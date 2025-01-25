Бойтесь не ретроградного Меркурия, а Венеры! Астролог рассказала, как движение планет повлияет на нас в 2025 году

Астролог рассказала о ключевых моментах в движении планет на 2025 год Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Новый, 2025 год может стать для нас непростым, но захватывающим, полным возможностей для роста. Понимая влияние планетарных циклов и их энергетики, мы можем не бояться глобальных изменений, ретроградных периодов и коридоров затмений, а, наоборот, использовать их во благо себе, понимать, когда пришло время активизироваться и действовать, уверена астролог Анна Боровских. Она рассказала о ключевых моментах в движении планет на 2025 год. Запоминайте или сохраняйте основные этапы предстоящего года и практические рекомендации.

Февраль. Начало нового цикла

Проверьте свои проекты и планы, проанализируйте доступные ресурсы и постарайтесь восполнить их недостаток для достижения целей.

Ретроградный Марс. Начался 7 декабря 2024 года и завершится 24 февраля 2025 года. Поскольку Марс управляет энергией, активностью, агрессией и решительностью, в период его обратного движения ваша мотивация может снижаться, а раздражение и склонность к конфликтам усиливаются. Возможно, возникнет искушение добиваться желаемого любой ценой. Для того, чтобы противостоять влиянию ретроградного Марса, старайтесь чаще делать паузы перед принятием важных решений, тщательно взвешивайте каждое слово и учитесь контролировать импульсивность.

Ретроградный Юпитер. Его обратное движение началось еще в октябре 2024 года и продолжится до 4 февраля 2025 года. Этот период может сопровождаться снижением уверенности в себе, трудностями в общении с окружающими и проблемами с финансами. Избегайте принятия радикальных решений, касающихся денег и карьеры.

Март — апрель. Время активных действий

Будьте готовы к интенсивному ритму работы, оставаясь внимательными и решительными. Смело исправляйте ошибки и уверенно идите к целям.

Ретроградная Венера. Со 2 марта по 13 апреля 2025 года Венера движется вспять. Это время может принести сложности в отношениях, финансовые потери или проблемы с самооценкой. Однако оно также станет периодом для пересмотра своих ценностей и приоритетов.

Ретроградный Меркурий. Первая фаза ретроградности Меркурия в 2025 году начнется 15 марта и закончится 7 апреля. Это неподходящее время для рекламных кампаний, подписания контрактов и взятия на себя серьезных обязательств. Постарайтесь избежать чрезмерной ответственности, поскольку есть риск утраты репутации и невыполнения данных обещаний. Зато это отличное время для распродаж, доработки старых проектов и возвращения к забытым делам.

Первый коридор затмений. Он откроется 7 марта и продлится до 5 апреля. В этот период произойдут два значимых астрономических события: полное лунное затмение 14 марта (в 09:54 по московскому времени) и частное солнечное затмение 29 марта (в 13:57). Лунное затмение может пробудить старые страхи и переживания, повышая риск необдуманных поступков, тогда как солнечное затмение усилит вашу импульсивность и раздражительность, увеличивая вероятность конфликтов и неприятных разговоров. Тем не менее если вы четко знаете, чего хотите, этот период может дать мощный толчок вашим целям.

Май — июнь. Период спокойствия и размышлений

Изменения и трансформации неизбежны. Сохраняйте внутреннее спокойствие и порядок мыслей, анализируйте причины и следствия, но не бойтесь довериться течению Вселенной, которая всегда поддерживает вас.

Ретроградный Нептун. Начинается 5 мая и заканчивается 10 декабря 2025 года. Хотя влияние этого периода не столь заметно, как у других планет, Нептун, планета тайн и прошлого, вернет в вашу жизнь людей и ситуации из вашего прошлого. Эти встречи и воспоминания могут оказать значительное воздействие на текущие обстоятельства.

Ретроградный Плутон. Длится с 4 мая по 14 октября 2025 года. Плутон, отвечающий за глубинную трансформацию и возрождение, принесет в вашу жизнь удивительные и порой необъяснимые события. Важно в этот период внимательно следить за знаками судьбы и выбирать нестандартные пути решения проблем, так как именно они часто оказываются наиболее успешными.

Июль — август. Период стабилизации

Уделите время укреплению и упорядочению всего созданного ранее. Исследуйте свои теневые стороны, ограничения и страхи, работая над их преодолением. Не забывайте соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Ретроградный Меркурий. Второй период обратной фазы Меркурия в 2025 году пройдет с 18 июля по 11 августа. В это время возможны недоразумения и сложности, особенно в финансовых вопросах, поэтому запаситесь средствами, чтобы не оказаться без них и не залезть в долги. Особое внимание уделите проверке документов и счетов, а также смене паролей на важных устройствах. Плюсом этого периода является возможность наведения порядка в документации, узаконивания договоренностей и усиления защиты имущества и информации.

Ретроградный Сатурн. Станет ретроградным 13 июля 2025 года и вернется в прямое движение только 28 ноября. В этот период может появиться навязчивое стремление постоянно работать и зарабатывать, пренебрегая отдыхом. Возможно возникновение вспышек раздражения по отношению к менее организованным и трудолюбивым коллегам, а также усиление тревоги, угнетенности и сомнений в будущем. Чтобы защититься от негативного влияния, вспоминайте о тех делах, которые уже привели к хорошим результатам. Возможно, стоит вести дневник достижений.

Сентябрь — октябрь. Время сбора плодов

Окружите себя позитивными людьми и приятными занятиями, наслаждайтесь результатами проделанной ранее работы. Если что-то вас не устраивает, у вас будет шанс внести коррективы, но для этого понадобятся силы и ресурсы. Отпускайте старое, чтобы освободить место для лучшего.

Второй коридор затмений. Он пройдет с 31 августа по 28 сентября. Сначала нас ждет полное лунное затмение 7 сентября (в 21:08 по московскому времени), затем частное солнечное затмение 21 сентября (в 22:53), совпадающее с днем осеннего равноденствия. Лунное затмение погрузит многих в мир внутренних переживаний и эмоций, снизив продуктивность, особенно 7 сентября. Лучше провести этот день спокойно, возможно, на природе. Солнечное затмение высветит слабые места в партнерских отношениях, как деловых, так и личных. Могут вскрыться тайны и обманы прошлого, что позволит расставить все по местам.

Ретроградный Уран. Начнется 6 сентября 2025 года и завершится уже в 2026 году. В этот период возможны непредвиденные ситуации и внезапные перемены: нарушается привычный ход событий, меняются планы. Вы можете ощутить потребность в свободе, стремлении выразить себя, что создаст определенный хаос в жизни. Вместе с тем обострится интуиция, придут неожиданные озарения и оригинальные идеи, откроются скрытые таланты, особенно в области астрологии.

Ноябрь — декабрь. Завершение года и подготовка к новому циклу

Обратите внимание на детали и действуйте обдуманно, не торопясь: терпение и мудрость приведут к успеху.

Ретроградный Меркурий. Третий период ретроградности Меркурия в 2025 году продлится с 9 по 29 ноября. В это время возрастает риск обмана, ошибок в документах и сделок с неприятными последствиями. Осторожнее с крупными транзакциями и финансовыми операциями, избегайте займов, а покупки недвижимости и дорогостоящих товаров могут обернуться дефектами или поломками. Однако этот период поможет вам четче понять, кто ваш настоящий друг, а с кем лучше прекратить общение.