У «Арены-2000» в Ярославле собралась толпа: что там происходит

Что случилось у «Арены-2000» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вечером 21 марта у «Арены-2000» столпились сотни людей. Очереди из наряженных дам с кавалерами выстроились перед площадкой. Все они пришли на концерт (12+) Анны Асти.

Чтобы попасть на сольник певицы, надо было ухитриться и заблаговременно запланировать поход на шоу. Ярославцы за три недели до приезда Анны Асти раскупили все места в зале. Билеты стоили от 2300 до 6000 рублей.

Как сообщается на сайте арены, во время концертов зал вмещает в себя до 8200 человек. Это одна из самых больших площадок в Ярославле.

Анна Асти — одна из самых известных современных поп-артисток России. Раньше она пела в группе Artik & Asti. В 2021 году музыкальный коллектив распался, и певица начала сольную карьеру.

По данным сервиса «Яндекс. Музыка», в среднем песни Асти собирают 6,8 миллиона прослушиваний в месяц. Также главная царица музыкального бизнеса входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых звезд на корпоративах.

За четыре года Анна Асти выпустила 48 треков. Одна за другой ее песни попадают в топ-чарты и занимают лидирующие позиции. Самые популярные треки — «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др.