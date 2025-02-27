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Развлечения Ярославцы раскупили билеты на концерт легендарной рок-группы. Что о ней известно

Ярославцы раскупили билеты на концерт легендарной рок-группы. Что о ней известно

Сольник пройдет 27 февраля в КЗЦ «Миллениум»

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10 комментариев
Концерт группы «Пикник» в Ярославле | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКонцерт группы «Пикник» в Ярославле | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Концерт группы «Пикник» в Ярославле

Источник:

В Ярославле раскупили билеты на концерт популярной рок-группы «Пикник» (12+). Сольник пройдет в КЗЦ «Миллениум» 27 февраля.

По данным сервиса «Яндекс.Афиша», в зале практически не осталось свободных мест. Осталось только восемь билетов по 5–6 тысяч рублей. Как сообщают в афише, на концерте будет представлена новая программа — «Они на один».

Концерт «Пикника» пройдет в КЗЦ «Миллениум» | Источник: «Яндекс.Афиша»Концерт «Пикника» пройдет в КЗЦ «Миллениум» | Источник: «Яндекс.Афиша»

Концерт «Пикника» пройдет в КЗЦ «Миллениум»

Источник:

Группа «Пикниик» — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году двумя студентами местного политехнического института — гитаристом Евгением Волощуком и вокалистом Алексеем Добычиным. Изначально группа имела другое название — «Орион». Через два года после создания к ребятам присоединился нынешний солист — музыкант Эдмунд Шклярский. Тогда и было принято решение переименовать творческое объединение в «Пикник».

За 40 с лишним лет работы на сцене группа не теряет своей популярности. Концерты «Пикника» стабильно собирают полные залы, а, по данным «Яндекс.Музыки», за месяц песни музыкантов в среднем слушают более 1,5 миллиона раз.

Напомним, что в день теракта в «Крокус Сити Холле», 22 марта 2025 года, должна была выступить группа «Пикник» (12+). На концерт было продано около 6 тысяч билетов. Музыканты не успели выйти на сцену, когда в здание концертного зала ворвались вооруженные люди. В теракте погибла помощница директора группы «Пикник» — 51-летняя Екатерина Кушнер.

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Комментарии
10
Гость
34 минуты
можно их и дома послушать по радио ,бесплатно.
Гость
48 минут
Чёт я не понял. Если ярославцы все раскупили, то кто же тогда сидит здесь и комментирует?
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