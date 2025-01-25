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Развлечения обзор Кто в феврале разбогатеет: гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Кто в феврале разбогатеет: гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Астролог Ольга Якубовская рассказала, кого ждет успех, а кому стоит проявить бдительность

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2 комментария

Крутых перемен в феврале, возможно, ждать не стоит, но приятные сюрпризы ждут многие знаки зодиака

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Кажется, только недавно мы готовились к Новому году, как на носу у нас уже последний месяц зимы. И нам, конечно же, хочется знать, что он нам подготовил. На счастье, мы знакомы с астрологом Ольгой Якубовской. Она рассказала, что подготовил февраль каждому знаку зодиака.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

К Овнам в феврале придут гениальные идеи и вдохновение. У вас появится повышенный интерес к мероприятиям, общественной жизни и активности. Это в конечном счете приведет к укреплению связей, которые в свою очередь помогут вам добиться своих целей.

— Можно рассчитывать на помощь от друзей и поддержку единомышленников. Но стоит обратить внимание на эмоции — от этого очень сильно будут зависеть колебания творческого потенциала, — обращает внимание Ольга Якубовская.

Также Овнам в феврале стоит расписать свои доходы и четко распределить бюджет, потому что риск крупных трат на развлечения и удовольствия достаточно высок.

2

Телец

Тельцы феврале будут стремиться создать комфорт и уютную атмосферу в доме.

— Возникает множество бытовых дел: навести уборку, сделать перестановку, запастись продуктами и погрузиться в готовку, — говорит астролог. — Очень вероятны эмоциональные реакции на вопросы, связанные с родственниками и недвижимостью.

А еще Тельцам в феврале крайне важно соблюдать технику безопасности и ПДД — не гоняйте и не создавайте аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Будьте максимально внимательны на дороге.

В феврале Тельцам достаточно сложно планировать, из-за чего могут возникать неразберихи с обязательствами. Старайтесь не бросать начатое и соблюдать договоренности.

3

Близнецы

У Близнецов в феврале фокус внимания будет направлен на улучшение финансового состояния.

— Постарайтесь ухватиться за любую возможность заработать, ваша активность и инициативность на работе не останутся без внимания, — советует Ольга Якубовская. — Стоит перепроверять важные нюансы своей работы, потому что излишняя спешка может привести как к непростительным ошибкам, так и к потере денег.

В феврале Близнецы более чувствительны к восприятию слов и выражений. Вы как будто знаете, о чём хочет сказать собеседник, и пользуетесь своей усиленной интуицией.

4

Рак

У Раков в феврале возможны значительные изменения в статье доходов и расходов.

— Будьте осторожнее с импульсивными покупками, сначала убедитесь, что вещь вам действительно нужна, — предупреждает астролог. — Попробуйте понять свои материальные ценности и их значимость в вашей жизни. Покупки на эмоциях доставят лишь временное удовлетворение.

В феврале у Раков могут всплывать скрытые ранее эмоциональные проблемы и глубинные страхи. Вероятнее всего, вас ждут различные трансформации и преодоления сложных ситуаций.

5

Лев

Львы в феврале будут достаточно ярко переживать все происходящие с ними события. Под влиянием эмоций вы можете захотеть изменить внешность, и здесь неплохо бы помнить поговорку «семь раз отмерь — один отрежь».

Старайтесь больше заботиться о себе, своем эмоциональном комфорте и здоровье.

— В феврале Львы будут стремиться к созданию гармоничных отношений и поиску баланса, а если недавно вы конфликтовали — найдите в себе силы сделать первый шаг к примирению, — говорит Ольга Якубовская. — Иногда можно пойти на компромисс, подумайте про важность взаимодействия.

Своих целей в феврале вы можете добиваться скрытно, не обязательно делиться планами и рассказывать всё задуманное.

Наиболее продуктивными вы можете быть в моменты отшельничества и погружения в себя, постарайтесь выделить время для нахождения с самим собой.

6

Дева

Девы в феврале подвержены глубоким эмоциональным переживаниям, вплоть до сильного желания уединиться и абстрагироваться от внешнего мира.

— Необходимо найти способ освободиться от накопленного кортизола — вы можете обнаружить вдохновение для творческого самовыражения и совместить приятное с полезным, — говорит Ольга Якубовская.

Вероятны значительные изменения в отношениях: либо вы разойдетесь с партнером, либо наступит полное понимание и слияние.

Февраль для вас — это время, которое может способствовать глубокому самоанализу и саморазвитию, помогающее достижению личных целей.

7

Весы

У Весов в феврале появится возможность выражать себя через творчество — это могут быть различные виды искусства, музыка, фотография, да что угодно.

— Вам хочется быть центром внимания, выходить в свет и как можно чаще блистать на публике, — говорит астролог. — Постарайтесь не рисковать и не участвовать в азартных мероприятиях. Лучше переведите это желание на другие развлечения: кино, театр, квесты.

Если у вас есть дети — постарайтесь в феврале больше времени проводить с ними, причем не просто находиться в одной комнате, а как-то увлечь.

Также февраль у Весов — месяц для успешной реализации целей и амбиций. Всё получится, если вы отбросите страхи и будете идти вперед, не обращая внимания на внутренние ограничения и предрассудки.

8

Скорпион

В феврале у Скорпионов повышается потребность отправиться в отпуск. Вам так хочется путешествовать, что вы готовы резко сорваться с места и купить билет в один конец.

— Но велик риск попасть в сложную ситуацию в поездке, так что, если вы всё-таки планируете путешествовать, оформите страховку, — рекомендует Ольга Якубовская.

В целом февраль Скорпионам обещает улучшение общего эмоционального состояния и душевной гармонии. У вас появится возможность разрешить старые конфликты и недоразумения в семье, что значительно укрепит связи со старшими родственниками.

9

Стрелец

У Стрельцов в феврале значительно увеличится количество поездок или командировок. Проснется интерес к обучению, поиску новой информации.

— Но также февраль будет достаточно сложным периодом, когда Стрельцы будут вынуждены прилагать достаточно большое количество физических усилий, чтобы всё разгрести, — говорит астролог. — Лучше воздержаться от займов и кредитов, а если вы уже погрязли в долгах — обязательно следите за исполнением обязательств и не допускайте просрочки.

Также постарайтесь в феврале избегать конфликтов, в том числе в качестве медиатора — не разнимайте драчунов, чтобы не оказаться крайним.

10

Козерог

Для Козерогов февраль — это отличное время, когда можно налаживать связи с партнерами по бизнесу, оформлять различные договоры и заключать сделки.

— Постарайтесь направить фокус внимания на поиск новых клиентов. Появятся возможности для увеличения доходов и в целом улучшения финансового положения, — советует Ольга Якубовская. — Стоит переосмыслить приоритеты в бюджете, более разумно использовать финансовые ресурсы, несмотря на стремление обязательно потратиться и купить что-то значимое.

Уделите внимание партнеру и психологической близости с ним, открыто поделитесь своими переживаниями и страхами, которые могут уйти уже в процессе диалога с собеседником.

11

Водолей

У Водолеев в феврале повышается уровень осознанности и уверенности в себе. Просыпается способность к убеждению и желание проявлять лидерские качества.

— Это хорошее время для начала новых проектов, которые связаны с личным ростом, — отмечает астролог. — Важно уделять внимание физическому здоровью и самочувствию.

Также для Водолеев февраль — это период проявления заботы. Постарайтесь понять, что нужно вашему партнеру, и попробуйте сделать ему приятное, поддержите и вникните в его проблемы.

12

Рыбы

Рыб в феврале ожидает улучшение финансового положения.

— Деньги могут поступать от дополнительной работы, придет какая-то выплата или премия, — уверена Ольга Якубовская. — Но нужно избегать финансовых трат и незапланированных покупок, которые в большинстве случаев окажутся ненужными.

Вовремя выполненные обязанности будут приносить чувство удовлетворения и внутреннюю гармонию.

Постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок. Эмоции в феврале могут значительно влиять на состояние здоровья, в том числе могут наблюдаться психосоматические расстройства на этом фоне. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, сделайте чекап организма и поддержите себя курсом витаминов.

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Комментарии
2
Гость
19 минут
а кто в феврале как и все 20лет обеднеет? Конечно мы!!!! ведь люди простые люди просили умоляли об этом!
Гость
7 минут
Разбогатеет конечно патриотический олигархат во главе с царьком и его донами
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