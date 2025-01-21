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Развлечения тест Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по герою

Тест для настоящих киноманов: попробуйте угадать советский фильм по герою

10 поводов пересмотреть любимые картины

4 604
3 комментария

Вы также расслабленно пройдете этот тест, если знаете не только самые популярные советские фильмы

Источник:

Те, кто хоть раз смотрел советское кино, знают, какими необыкновенными были его герои. Что ни фраза, то прямо в сердце, что ни поступок, то непременно западающий в память. Кстати, о памяти. Вы уверены, что правильно запомнили героев и фильмы, в которых их видели? На днях мы пересмотрели десять разных советских фильмов и мало того, что не могли оторваться, но и придумали этот тест, в котором предлагаем вам узнать фильмы по их героям. Ну что, настало время вспомнить всё?

ТЕСТПройден 1503 раза

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Комментарии
3
Гость
3 ноября 2024, 12:39
отличные фильмы
Гость
3 ноября 2024, 14:04
Каких еще киноманов? Даже у миллениалов не было шансов избежать этих креативов, которые на безрыбье крутились по кругу беспрестанно.
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