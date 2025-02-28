На концерт легендарной рок-группы в Ярославле съехались поклонники из других городов. Кто они

Концерт «Пикника» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле отгремел концерт (12+) легендарной рок-группы «Пикник». Сольник прошел вечером 27 февраля в КЗЦ «Миллениум». В полуторатысячном зале было не протолкнуться. Поклонники раскупили почти все места в зале. За несколько часов до концерта свободными оставались только восемь билетов.

Мы тоже побывали на сольнике рок-группы и пообщались со зрителями. На концерт съехались поклонники «Пикника» из разных городов. Как прошло выступление легенд из 80-х — в этом материале.

Кадры с концерта «Пикника» Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Концерты у них клевые»

На концерт «Пикника» съехались поклонники из разных городов. Например, супруги Виктория и Василий приехали в Ярославль из Костромы специально, чтобы вживую послушать песни любимой группы.

— Я с юности слушаю песни «Пикника», жена — последние несколько лет, — поделился в разговоре с 76.RU Василий. — Мы приехали из Костромы в Ярославль, потому что здесь крутой концертный зал, захотелось послушать качественную музыку на классной аппаратуре.

Их треки у меня связаны исключительно с положительными воспоминаниями. Ребята вообще молодцы — столько лет популярны! Концерты у них клевые. Всё потому, что это просто талантливые и всесторонне развитые во многих отношениях ребята. У них не трендовая музыка, а вечные треки. Василий поклонник группы «Пикник»

В марте 2024 года в день теракта в «Крокус Сити Холле» там должна была выступить группа «Пикник» (12+). На концерт было продано около шести тысяч билетов. Музыканты не успели выйти на сцену, когда в здание концертного зала ворвались вооруженные люди. В теракте погибла помощница директора группы «Пикник» — 51-летняя Екатерина Кушнер.

— Просто это стечение обстоятельств. Комментировать всё это сложно. Всё, что случилось, печально и грустно. Такого не должно было быть, если бы все выполняли свои должностные обязанности качественно, — отметили супруги Виктория и Василий.

Светлана с подругой пришли на концерт «Пикника» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые поклонники начали слушать музыку группы «Пикник» после трагедии в Москве.

— Узнала о группе, когда случился теракт. После «Крокуса» начала слушать песни группы и теперь — почти фанатка, — поделилась Светлана. — Приехала на концерт из Пскова. Мне билеты подарили на день рождения, и мы с подругой идем развлекаться.

«С роком связана моя молодость»

Группа «Пикниик» — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году двумя студентами местного политехнического института — гитаристом Евгением Волощуком и вокалистом Алексеем Добычиным. Изначально группа имела другое название — «Орион». Через два года после создания к ребятам присоединился нынешний солист — музыкант Эдмунд Шклярский. Тогда и было принято решение переименовать творческое объединение в «Пикник».

Поклонница — о любви к группе Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Многие поклонники с самых первых годов существования группы и слушают музыку «Пикника».

— Я их знаю с рождения, поэтому иду к ним на концерт. Моя любимая песня — «На краю». Мне нравится рок, потому что с ним связана моя молодость, — поделилась Ольга Дмитриевна. — Вас еще не было, а мы в 80-е годы с ними пели и танцевали. Мне нравятся тексты песен «Пикника», нравится голос Эдмунда Шклярского.

Для 42-летнего Михаила музыка «Пикника» также ассоциируется с лучшими годами юности.