями: в какой-то момент Вероника заподозрила Расима в изменах и решила встретиться с конкуренткой, которая в итоге забрызгала ее перцовым баллончиком.

Когда в отношениях пары всë устаканилось, молодые родители решили устроить гендер-пати и узнали, что ждут мальчика. Практически перед родами Расим сделал предложение.

Чтобы сделать предложение, Расим занял деньги у друзей Источник: телеканал «Ю»











Пара решила назвать сына Марком — он весил 2790 граммов при росте 48 сантиметров.

— Я чувствую себя самым счастливым человеком, — сказал Расим. — Я почувствовал вкус отцовства, я могу поменять ему подгузник, помыть, покачать, походить с ним.

Марк родился здоровым Источник: телеканал «Ю»











Отношения в семье наладились после рождения ребенка. Мама Расима стала лучше относиться к невестке. В конце программы Вероника пожелала девочкам, которые оказались в похожей ситуации, не бояться, ведь дети — это счастье.

Отношения в семье наладились Источник: телеканал «Ю»









