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Развлечения До концерта — три недели, а билетов уже нет: ярославцы раскупили места на сольник Анны Асти

До концерта — три недели, а билетов уже нет: ярославцы раскупили места на сольник Анны Асти

Артистка выступит в «Арене-2000» 21 марта

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4 комментария
21 марта в Ярославле пройдет концерт Анны Асти | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU21 марта в Ярославле пройдет концерт Анны Асти | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

21 марта в Ярославле пройдет концерт Анны Асти

Источник:

Ярославцы раскупили билеты на концерт (12+) поп-исполнительницы Анны Асти. Выступление артистки запланировано на 21 марта на одной из самых больших площадок города — «Арене-2000».

Как сообщается на сайте арены, во время концертов зал вмещает в себя до 8200 человек.

Несмотря на то что до приезда звезды еще около трех недель, все места в зале распроданы.

«Продажа билетов завершена», — говорится на официальном сайте концертного тура Анны Асти.

Билеты на сольник певицы стоили от 2300 до 6000 рублей. Самые дешевые места — сидячие. Чем ближе к сцене, тем выше была цена. Место на танцполе стоило 4500 рублей.

Кто такая Анна Асти?

Анна Асти — одна из самых известных современных поп-артисток России. По данным сервиса «Яндекс. Музыка», в среднем песни певицы собирают 6,8 миллиона прослушиваний в месяц. Также главная царица музыкального бизнеса входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых звезд на корпоративах.

Раньше Анна Дзюба (настоящее имя певицы) выступала в группе Artik & Asti. В 2021 году музыкальный коллектив распался. Анна начала индивидуальную карьеру под псевдонимом Анна Асти, а Артем Умрихин взял в группу новую солистку — Севиль Валиеву.

За четыре года Анна Асти выпустила 48 треков. Одна за другой ее песни попадают в топ-чарты и занимают лидирующие позиции. Самые популярные треки — «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др.

А вы собираетесь пойти на концерт Анны Асти?

Да, уже купил (-а) билеты
Очень хотел (-а), но не успел (-а) купить билеты
Не слушаю ее песни
Свой вариант напишу в комментариях

Ранее мы публиковали афишу концертов в Ярославле. Кто приедет с сольниками к нам в город — читайте в этом материале.

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Концерт Сольник Арена-2000
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Комментарии
4
Гость
58 минут
Асти это неплохая шипучка а вот слушать эту не в кайф
Гость
10 минут
Кто это?
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