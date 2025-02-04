Всё же роман? В Сети разлетелось видео поцелуя Мизулиной и SHAMANa — смотрите, как это было

Роман паре приписывают уже довольно давно: Екатерина не раз танцевала и подпевала на концертах Ярослава Дронова, говорила, что слушает только SHAMANa и гимн России, хвасталась в своем телеграм-канале букетами от SHAMANа.

Сам артист свою личную жизнь держит в тайне: даже о том, что женат во второй раз, сообщать поклонникам не торопился. А в сентябре 2024 года SHAMAN и его супруга Елена Мартынова объявили о разводе. После этого фанаты Дронова стали гадать, кому же певец отдаст свое сердце. Претендентками называли певицу Mia Boyka, которую Ярослав поцеловал в шею на премии «Муз-ТВ» в июне 2024-го, певицу Асият Сайгидову, к шее которой SHAMAN тоже прильнул перед камерами, но уже спустя месяц, и, конечно, Екатерину Мизулину, с которой они часто подогревают слухи общими снимками.