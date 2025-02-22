«Бывший любовник Аллы Пугачевой, приезжал с ней»: репортаж из родного города звезды «Суперстар!» Сергея Челобанова

В родном балаковском дворе звезду телешоу знает каждый Источник: «Суперстар!» / НТВ, Сергей Петунин / 164.RU











Как говорится, новое — это хорошо забытое старое. Так периодически всплывают в новостях давным-давно забытые звезды, становясь участниками различных телешоу. Впрочем, главное, что не криминальной хроники. 63-летний певец и композитор из Балакова прославился в свое время романом с Аллой Пугачевой. Его аранжировки и песни для звезд 90-х запомнились не так надолго.

Зато теперь открылось второе дыхание, и он в очередной раз стал участником шоу «Суперстар!»(12+), где исполнил и свой хит и перепел главный хит группы «Ленинград» с одноименным названием. Оценки жюри зашкаливают: ему приписывает брутальность и неповторимый «мужской вайб». Подробности — в материале наших саратовских коллег из 164.RU.

Говорят, интервью Челобанов не дает. А если дает — за деньги. Единственное, что комментирует, — выступления в шоу. Один из комментариев есть на сайте НТВ:

— Когда меня пригласили принять участие в новом сезоне шоу, я подумал: «Почему бы и нет?» Сомнений не было, ведь в 2007-м я уже участвовал в проекте и хорошо знаю эту кухню. Мне комфортно работать с замечательной командой «Суперстара». Что касается оценок от жюри, я профессионально выполняю свою работу, а что мне за нее поставят, мне мало интересно. Мне уже седьмой десяток, о каких обидах может идти речь, я даже в молодости ни на кого не обижался! Дело в самом участии: мне важен процесс и возможность повидаться с другими артистами, некоторые — мои давние друзья. А еще у меня растет маленький сынишка, ему девять лет, и я, честно признаюсь, хочу чаще появляться в эфире и давать концерты.

Став знаменитым, Сергей Челобанов не стал уезжать из родного города Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Мы отправились на родину певца, чтобы узнать, помнят ли местные жители телезвезду, разговоры с которой стоят денег. Балаково встречал нас сильным ветром и пылью в глаза. Город считается важным промышленным центром Саратовской области. Сергей Челобанов должен проживать практически в центре города на улице Ленина. В обычном тихом провинциальном дворе сразу наметилось несколько точек, где мог появляться наш герой: в пивном магазине, магазине бытовых и строительных товаров, парикмахерской.

В пивном магазине продавщица сразу поняла, о ком идет речь, но была неразговорчива:

— Давно его не видела, года два, наверное, ничего плохого сказать не могу.

В магазине знают знаменитого балаковца, но воспринимают соседство спокойно Источник: Сергей Петунин / 164.RU











В строительном магазине улыбчивый мужчина-продавец оказался веселее:

— Что я про него могу сказать? Зашел, купил унитаз, поднял на руки и ушел, — рассмеялся он. — Только вы про это не пишете, а то приедет, скажет: «Что ты треплешься?» Сейчас «жор» пошел, заработает — вернется. Ведет себя порядочно, как обычный посетитель.

Во дворе, где, по нашим сведениям, должен проживать Челобанов, гуляла симпатичная дама с собачкой. Она оказалась более осведомлена и сообщила, что Челобанов здесь больше не живет.

Соседка Сергея Челобанова по дому видела его, но говорит, что сейчас певец продал квартиру Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Да, жил всегда. Но прошлым летом умерла его мама и квартиру продали. Я видела, как он выносил матрасы на мусорку, что-то выкидывал. Говорят, переехал в квартал 4Б — это неблагополучный район. Вроде как сыновья его взрослые там же живут. Последний раз встречала его в очереди на кассе: в корзинке водка-селедка — такой набор. Бабушки рядом стоят: «Да это же звезда!» А кассирша — молодая девчонка — вообще не понимает, кто это. Ну и по телевизору видела пару раз, мне мама звонила, говорила: «Смотри, Челобанова вашего показывают!»

Возможно, это всё тот же матрас, что выбросил Сергей Челобанов? Источник: Сергей Петунин / 164.RU











«Ты знаешь, кто я такой?»

Дама с собачкой подсказала круглосуточную пивнушку, куда мог наведываться маэстро. По дороге туда встретилась разговорчивая и энергичная бабушка.

— Кого ищете? Челобанова? Конечно, знаю. Да кому он нужен, алкаш конченный! — махнула рукой бабуля. — Знакомая работала в кафе, он к ней приходит: «Налей мне!» Она: «С какой стати „налей“? Ты плати — я налью!» «Да ты знаешь, кто я такой?» «Да мне хоть президент!» Так что видели тут его, ходил с хвостиком. А сейчас смотрим: «Батюшки! Челобанов в телевизоре!»

В Балакове помнят, как Сергей Челобанов привозил в свой город Примадонну Источник: Starhit.ru











— Вам песни его нравятся?

— Да какие песни у него? «Незваный гость» с Пугачевой. Она, кстати, тоже здесь была. Подбородок в волосы прятала. Дети маленькие были, бегали смотреть. Сейчас этим детям по 50 лет.

Роман Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова длился три года и закончился после того, как Примадонна встретила Филиппа Киркорова. Сам Челобанов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека»(12+) признавался не так давно, что до сих пор ее любит. Одной из причин того, что их отношениям пришел конец, певец называл свою зависимость от наркотиков — он более 16 лет принимал запрещенные вещества. Пугачева пыталась бороться с зависимостью любовника, но бесполезно. Артист даже высказал мнение, что Пугачева наказала его, выйдя в 1994 году замуж за Киркорова.

Бабуля подсказала, как пройти к пивнушке: «Вон там, за клопятником!» и резво зашагала дальше. Клопятником тут называют полуразрушенный барак, который облюбовали бомжи.

В разваливающейся двухэтажке возле дома Сергея Челобанова уже никто не живет Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Продавщица пивнушки говорила намеками.

— Говорят, к вам Челобанов заходит?

— Заходил, но редко.

— По ночам пиво берет?

— Он пиво не пьет.

— А что пьет, вино?

— Что покрепче. Но сейчас уже затихло всё, мы уже не работаем так, как раньше.

В пивной видели певца, но в последнее время он пропал Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Следующая остановка — парикмахерская. Надо отметить, в Балаково живут замечательные люди, отзывчивые. Бойкая парикмахерша с модной стрижкой и яркой челкой ответила, не отрываясь от работы:

— Жил тут Челобанов, жил. Девочки, расскажите поподробнее! — обратилась к коллегам.

— А мы его откуда знаем? — удивились девочки, что помладше.

— Да ладно вам, это бывший любовник Аллы Борисовны. Сейчас у него жена помоложе, а ему, наверное, за 50. Я их видела в «Детском мире». Пришла в отдел к подруге, и они там. Он шел сзади, что-то говорил грубовато. Я еще подумала — молодая жена, а не ценит. Но не думаю, что они тут на постоянстве живут. Приезжают, Волга, то-се. В молодости приезжал с Аллой Борисовной.

Известно, что в 2008-м Челобанов развелся с первой супругой (известно, что в этом браке двое взрослых сыновей — Денис 1983 года рождения и Никита 1986 года рождения), новую семью певец создал в 2014-м. Второй официальной женой певца стала бэк-вокалистка Евгения Долгова, известная под псевдонимом Гранде, она на 25 лет моложе музыканта. Поначалу пару связывала только работа в группе, но вскоре артист понял, что испытывает к коллеге романтические чувства. В 2016-м Евгения подарила возлюбленному сына Александра.

— Шоу с ним не смотрите?

Парикмахеры не смотрят шоу с Сергеем Челобановым. Говорят, есть вещи поинтереснее Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— У нас тут еще интереснее жизнь! А шоу… Это раньше звезд мало было, их отсеивали. Сейчас всех так много стало: больше звезд, новых голосов. И опять же, ну пришел бы ко мне Челобанов подстричься. У меня нет такого «звезда — не звезда», я вообще не соизмеряю. Я бы разговаривала с ним просто как с человеком. У меня тут особо как звезда себя не поведешь. Наоборот бы, поприкалывалась, как сейчас хлеб добывать, потому что, извините меня, возраст уже какой. У моего мужа, кстати, тоже длинные волосы, его как только ни называют, Джигурдой в том числе. И такие мужчины, наоборот, редко стригутся, должна сказать.

«Сам Челобанов на руках носил»

Конечная точка — подъезд, где должен был проживать Челобанов. Оттуда вышла женщина, которая радостно прохаживалась по двору. Она тоже подтвердила, что до недавнего времени певец тут жил, но после смерти мамы съехал. Кстати, Челобанов — из интеллигентной семьи: отец — инженер, мама — педагог.

На доме на улице Ленина есть табличка, посвященная Герою Социалистического Труда балаковцу Владимиру Полякову. Он участвовал в Великой Отечественной войне и строил крупнейшие предприятия Балакова Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— На шоу сейчас выступает, молодец! Мы все за него болеем, выглядит прекрасно! — не скрывала эмоций бывшая соседка. — Всегда здоровается, такой культурный. У меня внучка, я говорю: «Анфиса, тебя сам Челобанов на руках носил!» Она: «Как это?» Я говорю, помогал коляску спускать. Дочка здесь раньше жила, рассказывала: «Мам, выхожу гулять, а тут какой-то мужчина, красиво наряженный, всегда мне помогает». «Это ж Челобанов!» — говорю. «А кто это такой?» «Ты что, не знаешь? Певец». Сейчас внучка Анфиса тоже из-за этого говорит: «Баба, я звезда!» Сейчас ей 11, а тогда еще годика не было.

— Соседи ваши говорят, что певец изрядно выпивает.

Соседка Сергея Челобанова смотрит все выпуски шоу со знаменитым земляком Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Хватит, что ли, а вы не выпиваете? Когда у человека есть деньги и когда он концерт отработал, почему бы и не погулять? Мы его обожаем! Очень культурный человек. Ну идет выпивший, ну и что, он же не валяется. Всё хорошо с ним! И мы каждое шоу смотрим, специально созваниваемся, чтобы не забыть и посмотреть.

Поклонница Челобанова посоветовала спросить новый адрес певца у его непосредственной соседки на этаже. Светлана Николаевна открыла дверь, разговаривая по телефону, в халате и с полотенцем на голове. За ее спиной виднелся чистый тамбур со столом и цветочками.

В подъезде, где жил певец, следят за чистотой и уютом Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— У нас с соседями хорошие отношения были, — сообщила она. — А кто плохое говорит — пусть говорит. Я о наших отношениях говорю, личная жизнь Челобанова — его личное дело. Новый адрес не знаю, а так бы сказала.

В микрорайон 4Б Сергей Челобанов переехал относительно недавно, и тут его не встречали Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Квартал 4Б простирался на часть Балакова, сочетая многоэтажки и частный сектор. Женщины в том районе признались, что Челобанова знают, но ни разу не видели.