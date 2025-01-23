«Думал, скажут, что я грешник». Как покоривший небо священник создал клуб парапланеристов в сибирском селе

Отец Владимир (второй справа) мечтал летать всю жизнь Источник: Владимир Колтыгин











49-летний священник Владимир Колтыгин из алтайского села Кулунда уже более 10 лет летает на парапланах, совмещая хобби со службой в церкви. Он рассказал нашим коллегам из NGS22.RU о своем увлечении небом, реакции окружающих и клубе парапланеристов.

«Не просто страх, а настоящий животный ужас»

Владимир Колтыгин грезил о полетах с самого детства. Еще мальчишкой он вместе с друзьями пытался мастерить летательные аппараты, однако подняться в воздух тогда так и не удалось.

— В журнале «Моделист-конструктор» часто печатали статьи на эту тему, какие-то технические параметры, чертежи. Конечно, по ним что-то сделать было нереально, но мы очень много времени проводили за попытками. Тогда еще была очень популярна песня Леонтьева «Мой Дельтаплан», клип постоянно крутили по телевизору, и кадры полетов меня впечатлили, — вспоминает он.

Годы шли, и Владимир Колтыгин не забывал свою мечту, хотя шел к ней достаточно долго. После окончания Алтайского госуниверситета он стал священником и начал служить в церкви Абалакской иконы Божией Матери в Кулунде. Покорить же небо священник смог только в 35 лет, после того, как прошел обучение. Чтобы подняться в воздух, ему предстояло изучить строение летного аппарата, теорию полета, аэрологию и многое другое.

Первый полет состоялся только через несколько месяцев занятий и, по словам отца Владимира, запомнился на всю жизнь.

Отец Владимир не только летает, но и делает захватывающие фото алтайских красот Источник: Владимир Колтыгин











— Как ни крути, человек не рожден летать. Во время первых полетов испытал не просто страх, а настоящий животный ужас. Одно дело — когда летишь в самолете, а другое — когда паришь в воздухе: сверху купол, ножки болтаются, а земля осталась так далеко. Конечно, был и восторг, в общем, очень противоречивые эмоции, — рассказывает священник.

Однако со временем, как утверждает отец Владимир, это проходит. Постепенно привыкаешь к пространству, где нет земли, и поднимаешься всё выше.

«Больше страшно, чем опасно»

При этом священник признается, что, когда начинал вставать на крыло, боялся реакции как руководства, так и окружающих и никому не рассказывал о своем увлечении.

— Когда я приехал учиться, меня спросили: «Ты где работаешь?» Я ответил, что я преподаватель, у меня ведь есть диплом преподавателя философии. А потом еще один коллега меня поддержал, мы с ним вместе начали летать, так и закрутилось, — отмечает он.

Побаивался отец Владимир и того, как к его полетам отнесутся прихожане церкви, ведь в маленьком селе, где все друг друга знают, скрыть такое непросто.

Супруга переживает из-за хобби священника, но не препятствует Источник: Владимир Колтыгин











— Думал, скажут, что я грешник, но такого не было. Конечно, сначала многие были в шоке и недоумении, однако реакция быстро сошла на нет, а потом и вовсе полеты сделали меня популярной в округе личностью, — рассказывает священник.

Жена, как вспоминает Владимир Колтыгин, конечно, переживала за него, однако препятствовать в его увлечении не стала.

— Моя жена — мудрая женщина, она понимала, что если она запретит и ляжет поперек дороги, то это вряд ли на что-то повлияет. Она меня поддержала. Одно время мы всей семьей ездили на парапланерные тусовки, сборы и соревнования. С сыном, пока он рос, я тоже занимался. Он даже летал одно время, — поделился отец Владимир.

В целом же священник не видит в своем хобби ничего мешающего его основной деятельности. Наоборот, по его словам, полеты — источник вдохновения.

Полеты для отца Владимира — источник вдохновения Источник: Владимир Колтыгин











— Это больше страшно, чем опасно. Потому что тебя очень долго учат. И там основное — это понимание погоды, потому что у параплана есть некий погодный диапазон. Если человек соблюдает эти рамки, то травматизм незначительный, — подчеркивает он.

«Ощущение нереальности происходящего»

Со временем отец Владимир пересел на параплан с мотором, полеты на котором гораздо проще и предсказуемее: залил бензин — и летишь куда хочешь. Да и приобрести параплан, по его словам, сейчас не представляет трудности и не сильно затратно по финансам. Стоит аппарат чуть меньше, чем среднестатистический автомобиль.

— Я купил двухместный параплан, тележку, начал катать желающих. У людей в небе случается просто взрыв мозга, особенно если они оказываются сверху над облаками, — рассказывает священник.

Еще одно увлечение священника — фотография Источник: Владимир Колтыгин











Владимир Колтыгин рассказывает, что полеты за облаками вызывают ощущение нереальности происходящего. Теряется чувство пространственной ориентации, ведь люди привыкли снизу видеть землю, а сверху небо, а когда параплан влетает в облако, то ориентироваться уже не на что. Везде только густой-густой туман.

— Профессионалы говорят: когда впервые оказываешься в облаке, лучше вообще ничего не делать, просто лететь, потому что тебе может казаться, что земля где-то сбоку или вообще наверху. Потом, со временем, привыкаешь, и голова перестает тебя обманывать, — объясняет он.

Последние лет восемь отец Владимир занимается парапланами как пилот-инструктор, обучаться к нему приезжают и с соседних районов. Помимо этого, вместе с друзьями батюшка организовал свой клуб парапланеристов «Пегас».

Село Кулунда Источник: Владимир Колтыгин











— Сейчас у нас большой клуб, человек пять-шесть. Ребята уже опытные. Мы над озёрами летаем — на малой высоте вдоль воды. Также у нас свое поле есть. Получили разрешение летать за Кулундой, нам выделили три места, — добавил священник.

Другим увлечением, связанным с небом, для священника стала фотография. Оторвавшись от земли, как признается отец Владимир, он понял, насколько красива окружающая его природа, и захотел это запечатлеть.

— Люди часто говорят, что у нас вся земля тут заброшена. Но ничего подобного. Все поля обработаны и ухожены. Если они не посевные, то, значит, на выпасе скот. Вообще, перед моими глазами проходит весь сельскохозяйственный цикл — от начала пахоты до уборки. Зрелище невероятное! — заключил он.