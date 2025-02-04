У Водолеев и Дев — жизнь не будет прежней. А что у других? Гороскоп на февраль

Эльза Кушина назвала знаки зодиака, для которых февраль станет судьбоносным Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Февраль станет для всех знаков зодиака довольно необычным месяцем. Во-первых, все ретроградные планеты завершат свои хождения задом наперед, а это значит, что давние дела наконец найдут свое решение. А во-вторых, из-за положения Венеры многих начнут волновать амурные дела. Если у одних зародятся головокружительные романы, то других будет пожирать ревность. Каким выдастся февраль для вас — читайте в гороскопе 72.RU астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Февраль — весьма неплохой месяц для Овнов, так как управитель этого знака — Марс наконец выйдет из своего ретродвижения. Это значит, что все дела сдвинутся с мертвой точки, а для намеченных планов будут легко находиться возможности.

В начале месяца Овен получит большую поддержку от значимых людей, кроме того, вероятны перспективные предложения о сотрудничестве (новая работа, должность, подработка, бизнес, новые проекты и пр.).

В середине месяца Венера переходит в знак Овна, что его делает заметнее и привлекательнее. У представителей знака возникнет тяга к преображению, к знаниям и открытиям. После 24 числа, когда управитель Овна планета Марс выйдет из ретродвижения, Овнам рекомендуется начать действовать, избавляться от всего ненужного и вредного.

Телец

Начало и середина месяца для Тельца будут наполнены большим количеством событий: встреча с судьбоносными людьми, вероятны неожиданные сюрпризы, путешествия. Весь месяц Тельцы будут витать в облаках — творческим представителям знака это сыграет на руку, поскольку такая оторванность от реальности подарит им вдохновение.

Конец месяца будет наполнен радостью, это может выражаться в получении крупного выигрыша или посещении праздников и вечеринок. Тельцы будут чувствовать себя счастливыми как никогда!

Близнецы

На протяжении месяца Близнецы могут строить большие планы на будущее, но их реализация будет зависеть только от их действий. Рассчитывать на удачу в феврале не приходится. Самые решительно настроенные представители знака найдут поддержку в лице значимых людей — именно они и помогут в достижении успеха.

В целом февраль станет важным месяцем для Близнецов. Именно в этот период представители знака могут получить ценные знания (через общение с авторитетными людьми или обучение), задуматься о смене места жительства. Тем, кто всё же решится на переезд, помогут извне. Это всё сыграет на руку Близнецам, которые давно мечтают о переменах в жизни.

Рак

На протяжении всего месяца планета Марс находится в данном знаке, поэтому Раки будут буквально заряжены на успех. Они будут чувствовать прилив энергии и вдохновение. Будет казаться, что любая цель и мечта им под силу. Впрочем, так и будет.

Главный совет Ракам — не лениться, откинуть страх и пессимизм. Вечно сомневающиеся будут достигать целей медленнее тех, кто переходит к решительным действиям сразу.

Но нельзя сказать, что февраль пройдет гладко. Некоторые представители знака столкнутся с конфликтными ситуациями на работе, возможно, будет оказываться психологическое давление со стороны начальства. Виной всему всё тот же Марс… научитесь справляться с его мощной энергией и любые трудности удастся преодолеть без потерь.

Лев

Начало месяца будет неплохим для представителей данного знака — присутствуют оптимизм, вера в светлое будущее, радость, щедрость, удача. В середине месяца — вероятно активное общение, в частности, с новыми людьми, которые способны открыть перспективу на будущее, именно поэтому Львам сейчас важно не замыкаться в себе и большую часть времени проводить в социуме.

Кроме того, в феврале Львы будут словно магнитом притягивать к себе внимание противоположного пола. Будьте осторожны, решаясь на новый роман.

Ближе к концу месяца рекомендуется уделить внимание своему здоровью.

Дева

Этот месяц для Девы будет перспективным, так как вероятна помощь со стороны авторитетов (людей при статусе, власти, популярности и пр.), которые могут помочь представителям знака в реализации задуманных планов.

А еще в феврале Деве могут предложить роль наставника, но подобное касается тех представителей, кто имеет большой жизненный опыт за плечами.

К концу месяца вероятны судьбоносные встречи, которые откроют большие возможности. Главная рекомендация Девам в этот период — не упустить интересные предложения и не относиться к ним скептически.

Весы

В первой половине месяца представитель данного знака будет чувствовать большую поддержку от окружения. Это будет касаться как рабочих, так и личных дел. Но главное тут — не подаваться искушению и не перекладывать всю ответственность на кого-то.

В феврале Весам противопоказаны лень и маргинальный образ жизни.

Во второй половине месяца Весов ждет множество радостных событий — спонтанные путешествия, приглашения на вечеринки, много общения с интересными людьми, подарки и даже выигрыши.

Скорпион

Для Скорпионов первая часть февраля является судьбоносной, отсюда представители знака будут сконцентрированы на своих планах. Предстоит много работы. На пути Скорпионов будут возникать преграды в виде чьей-то зависти, конкуренции и недопонимания. Всё это будет закалять характер представителей знака.

Скорпионам следует проявлять бдительность и не относиться к окружению слишком наивно, поскольку в феврале существует очень большая вероятность обмана. Доверившись кому-то, можно притянуть к себе целую череду неудач в делах.

Конец месяца обещает быть спокойным — в это время и стоит приступать к активным действиям для достижения результата.

Стрелец

Планета Юпитер в феврале выходит из своей ретрофазы, что позволит Стрельцам наконец-то двигаться дальше, достигая своих задуманных целей через опыт и мудрость, которые они получали последние четыре месяца.

В начале месяца вероятна помощь со стороны мужчин (отец, брат, отчим, друг и пр.) либо со стороны авторитета, который «освящает дорогу» данному знаку. Таким образом удастся реализовать задуманное.

Середина месяца заставит Стрельцов погрузиться в тему отношений. Возможно, у представителей знака завяжутся новые отношения или свое развитие получат нынешние (есть вероятность предложения руки и сердца). Чувство влюбленности и станет тем движком, который будет давать ресурс Стрельцам для достижения целей.

Конец месяца характеризуется большой нагрузкой в делах, поэтому представители знака будут чувствовать усталость. Важно выдерживать баланс между отдыхом, работой и личной жизнью.

Козерог

Февраль для Козерогов будет стабильным, что позволит им усердно поработать над задуманными планами и желаниями. В начале месяца тригон планеты Марс с управителем данного знака Сатурном даст энергетический потенциал Козерогам. Что это значит? В этот период важно не лениться, а действовать. Силы будет столько, что ее лучше распределить не только на работу, но и на занятия спортом.

В середине месяца вероятны неожиданные сюрпризы и встречи. Всё новое, что приходит в данный момент, способно изменить жизнь Козерогов в лучшую сторону.

Конец месяца обещает новые знакомства, способствующие обмену и получению новой важной информации.

Водолей

У Водолеев в феврале жизнь будет бить ключом: знакомства, партнерство, встречи, обучения и новые перспективы. Сейчас представители знака будут чувствовать себя хозяевами положения. Кажется, что всё (и даже самые смелые мечты) вполне реально. Жизнь Водолеев может измениться кардинально.

Поэтому они могут спокойно решаться на смену работы, переезд, зачатие ребенка, участие в лотерее и эксперименты с внешностью — для всего этого сейчас лучшее время.

Рыбы

Этот месяц обещает быть спокойным, что позволит Рыбам погрузиться в свое «я», заняться саморефлексией и продумать стратегию для достижения планов и желаний.

Но Рыбам будет даваться всё не так легко, как представителям других знаков зодиака. Результаты будут достигаться через борьбу с собой, упорство и большой труд изо дня в день. Не нужно расстраиваться из-за непростого периода, он временный.

Надо понимать, что подобный опыт дается Рыбам для того, чтобы они наконец повзрослели и отбросили свою детскую наивность.

В начале месяца вероятно судьбоносное партнерство (причем на долгие годы). Это может быть удачный брак или бизнес.

К середине февраля Рыбы почувствуют тягу к знаниям. Представители знака окружат себя интересными людьми, начнут обучаться чему-то новому.

Что еще говорят эзотерики?

2025 год подарит каждому знаку зодиака множество уникальных возможностей. По словам астролога, планеты, которые отвечают за чувства и взаимоотношения, откроют перед всеми нами новые перспективы, помогут укрепить уже существующие связи и подарят незабываемые эмоции. Кому в новом году судьба преподнесет приятные сюрпризы, а кому — разочарования — читайте в любовном гороскопе на весь год.