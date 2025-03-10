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Развлечения подробности «Я разведенка с прицепом»: Алсу откровенно рассказала о разводе с Яном Абрамовым

«Я разведенка с прицепом»: Алсу откровенно рассказала о разводе с Яном Абрамовым

Певица призналась, что закрывала глаза на конфликты в супружеской жизни

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4 комментария
Ах, если бы все с таким выражением лица называли себя разведенкой с прицепом | Источник: пресс-служба телеканала «ТНТ»Ах, если бы все с таким выражением лица называли себя разведенкой с прицепом | Источник: пресс-служба телеканала «ТНТ»

Ах, если бы все с таким выражением лица называли себя разведенкой с прицепом

Источник:

Пока SHAMAN объявлял себя парой с Екатериной Мизулиной и заселялся в домик для влюбленных, Алсу пришла в студию «Шоу Воли» (16+), чтобы поделиться подробностями своего развода.

— Я разведенка с прицепом, — объявила Алсу. — Процесс был сложный, брачного договора не было. Я выходила замуж по большой-большой любви, поэтому мыслей никаких (о брачном договоре. — Прим. ред.) ни с моей, ни с его стороны, конечно же, не было. Потому что я никогда не думала, что это со мной произойдет. Я выходила замуж один раз и навсегда. Но жизнь такая непредсказуемая штука. Ну, у меня вторая жизнь сейчас.

С тех пор как она официально рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым, прошло полгода, и теперь, когда буря эмоций стихла, певица признала, что в ситуации есть часть и ее вины.

— Я всегда пыталась быть мудрой. Но мудрость оказалась полной глупостью, — рассказала Алсу. — Я имею в виду ситуации, когда ты закрываешь глаза на какие-то вещи, обходишь острые углы, молчишь, лишний раз не говоришь, не споришь. Вроде того, что надо быть покорной хорошей женой, всегда довольной. Всё понятно. Конечно, нужно говорить о том, что тебя не устраивает. Диалог — это залог крепкого брака.

Алсу также дала совет девушкам, которые переживают развод, — важно уделять время общению с близкими людьми, работе и новым хобби. Например, сама артистка внезапно увлеклась биатлоном.

Развод певицы с предпринимателем Яном Абрамовым стал громким событием — супруги были вместе 18 лет. Официальные причины расставания неизвестны, но больше остальных обсуждалась версия, что якобы у Абрамова был роман с моделью и бывшей женой Тимати Анастасией Решетовой.

Самой же певице приписывают новый роман. Как пишут наши коллеги из Woman.ru, ходят слухи, что им стал бывший возлюбленный актрисы Анны Калашниковой, имя которого, впрочем, не называют. Сама Алсу говорит, что она пока одинока.

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Алсу Развод Ян Абрамов Шоу Воли ТНТ Отношения Семья Он и она Любовь
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Комментарии
4
Гость
10 марта, 10:35
пусть Алсу не переживает, готов взять её даже с прицепом
Гость
10 марта, 11:12
Какой прицеп-то? Надо ж сразу указывать... На ВЕсту подойдет? Какие габариты? Есть ли тент?
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