Раскупили самые дорогие места: кто из звезд приедет в Ярославль в ближайшие месяцы

Афиша концертов в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Артем Устюжанин / MSK1.RU, Роман Данилкин / 63.RU











Начало года — время больших концертных туров у артистов. В Ярославль съедутся певцы на разный вкус. Потанцевать под любимые треки смогут и школьники, и женщины, любящие пострадать о бывших.

В этом обзоре рассказываем, чьи концерты ярославцы готовы штурмовать уже сейчас и сколько стоят билеты на выступления звезд.

Любимица школьников

Концерт Миланы Стар в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











В Ярославль с концертом (0+) приедет любимица школьниц — Milana Star (настоящее имя певицы — Милана Гогунская). Юная артистка выступит во Дворце молодежи 8 февраля.

Билеты на ее концерт стоят в районе от 1,7 до 4 тысяч рублей. По данным на 7 февраля, больше всего билетов раскуплено в партере. Первые ряды у сцены полностью заняты.

Милана Стар выступит во Дворце молодежи в Ярославле Источник: «Яндекс.Афиша»











Milana Star — дочка знаменитого актера из сериала «Универ» (16+) Виталия Гогунского и модели Ирины Маирко. Девочка выступает на сцене с четырех лет. В 2025 году юная певица отмечает первый круглый юбилей в карьере — 10 лет на сцене.

За это время Милана успела выпустить несколько хитов, популярных среди детей детсадовского возраста и начальной школы. Среди них «Малявка» (0+), «Зажигай» (0+), «Лойс» (0+), «Плачу» (0+), «Барби» (0+) и др. В сервисе «Яндекс.Музыка» у песен Миланы около 625 тысяч прослушиваний в месяц.

Разорвали топ-чарты мировым хитом

Концерт Бэтси в Ярославле Источник: «Радио ENERGY» / RuTube











Вы наверняка слышали эти строчки — «Сигма, Сигма-бой, Сигма-бой, Сигма-бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой» (6+). Ее исполняют две девочки-школьницы 11 и 12 лет. В январе 2025 года Света Чертищева (известная под псевдонимом Бэтси) и Маша Янковская разорвали топ-чарты хитом про «Сигму-боя». Песня даже попала в топ-10 танцевального чарта Billboard. Трек обогнал новинки американских певиц Кэти Пэрри и Кеши, оказавшись на седьмом месте.

Ярославцы смогут потанцевать под мировой хит на концерте девочек (6+) 9 февраля. Сольник пройдет во Дворце молодежи. Билеты на концерт Бэтси стоят от 580 рублей до 2 тысяч. Однако самые бюджетные места уже раскупили.

Бэтси выступит во Дворце молодежи в Ярославле Источник: «Яндекс.Афиша»











Сигма-бой — это сленговый термин для парня или взрослого мужчины, который пресыщен женским вниманием. «Сигма-бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она может быть у школьниц в 11–12 лет. На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма-бой — альфа-самец около 14 лет. Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчинку рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).

Взрывная популярность вызвала массу обсуждений вокруг трека «Сигма-бой». Возмутились депутат Европарламента Нела Риль и православные активисты из «Сорок сороков». Одни увидели пропаганду патриархата, а другие — сексуализацию подростков.

Приедет звезда шоу «Голос. Дети»

Концерт Акмаля в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











18 марта в ДК имени Добрынина выступит (6+) звезда телешоу «Голос. Дети» (0+) — Акмаль. До концерта больше месяца, а места в зале уже активно раскупаются.

Билеты стоят в районе от 1,5 до 4 тысяч рублей. Традиционно самые дорогие места — у сцены. Там свободных мест почти не осталось. Также раскуплены первые ряды на балконе и в ложах.

Концерт Акмаля в Ярославле пройдет в ДК имени Добрынина Источник: «Яндекс.Афиша»











21-летний Акмаль Ходжаниязов был школьником, когда начал делать первые шаги в музыке. Популярность обрел в 2017 году, приняв участие в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Тогда талантливому артисту не удалось одержать победу, но, набрав фан-базу, Акмаль стал выпускать свои песни.

В 2023 году он записал фит с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай» (16+), а также сделал кавер-версию на песню Лолиты «Раневская» (16+).

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», песни Акмаля в месяц слушают 3,5 миллиона раз. Одни из самых популярных песен у артиста — «Ты расскажи про нас всему свету» (12+), «Из-за тебя» (12+), «Половина моя» (12+), «По полюшку» (12+) и др.

Любимец зумеров

Рамиль выступит в Ярославле Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Сияй! Си-и-и-и-яй. Ecли твoe тeлo вo тьмe увижу нe я… Cи-и-и-яй», — если вы не смогли, не подпевая, прочитать эти слова, значит вы точно слышали песни молодого певца Ramil’.

Певец даст в Ярославле концерт (12+) 21 марта в «Руки Вверх! Бар». Билеты на выступление любимца зумеров стоят от 2,1 до 5,5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на танцполе. При этом кресла за столами и в баре пока пустуют. Раскуплены единичные билеты.

Концерт Рамиля в Ярославле пройдет 21 марта Источник: «Яндекс.Афиша»











25-летний Роман Орлов (настоящее имя певца) в шоу-бизнесе с 2019 года. Всё началось с выпуска песни «Хочешь со мной» (12+). Трек попал в топ-чарты, и в буквальном смысле слова на следующий день Рамиль проснулся знаменитым.

Еще одним хитом певца стала песня «Сияй» (12+), выпущенная в 2020 году. Ее популярность была невероятной — песня звучала повсюду, ее запоминающийся мотив надолго застревал в голове. Трек активно использовался блогерами в социальных сетях, а также часто крутился на радио.

В репертуаре молодого исполнителя около сотни песен. А в «Яндекс.Музыке» у Рамиля более 4,8 миллиона слушателей.

Сольник Анны Асти в Ярославле

Анна Асти даст концерт в Ярославле 21 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Главная царица музыкального бизнеса Анна Асти приедет в Ярославль с сольным концертом. Звезда выступит (12+) у нас в городе 21 марта в «Арене-2000». Несмотря на то, что до концерта больше месяца, места в зале уже активно раскупают. Билеты стоят от 3 до 5 тысяч рублей.

Анна Асти выступит в «Арене-2000» Источник: «Яндекс.Афиша»











Раньше Анна Дзюба (настоящее имя певицы) выступала в группе Artik & Asti. В 2021 году музыкальный коллектив распался. Анна начала индивидуальную карьеру под псевдонимом Анна Асти, а Артем Умрихин взял в группу новую солистку — Севиль Валиеву.

За четыре года Анна Асти выпустила 48 треков. Один за другим ее песни попадают в топ-чарты и занимают лидирующие позиции в верхних строчках. Самые популярные треки — «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др.