«Я разведенка с прицепом»: Алсу откровенно рассказала о разводе с Яном Абрамовым

Ах, если бы все с таким выражением лица называли себя разведенкой с прицепом Источник: пресс-служба телеканала «ТНТ»











Пока SHAMAN объявлял себя парой с Екатериной Мизулиной и заселялся в домик для влюбленных, Алсу пришла в студию «Шоу Воли» (16+), чтобы поделиться подробностями своего развода.

— Я разведенка с прицепом, — объявила Алсу. — Процесс был сложный, брачного договора не было. Я выходила замуж по большой-большой любви, поэтому мыслей никаких (о брачном договоре. — Прим. ред.) ни с моей, ни с его стороны, конечно же, не было. Потому что я никогда не думала, что это со мной произойдет. Я выходила замуж один раз и навсегда. Но жизнь такая непредсказуемая штука. Ну, у меня вторая жизнь сейчас.

С тех пор как она официально рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым, прошло полгода, и теперь, когда буря эмоций стихла, певица признала, что в ситуации есть часть и ее вины.

— Я всегда пыталась быть мудрой. Но мудрость оказалась полной глупостью, — рассказала Алсу. — Я имею в виду ситуации, когда ты закрываешь глаза на какие-то вещи, обходишь острые углы, молчишь, лишний раз не говоришь, не споришь. Вроде того, что надо быть покорной хорошей женой, всегда довольной. Всё понятно. Конечно, нужно говорить о том, что тебя не устраивает. Диалог — это залог крепкого брака.

Алсу также дала совет девушкам, которые переживают развод, — важно уделять время общению с близкими людьми, работе и новым хобби. Например, сама артистка внезапно увлеклась биатлоном.

Развод певицы с предпринимателем Яном Абрамовым стал громким событием — супруги были вместе 18 лет. Официальные причины расставания неизвестны, но больше остальных обсуждалась версия, что якобы у Абрамова был роман с моделью и бывшей женой Тимати Анастасией Решетовой.