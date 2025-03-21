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Город У «Арены-2000» в Ярославле собралась толпа: что там происходит

У «Арены-2000» в Ярославле собралась толпа: что там происходит

Рассказываем, почему сотни людей столпились у ледовой площадки

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2 комментария
Что случилось у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто случилось у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что случилось у «Арены-2000»

Источник:

В Ярославле вечером 21 марта у «Арены-2000» столпились сотни людей. Очереди из наряженных дам с кавалерами выстроились перед площадкой. Все они пришли на концерт (12+) Анны Асти.

Чтобы попасть на сольник певицы, надо было ухитриться и заблаговременно запланировать поход на шоу. Ярославцы за три недели до приезда Анны Асти раскупили все места в зале. Билеты стоили от 2300 до 6000 рублей.

Как сообщается на сайте арены, во время концертов зал вмещает в себя до 8200 человек. Это одна из самых больших площадок в Ярославле.

Люди столпились у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди столпились у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Концерт должен был начаться в 20:00, но люди с 18:30 стали подтягиваться к площадке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонцерт должен был начаться в 20:00, но люди с 18:30 стали подтягиваться к площадке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Анна Асти — одна из самых известных современных поп-артисток России. Раньше она пела в группе Artik & Asti. В 2021 году музыкальный коллектив распался, и певица начала сольную карьеру.

По данным сервиса «Яндекс. Музыка», в среднем песни Асти собирают 6,8 миллиона прослушиваний в месяц. Также главная царица музыкального бизнеса входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых звезд на корпоративах.

За четыре года Анна Асти выпустила 48 треков. Одна за другой ее песни попадают в топ-чарты и занимают лидирующие позиции. Самые популярные треки — «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др.

А вы слушаете песни Анны Асти?

Да! Она моя любимая певица
Жена слушает, а мне приходится
Не люблю подобную музыку
Свой вариант напишу в комментариях
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Комментарии
2
Гость
1 час
Интересуюсь спросить из любимского далека. Поп-артистка это артистка выступающая попой? И как оценивается её мастерство?
Гость
2 минуты
Концерт задержали более, чем на час
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