«Мой организм не справился». Спортсменка вылетела из беспощадного шоу и раскрыла его изнанку

Софья стала участницей шоу «Титаны», но вылетела на первом этапе Источник: ТНТ











Софья Никитина из Екатеринбурга — абсолютная чемпионка России и Белоруссии среди юниорок по парашютному спорту. Она покинула новое экстремальное реалити-шоу «Титаны» (16+) на ТНТ. В интервью E1.RU 21-летняя спортсменка рассказала, как попала на проект, на что потратила бы выигрыш в случае победы, а также каково это — соревноваться с мужчинами.

По правилам проекта сотня лучших атлетов страны собралась, чтобы побороться за 10 миллионов рублей и звание главного титана. Во втором сезоне участникам предстоит нырнуть в ледяную воду, протянуть 44-тонный кран, прыгнуть с пятиметровой башни без страховки и многое другое.

— Когда узнали о кастинге?

— Ко второму сезону «Титанов» во время финальной серии первого сезона. Сразу решила: нужно подать заявку.

— И какие испытания предстояло пройти, чтобы попасть на шоу?

— Никаких. Финальный отбор проводил искусственный интеллект, и я была рада, когда выбрали меня.

— Почему вообще решили участвовать в проекте?

— В первом сезоне не было ни парашютного, ни аэротрубного, ни авиационного спорта. И я подумала: почему так? Многие об этом даже не знают, но это же интересно. Хотелось рассказать, что такое существует. Моя главная цель — популяризация парашютного спорта путем личного примера.

Софья прыгает с парашютом с четырнадцати лет Источник: ТНТ











— Давно прыгаете с парашютом?

— С четырнадцати лет. Работаю спортсменом и инструктором, также учусь в спортивном университете, чтобы была возможность совмещать. Планирую перестать заниматься прыжками, но хочу продолжать работу в этой сфере. Для меня жизнь без спорта, без этого движа — не жизнь. Я уже не представляю себя в офисе, на обычной работе.

⁠— А сколько уже было прыжков?

— Более 1800, но у меня нет цели прыгнуть определенное количество раз.

— Страшно, или это привычное дело?

— Уже не страшно, это моя работа.

Ни один прыжок не похож на предыдущий. От всех испытываю разные эмоции, особенно если они случаются на новом месте. Софья Никитина спортсменка

Профессионализм в парашютном спорте — это уметь приспосабливаться к новым условиям, например к погоде. Может светить солнце, а в следующую минуту пойдет дождь. У нас не тот вид спорта, где мы каждый день ходим в зал, он больше ситуативный, когда нужно вовремя включиться и отработать.

— Хватает ли вам адреналина в жизни?

— Не хватает! Я обожаю активный отдых. Зимой — горнолыжки, летом — вейкбординг. Не могу сказать, что я рискую, но испытывать эти эмоции, даже от быстрой езды, — потрясающе.

Источник: ТНТ

— Вы были одной из немногих девушек на проекте «Титаны». Какими качествами должна обладать женщина, чтобы туда отправиться?

— В «Титанах», безусловно, сильные участницы. Считаю, даже в первой серии они это доказали. Не надо делить людей по гендеру. Нужно смотреть на качества, такие как твердость духа, стойкость, характер. Проект «Титаны» показывает, что нет разделения на женщин и мужчин, мы все — титаны.

— Не было ли волнительно или страшно в 21 год соревноваться с мужчинами?

— Нет, не было страшно. В шоу также участвует Антон Филиппов, мой коллега. Он прыгает с парашютом, выступает в башкирской команде. С его поддержкой мне было легче. Я понимала, что в некоторых моментах мужчины могут меня превосходить.

Проект показал, что нужно дальше работать над собой. Я ни на секунду не пожалела, что пошла на шоу! Это крутой опыт, классные знакомства. Я рада, что в 21 год уже смогла испытать эти невероятные эмоции.

На проекте Софья сражалась наравне с мужчинами Источник: ТНТ

— Расстроились ли, когда не удалось пройти дальше?

— Надеялась, что меня вернут. По опыту прошлого сезона видела, что если какой-то участник выбывал по состоянию здоровья, то лучший из худших результатов оставляли в шоу. Когда услышала, что кто-то ушел по здоровью, то надеялась, что искусственный интеллект скажет, что я остаюсь. Но когда уже записывали синхрон после вылета, то я поняла, что это всё, обратной дороги нет.

— Как думаете, почему так произошло?

— Скорее всего, не хватило физической подготовки. В моей жизни не было такого опыта: крутить 30 минут педали на высокой скорости. Для меня это было что-то новое, и физически мой организм не справился. Было сложно сдерживать эмоции. Не стоять в десятке выбывших и плакать, а достойно, с гордо поднятой головой перенести проигрыш.

Конечно, когда вышла за пределы арены, были слезы. Но важно было сохранить лицо в момент, когда в десятке проигравших назвали мое имя. Для меня важно не сдаваться. Софья Никитина спортсменка

На велосипеде были мысли: «Да я не могу, ноги устали!» Но я держалась и продолжала крутить педали. К сожалению, совсем немного не хватило, чтобы обогнать Жеку (Секси) Ушакова.

Софья Никитина — абсолютная чемпионка России и Белоруссии среди юниорок по парашютному спорту Источник: ТНТ

— Если бы вы выиграли 10 миллионов рублей, на что бы их потратили?

— Я бы помогла достроить дом родителям в Екатеринбурге, а себе купила бы машину.

— Какие планы после проекта? Собираетесь ли бороться в следующем сезоне?

— Я буду продолжать расти и развиваться в спорте. Хочу достичь новых высот в прыжках с парашютом. Начинает открываться международная арена для нас. Я бы хотела выступить там.