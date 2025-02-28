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Развлечения На концерт легендарной рок-группы в Ярославле съехались поклонники из других городов. Кто они

На концерт легендарной рок-группы в Ярославле съехались поклонники из других городов. Кто они

Публикуем репортаж с сольника «Пикника»

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5 комментариев
Концерт «Пикника» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонцерт «Пикника» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концерт «Пикника» в Ярославле

Источник:

В Ярославле отгремел концерт (12+) легендарной рок-группы «Пикник». Сольник прошел вечером 27 февраля в КЗЦ «Миллениум». В полуторатысячном зале было не протолкнуться. Поклонники раскупили почти все места в зале. За несколько часов до концерта свободными оставались только восемь билетов.

Мы тоже побывали на сольнике рок-группы и пообщались со зрителями. На концерт съехались поклонники «Пикника» из разных городов. Как прошло выступление легенд из 80-х — в этом материале.

Кадры с концерта «Пикника»

Источник:

«Концерты у них клевые»

На концерт «Пикника» съехались поклонники из разных городов. Например, супруги Виктория и Василий приехали в Ярославль из Костромы специально, чтобы вживую послушать песни любимой группы.

— Я с юности слушаю песни «Пикника», жена — последние несколько лет, — поделился в разговоре с 76.RU Василий. — Мы приехали из Костромы в Ярославль, потому что здесь крутой концертный зал, захотелось послушать качественную музыку на классной аппаратуре.

<p>Василий </p><p>Василий </p>

Их треки у меня связаны исключительно с положительными воспоминаниями. Ребята вообще молодцы — столько лет популярны! Концерты у них клевые. Всё потому, что это просто талантливые и всесторонне развитые во многих отношениях ребята. У них не трендовая музыка, а вечные треки.

В марте 2024 года в день теракта в «Крокус Сити Холле» там должна была выступить группа «Пикник» (12+). На концерт было продано около шести тысяч билетов. Музыканты не успели выйти на сцену, когда в здание концертного зала ворвались вооруженные люди. В теракте погибла помощница директора группы «Пикник» — 51-летняя Екатерина Кушнер.

— Просто это стечение обстоятельств. Комментировать всё это сложно. Всё, что случилось, печально и грустно. Такого не должно было быть, если бы все выполняли свои должностные обязанности качественно, — отметили супруги Виктория и Василий.

Светлана с подругой пришли на концерт «Пикника» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Светлана с подругой пришли на концерт «Пикника» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Светлана с подругой пришли на концерт «Пикника»

Источник:

Некоторые поклонники начали слушать музыку группы «Пикник» после трагедии в Москве.

— Узнала о группе, когда случился теракт. После «Крокуса» начала слушать песни группы и теперь — почти фанатка, — поделилась Светлана. — Приехала на концерт из Пскова. Мне билеты подарили на день рождения, и мы с подругой идем развлекаться.

«С роком связана моя молодость»

Группа «Пикниик» — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году двумя студентами местного политехнического института — гитаристом Евгением Волощуком и вокалистом Алексеем Добычиным. Изначально группа имела другое название — «Орион». Через два года после создания к ребятам присоединился нынешний солист — музыкант Эдмунд Шклярский. Тогда и было принято решение переименовать творческое объединение в «Пикник».

Поклонница — о любви к группе

Источник:

Многие поклонники с самых первых годов существования группы и слушают музыку «Пикника».

— Я их знаю с рождения, поэтому иду к ним на концерт. Моя любимая песня — «На краю». Мне нравится рок, потому что с ним связана моя молодость, — поделилась Ольга Дмитриевна. — Вас еще не было, а мы в 80-е годы с ними пели и танцевали. Мне нравятся тексты песен «Пикника», нравится голос Эдмунда Шклярского.

Для 42-летнего Михаила музыка «Пикника» также ассоциируется с лучшими годами юности.

— За группой «Пикник» я слежу около 20 лет. Был на многих фестивалях, где они выступали, в том числе на «Нашествии» (18+). Классная группа! Вот решили с друзьями сегодня сходить. Меня пригласили, и я согласился пойти, — рассказал в беседе с 76.RU Михаил. — У них нормальные, хорошие, классные песни. Мне было лет 17, когда я впервые услышал песни «Пикника». Любимый трек — «Фиолетово-черный» (12+), «Один на один» (12+) тоже хороший трек.

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Концерт Рок-группа Группа Пикник
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Комментарии
5
Гость
1 час
рокеры, которые прогнулись.
Гость
1 час
С юности слушает. Юность в начале 2000х. Это просто дети
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