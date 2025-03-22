«Началась жуть кошмарная»: Баста утопил свою подопечную на «Голосе» — чем она ответила

Когда понадобилось ответить наставнику, миловидная Дарья Котова за словом в карман не полезла Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











В шоу «Голос» стартовал этап поединков. Наставники разбили участников на пары и свели в вокальной битве. По итогам выпуска проект покинуло сразу 12 конкурсантов, причем выгоняли в основном девушек.

Так, попрощалась со зрителями и наставниками звезда сериала «Первый отдел» (16+) Евгения Шахнович. Она сражалась в дуэте с Андреем Белецким. Вместе пара исполнила композицию «Белая ночь» популярной в 80-е группы «Форум». Выбор Антон Беляев сделал в пользу харизматичного парня, который, по мнению жюри, перепел свою соперницу. Евгения, поблагодарив всех, ушла в приподнятом настроении.

Номер получился ярким, его отметили все наставники. Но актриса проиграла Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











А вот другая участница из команды Басты, Дарья Котова, которой после выступления также пришлось покинуть шоу, осадила своего наставника прямо на сцене. Девушка выступала вместе с Натальей Сергиенко. Вместе они исполнили песню «Вижу тебя» из популярного когда-то сериала «Не родись красивой» (16+).

Выступление девушек похвалила только Хибла Герзмава Источник: видео из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Наставники раскритиковали номер.

— Вот и ложка дегтя, кажется, подъехала. Было как-то странно тяжеловесно, притом что вы такие тоненькие, нежные и трогательные, — сказала Полина Гагарина.

— Вы будто начали мочить друг друга, после чего разрушили музыкальную составляющую. И это превратилось в крик, в несогласованность ритмическую, всё развалилось, — сказал Антон Беляев. — А вам всего лишь надо было отступить на два шага назад, посмотреть на это со стороны.

Баста отметил, что на репетиции девушки пели совсем по-другому Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— Я в бешенстве, и на себя в том числе я очень сильно зол. Началась битва вульгарная, жуть кошмарная! Как будто вы поняли, что сейчас тот момент, когда надо точно утопить подругу. Но вы же крутые певицы! — резюмировал Баста.

Девушки стойко выслушали критику в свой адрес. Когда пришло время, Дарья Котова начала произносить прощальную речь, но рэпер ее перебил. Тогда певица не выдержала и сказала как отрезала:

— Дайте я скажу, у вас же было время!

Баста перевел такой выпад в свой адрес в шутку, заявив, что прекрасно понимает, что, когда и кому он может говорить открыто.

Активно проявлявшая себя во время слепых прослушиваний Полина Гагарина, вела себя на этом этапе поединков почти незаметно. В какой-то момент все, включая ведущую и коллег, начали обращаться к ней по имени и отчеству — Полина Сергеевна. Беляев также был не особо активен. Правда, поднялся и похлопал дружески по плечу Басту после неудачного выступления его подопечных.

Хибла Герзмава активно участвовала в обсуждении и давала советы участникам Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Многих интересовало, как в проект впишется Хибла. В этом сезоне она стала наставником впервые. Оперная примадонна активно участвовала в обсуждениях, дала несколько дельных профессиональных советов исполнителям. Для участников своей команды она выбрала вполне попсовые вещи, например лирическую песню британца Дэниела Бедингфилда «If you're not the one» для дуэта Федора Шпагина и Софьи Ларионовой. А еще отметила композицию «Проститься» группы Uma2rman, которая прозвучала в исполнении дуэта Илоны Триандафиллиди и Валерия Рагулина из команды Басты.

Хибла не скупилась на слова поддержки участникам своей команды Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— Много лет назад, когда Uma2rman написали эту песню, а я всё в оперной жизни своей, моя сестра говорит: «Двое ребят потрясающих поют изумительную песню», села за рояль, сыграла мне. Я абсолютно влюблена в нее. В ней столько простоты и глубины, — прокомментировала Хибла. — Спасибо большое за такое потрясающее прочтение.

Также зрители в студии и наставники оценили номер, которые представили на сцене ученики Хиблы Давид Саникидзе и Ирина Подлесная «Назови свое имя, любовь». Дуэт однозначно сложился, хотя девушке в итоге пришлось уйти по правилам поединков.

Один из самых трогательных и успешных номеров выпуска — «Назови свое имя, любовь». Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











По-новому оценили участие Хиблы в этом сезоне «Голоса» и телезрители.

— Хибла — открытие и бриллиант этого проекта. Это просто вау, шедевральный уровень номеров и выбранного репертуара. Будто для нас приоткрыли занавесу с закрытых мероприятий высшего света.

— Хибла определенно привнесла класс в «Голос», которого не хватало после Градского. Наконец-то достойная замена.

— Хибла — феномен. «Голос» благодаря ей добавил октав во всех смыслах. Вообще Полина, Хибла и Антон вкусно сделали суперномера. Нарежу и буду смотреть.