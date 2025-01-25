Не зона, а санаторий! Сможете ли вы отличить гостиницу от вытрезвителя или для вас колония — пятизвездочный отель? Сложный тест по отзывам

NGS.RU подготовил для вас тест, с помощью которого предлагает узнать, отличите ли вы тюрьму от санатория, а вытрезвитель — от гостиницы. Мы верим в вас!
Едва на онлайн-картах появилась возможность оставлять отзывы о заведении, которое понравилось или, наоборот, пришлось не по душе, россияне тут же смекнули: это подарок. Приятно, например, изучить оценки кафе и решить, стоит ли его посещать, или пусть лучше туда санинспекция заглянет.
Но вскоре выяснилось, что оставлять комментарии можно не только о гостиницах или ресторанах, но и о государственных учреждениях и даже о недостроях. И отзывы на картах превратились в отдельный вид искусства. Не обошлось и без шутников: подчас воспоминание об отбытом в местах лишения свободы сроке почти невозможно отличить от оценки пятизвездочного отеля.
Чисто, ухоженно. Чайник только в коридоре, нет зубных щеток, питание приносят в номер — это удобно, но оно так себе и уж точно этого не стоит. Бесконечная музыка в течение дня и вечером. А в остальном нормально, переночевать можно.
Я видел(а) фото вытрезвителя, и там очень чисто. Переночевать точно можно!
Чисто, ухоженно, а чайник в коридоре. Это точно санаторий, оставшийся с советских времен!
Звучит как описание недорогой гостиницы.
Это точно СИЗО.