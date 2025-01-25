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Развлечения тест Не зона, а санаторий! Сможете ли вы отличить гостиницу от вытрезвителя или для вас колония — пятизвездочный отель? Сложный тест по отзывам

Не зона, а санаторий! Сможете ли вы отличить гостиницу от вытрезвителя или для вас колония — пятизвездочный отель? Сложный тест по отзывам

Собрали в один тест 10 отзывов с Яндекс-карт о колониях, санаториях, гостиницах и даже о вытрезвителе

275
1 комментарий

Конечно, не all inclusive, но некоторые его хвалят

Источник:

NGS.RU подготовил для вас тест, с помощью которого предлагает узнать, отличите ли вы тюрьму от санатория, а вытрезвитель — от гостиницы. Мы верим в вас!

Едва на онлайн-картах появилась возможность оставлять отзывы о заведении, которое понравилось или, наоборот, пришлось не по душе, россияне тут же смекнули: это подарок. Приятно, например, изучить оценки кафе и решить, стоит ли его посещать, или пусть лучше туда санинспекция заглянет.

Но вскоре выяснилось, что оставлять комментарии можно не только о гостиницах или ресторанах, но и о государственных учреждениях и даже о недостроях. И отзывы на картах превратились в отдельный вид искусства. Не обошлось и без шутников: подчас воспоминание об отбытом в местах лишения свободы сроке почти невозможно отличить от оценки пятизвездочного отеля.

ТЕСТПройден 6 раз
Зона или санаторий
1 / 10

Чисто, ухоженно. Чайник только в коридоре, нет зубных щеток, питание приносят в номер — это удобно, но оно так себе и уж точно этого не стоит. Бесконечная музыка в течение дня и вечером. А в остальном нормально, переночевать можно.

  • Я видел(а) фото вытрезвителя, и там очень чисто. Переночевать точно можно!

  • Чисто, ухоженно, а чайник в коридоре. Это точно санаторий, оставшийся с советских времен!

  • Звучит как описание недорогой гостиницы.

  • Это точно СИЗО.

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Комментарии
1
Гость
1 час
не полностью раскрыт вопрос
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