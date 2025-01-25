Не зона, а санаторий! Сможете ли вы отличить гостиницу от вытрезвителя или для вас колония — пятизвездочный отель? Сложный тест по отзывам

Конечно, не all inclusive, но некоторые его хвалят Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











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Едва на онлайн-картах появилась возможность оставлять отзывы о заведении, которое понравилось или, наоборот, пришлось не по душе, россияне тут же смекнули: это подарок. Приятно, например, изучить оценки кафе и решить, стоит ли его посещать, или пусть лучше туда санинспекция заглянет.

Но вскоре выяснилось, что оставлять комментарии можно не только о гостиницах или ресторанах, но и о государственных учреждениях и даже о недостроях. И отзывы на картах превратились в отдельный вид искусства. Не обошлось и без шутников: подчас воспоминание об отбытом в местах лишения свободы сроке почти невозможно отличить от оценки пятизвездочного отеля.