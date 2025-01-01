А вы уже катались? Тестируем главный каток Ярославля на Советской площади

Каток на Советской площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вы тоже обычно договариваетесь с друзьями пойти на каток, но так и не доходите до него? Кажется, для многих это уже стало мемом.

Мы не поленились и решили одними из первых в 2025 году проверить лед на Советской площади. В этом году каток стал больше и появились новые трассы. В этом тексте — тест-драйв ледовой арены. Читайте до конца и участвуйте в опросе.

Как попасть на каток?

Билеты можно забронировать как в кассе, так и онлайн Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первое испытание перед тем, как попасть на каток, — гонка за билетами. Их всего 600 штук. Правда, только 360 из них можно забронировать онлайн. Продажа открывается за три часа до сеанса. Оставшиеся 240 — в кассах. Там бронь начинается строго за час до старта.

Билеты для всех бесплатные. Нам было удобнее их забронировать через сайт. Для этого достаточно ввести почту, на которую потом придут билеты, а также номер телефона. Отметим, что один человек может забронировать максимум 4 билета.

Если у вас нет своих коньков, об этом надо позаботится заранее и купить билет с прокатом. Взрослый тариф составляет 200 рублей за час, для детей до 14 лет включительно — 180 рублей за час.

Ну всё, бюрократические заботы позади. Мы одеваемся потеплее, не забываем захватить с собой высокие носки и отправляемся за новогодним настроением на Советскую площадь. В будний день, когда мы там были, у льда немноголюдно. Без толкучек мы пробираемся в раздевалку.

Но это нам повезло. В первые дни после открытия катка, оно прошло 20 декабря, здесь было не протолкнуться. Ярославцы по полчаса стояли в очереди на кассу и в раздевалки.

Вам коньки фигурные или хоккейные?

Билеты надо отсканировать в специальном аппарате Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Чтобы пройти в раздевалку, надо отсканировать QR-код на билете. У нас это заняло пару минут, аппарат не с первого раза считал код.

Следующая важная задача — взять коньки в прокат. Размерный ряд представлен от 25 до 48-го. Имейте в виду, с вас могут потребовать залог в минимум 1,5 тысячи рублей либо любой документ кроме паспорта. После сеанса его возвращают.

— Вам коньки фигурные или хоккейные? — заботливо спрашивает девушка на раздаче.

Подобрали нужные нам, переобулись и пошли на каток. В раздевалке есть камеры хранения для вещей. Но многие свою обувь и рюкзаки оставляют прямо тут — на скамейках.

Также вещи можно оставить в камере хранения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На льду есть четкое разделение: те, кто чувствует себя уверенно, ездит по центру, а новички плетутся у бортиков. За ними змейкой едут дети, держась за пластмассового пингвина или зайца для устойчивости. Их можно арендовать отдельно. Час с «помощником» стоит 250 рублей.

Помимо основной арены есть дорожки. Они огибают по левую сторону церковь Ильи Пророка. Вокруг деревья, а по бортикам — теплая подсветка. Кто-то не упускает момент, пока на дорожке немноголюдно, ловит кадр.

На льду запрещено находиться с телефоном в руках. Следящие за порядком объясняют, что это небезопасно.

— Фотографируемся только у бортиков, движение не тормозим, — командует сотрудник катка.

Так выглядит пластмассовый «помощник» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ежедневно каток работает с 10:00 до 23:00, за это время проводится пять сеансов. После каждого из них лед чистит специальная машина.

После катания многие задерживаются на ярмарке на Советской площади. Со сцены доносятся новогодние песни, а над кулинарными рядами стоит густой дым глинтвейна и свежеиспеченного трдельника.

На каток многие приходят с семьями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Советской можно найти много вкусностей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









