Кто в феврале разбогатеет: гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Кажется, только недавно мы готовились к Новому году, как на носу у нас уже последний месяц зимы. И нам, конечно же, хочется знать, что он нам подготовил. На счастье, мы знакомы с астрологом Ольгой Якубовской. Она рассказала, что подготовил февраль каждому знаку зодиака.
Овен
К Овнам в феврале придут гениальные идеи и вдохновение. У вас появится повышенный интерес к мероприятиям, общественной жизни и активности. Это в конечном счете приведет к укреплению связей, которые в свою очередь помогут вам добиться своих целей.
— Можно рассчитывать на помощь от друзей и поддержку единомышленников. Но стоит обратить внимание на эмоции — от этого очень сильно будут зависеть колебания творческого потенциала, — обращает внимание Ольга Якубовская.
Также Овнам в феврале стоит расписать свои доходы и четко распределить бюджет, потому что риск крупных трат на развлечения и удовольствия достаточно высок.
Телец
Тельцы феврале будут стремиться создать комфорт и уютную атмосферу в доме.
— Возникает множество бытовых дел: навести уборку, сделать перестановку, запастись продуктами и погрузиться в готовку, — говорит астролог. — Очень вероятны эмоциональные реакции на вопросы, связанные с родственниками и недвижимостью.
А еще Тельцам в феврале крайне важно соблюдать технику безопасности и ПДД — не гоняйте и не создавайте аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Будьте максимально внимательны на дороге.
В феврале Тельцам достаточно сложно планировать, из-за чего могут возникать неразберихи с обязательствами. Старайтесь не бросать начатое и соблюдать договоренности.
Близнецы
У Близнецов в феврале фокус внимания будет направлен на улучшение финансового состояния.
— Постарайтесь ухватиться за любую возможность заработать, ваша активность и инициативность на работе не останутся без внимания, — советует Ольга Якубовская. — Стоит перепроверять важные нюансы своей работы, потому что излишняя спешка может привести как к непростительным ошибкам, так и к потере денег.
В феврале Близнецы более чувствительны к восприятию слов и выражений. Вы как будто знаете, о чём хочет сказать собеседник, и пользуетесь своей усиленной интуицией.
Рак
У Раков в феврале возможны значительные изменения в статье доходов и расходов.
— Будьте осторожнее с импульсивными покупками, сначала убедитесь, что вещь вам действительно нужна, — предупреждает астролог. — Попробуйте понять свои материальные ценности и их значимость в вашей жизни. Покупки на эмоциях доставят лишь временное удовлетворение.
В феврале у Раков могут всплывать скрытые ранее эмоциональные проблемы и глубинные страхи. Вероятнее всего, вас ждут различные трансформации и преодоления сложных ситуаций.
Лев
Львы в феврале будут достаточно ярко переживать все происходящие с ними события. Под влиянием эмоций вы можете захотеть изменить внешность, и здесь неплохо бы помнить поговорку «семь раз отмерь — один отрежь».
Старайтесь больше заботиться о себе, своем эмоциональном комфорте и здоровье.
— В феврале Львы будут стремиться к созданию гармоничных отношений и поиску баланса, а если недавно вы конфликтовали — найдите в себе силы сделать первый шаг к примирению, — говорит Ольга Якубовская. — Иногда можно пойти на компромисс, подумайте про важность взаимодействия.
Своих целей в феврале вы можете добиваться скрытно, не обязательно делиться планами и рассказывать всё задуманное.
Наиболее продуктивными вы можете быть в моменты отшельничества и погружения в себя, постарайтесь выделить время для нахождения с самим собой.
Дева
Девы в феврале подвержены глубоким эмоциональным переживаниям, вплоть до сильного желания уединиться и абстрагироваться от внешнего мира.
— Необходимо найти способ освободиться от накопленного кортизола — вы можете обнаружить вдохновение для творческого самовыражения и совместить приятное с полезным, — говорит Ольга Якубовская.
Вероятны значительные изменения в отношениях: либо вы разойдетесь с партнером, либо наступит полное понимание и слияние.
Февраль для вас — это время, которое может способствовать глубокому самоанализу и саморазвитию, помогающее достижению личных целей.
Весы
У Весов в феврале появится возможность выражать себя через творчество — это могут быть различные виды искусства, музыка, фотография, да что угодно.
— Вам хочется быть центром внимания, выходить в свет и как можно чаще блистать на публике, — говорит астролог. — Постарайтесь не рисковать и не участвовать в азартных мероприятиях. Лучше переведите это желание на другие развлечения: кино, театр, квесты.
Если у вас есть дети — постарайтесь в феврале больше времени проводить с ними, причем не просто находиться в одной комнате, а как-то увлечь.
Также февраль у Весов — месяц для успешной реализации целей и амбиций. Всё получится, если вы отбросите страхи и будете идти вперед, не обращая внимания на внутренние ограничения и предрассудки.
Скорпион
В феврале у Скорпионов повышается потребность отправиться в отпуск. Вам так хочется путешествовать, что вы готовы резко сорваться с места и купить билет в один конец.
— Но велик риск попасть в сложную ситуацию в поездке, так что, если вы всё-таки планируете путешествовать, оформите страховку, — рекомендует Ольга Якубовская.
В целом февраль Скорпионам обещает улучшение общего эмоционального состояния и душевной гармонии. У вас появится возможность разрешить старые конфликты и недоразумения в семье, что значительно укрепит связи со старшими родственниками.
Стрелец
У Стрельцов в феврале значительно увеличится количество поездок или командировок. Проснется интерес к обучению, поиску новой информации.
— Но также февраль будет достаточно сложным периодом, когда Стрельцы будут вынуждены прилагать достаточно большое количество физических усилий, чтобы всё разгрести, — говорит астролог. — Лучше воздержаться от займов и кредитов, а если вы уже погрязли в долгах — обязательно следите за исполнением обязательств и не допускайте просрочки.
Также постарайтесь в феврале избегать конфликтов, в том числе в качестве медиатора — не разнимайте драчунов, чтобы не оказаться крайним.
Козерог
Для Козерогов февраль — это отличное время, когда можно налаживать связи с партнерами по бизнесу, оформлять различные договоры и заключать сделки.
— Постарайтесь направить фокус внимания на поиск новых клиентов. Появятся возможности для увеличения доходов и в целом улучшения финансового положения, — советует Ольга Якубовская. — Стоит переосмыслить приоритеты в бюджете, более разумно использовать финансовые ресурсы, несмотря на стремление обязательно потратиться и купить что-то значимое.
Уделите внимание партнеру и психологической близости с ним, открыто поделитесь своими переживаниями и страхами, которые могут уйти уже в процессе диалога с собеседником.
Водолей
У Водолеев в феврале повышается уровень осознанности и уверенности в себе. Просыпается способность к убеждению и желание проявлять лидерские качества.
— Это хорошее время для начала новых проектов, которые связаны с личным ростом, — отмечает астролог. — Важно уделять внимание физическому здоровью и самочувствию.
Также для Водолеев февраль — это период проявления заботы. Постарайтесь понять, что нужно вашему партнеру, и попробуйте сделать ему приятное, поддержите и вникните в его проблемы.
Рыбы
Рыб в феврале ожидает улучшение финансового положения.
— Деньги могут поступать от дополнительной работы, придет какая-то выплата или премия, — уверена Ольга Якубовская. — Но нужно избегать финансовых трат и незапланированных покупок, которые в большинстве случаев окажутся ненужными.
Вовремя выполненные обязанности будут приносить чувство удовлетворения и внутреннюю гармонию.
Постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок. Эмоции в феврале могут значительно влиять на состояние здоровья, в том числе могут наблюдаться психосоматические расстройства на этом фоне. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, сделайте чекап организма и поддержите себя курсом витаминов.