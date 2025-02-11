«Фит с большим русским исполнителем»: звезда хита про «Сигма-боя» рассказала о планах на мировую славу

Бэтси прокомментировала популярность песни «Сигма-бой» и рассказала о своих планах на ближайшее будущее Источник: Городские медиа / Елена Вахрушева

Исполнительница хита про «Сигма-боя» (6+), 12-летняя Бэтси, отправилась в свой первый концертный тур по России. Несмотря на юный возраст, песни девочки уже разрывают мировые чарты, а блогеры по всему миру записывают танцевальные ролики под ее треки.

Казалось бы, о чём еще может мечтать начинающая артистка? Но Бэтси (настоящее имя — Света Чертищева) не собирается останавливаться на достигнутом.

— Я очень хочу добиться мировой славы, чтобы у каждой песни была стабильная популярность. Я считаю, что очень стремительно иду к этой мечте. Мой папа очень вкладывается в меня, пишет всё с любовью. И конечно же, я стараюсь и хочу стать успешной мировой звездой, — рассказала Бэтси в беседе с журналистом 76.RU.

Перспектива мирового концертного тура не кажется школьнице нереалистичной. Ей уже поступали приглашения на выступления за границей.

В ближайшее время Бэтси планирует выпуск нового хита в дуэте с певицей Катей Лель, которая в 2023 году обрела новый виток популярности на песне 2003 года «Мой мармеладный» (16+). Этот трек попал в рекомендации в TikTok, и блогеры из разных стран стали снимать ролики под него.

— Ну, у меня скоро будет фит с большим русским исполнителем, который также стал известен на весь мир. Потом у меня будет еще один фит. Пока не могу сказать с кем, но тоже из русских исполнителей. А хотела бы я еще спеть с британской певицей Charli XCX. Она очень крутая, — поделилась своей мечтой Света.