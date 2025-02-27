Ярославцы раскупили билеты на концерт легендарной рок-группы. Что о ней известно

Концерт группы «Пикник» в Ярославле Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Ярославле раскупили билеты на концерт популярной рок-группы «Пикник» (12+). Сольник пройдет в КЗЦ «Миллениум» 27 февраля.

По данным сервиса «Яндекс.Афиша», в зале практически не осталось свободных мест. Осталось только восемь билетов по 5–6 тысяч рублей. Как сообщают в афише, на концерте будет представлена новая программа — «Они на один».

Концерт «Пикника» пройдет в КЗЦ «Миллениум» Источник: «Яндекс.Афиша»











Группа «Пикниик» — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году двумя студентами местного политехнического института — гитаристом Евгением Волощуком и вокалистом Алексеем Добычиным. Изначально группа имела другое название — «Орион». Через два года после создания к ребятам присоединился нынешний солист — музыкант Эдмунд Шклярский. Тогда и было принято решение переименовать творческое объединение в «Пикник».

За 40 с лишним лет работы на сцене группа не теряет своей популярности. Концерты «Пикника» стабильно собирают полные залы, а, по данным «Яндекс.Музыки», за месяц песни музыкантов в среднем слушают более 1,5 миллиона раз.