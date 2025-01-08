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Развлечения тест Память вас не подводит? Тогда попробуйте по цитате угадать советский фильм Эльдара Рязанова

Память вас не подводит? Тогда попробуйте по цитате угадать советский фильм Эльдара Рязанова

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Гуськова, Хвостов и Фетисов не могут скрыть досаду, когда смотрят на тех, кто не ответил на 10 из 10

Источник:

Каждый год в начале новогодних каникул в кинотеатрах появляется всё больше отечественных премьер, но мы заметили, что наши читатели по старой доброй привычке любят пересматривать советскую классику — фильмы, что всегда крутят по телевизору в начале января. Среди фаворитов, естественно, и картины Эльдара Рязанова. Наверняка вы уже успели посмотреть их все. Но что, если мы проверим, насколько хорошо вы их запомнили? В этом тесте мы объединили 10 знаменитых цитат из фильмов Рязанова — сможете ли вы вспомнить, где они звучали?

ТЕСТПройден 17 раз
1 / 10

«Жизнь состоит из одних вопросов… А хочется, чтоб она состояла из одних ответов»

  • «Жестокий романс» (12+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Гараж» (12+)

  • «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)

2 / 10

«Труд облагораживает человека. Поэтому люди с удовольствием ходят на работу»

  • «Старики-разбойники» (6+)

  • «Дайте жалобную книгу» (0+)

  • «Забытая мелодия для флейты» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

3 / 10

«В жизни всё зависит не от начальства, а от того, кто сегодня дежурит»

  • «Вокзал для двоих» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Человек ниоткуда» (12+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

4 / 10

«Земной шар, как известно, вертят именно оптимисты»

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Девушка без адреса» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

5 / 10

«Старость надо уважать как свое недалекое будущее, ведь каждый, если повезет, станет стариком»

  • «Риск — благородное дело» (6+)

  • «Старики-разбойники» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Старые клячи» (12+)

6 / 10

«Я и сам шутить не люблю, и людям не дам»

  • «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

  • «Небеса обетованные» (18+)

  • «Предсказание» (18+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

7 / 10

«Я знаю, что ты человек бедный, и поэтому всегда возвращаешь долги»

  • «Зигзаг удачи» (6+)

  • «Привет, дуралеи!» (0+)

  • «Тихие омуты» (12+)

  • «Ключ от спальни» (12+)

8 / 10

«Это не дом, это проходной двор какой-то!»

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Андерсен. Жизнь без любви» (16+)

  • «Гусарская баллада» (6+)

9 / 10

«Бутылок многих, очень многих видел дно»

  • «Зигзаг удачи» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Гараж» (12+)

  • «Гусарская баллада» (6+)

10 / 10

«В овощах — пестициды и нитраты. Прям не знаешь, от чего помереть»

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Старики-разбойники» (6+)

  • «Небеса обетованные» (18+)

  • «Служебный роман» (6+)

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Тест Развлечения Фильмы Советские фильмы Кино Советское кино СССР Эльдар Рязанов
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