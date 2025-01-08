Память вас не подводит? Тогда попробуйте по цитате угадать советский фильм Эльдара Рязанова

Каждый год в начале новогодних каникул в кинотеатрах появляется всё больше отечественных премьер, но мы заметили, что наши читатели по старой доброй привычке любят пересматривать советскую классику — фильмы, что всегда крутят по телевизору в начале января. Среди фаворитов, естественно, и картины Эльдара Рязанова. Наверняка вы уже успели посмотреть их все. Но что, если мы проверим, насколько хорошо вы их запомнили? В этом тесте мы объединили 10 знаменитых цитат из фильмов Рязанова — сможете ли вы вспомнить, где они звучали?
«Жизнь состоит из одних вопросов… А хочется, чтоб она состояла из одних ответов»
«Жестокий романс» (12+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Гараж» (12+)
«Дорогая Елена Сергеевна» (16+)
«Труд облагораживает человека. Поэтому люди с удовольствием ходят на работу»
«Старики-разбойники» (6+)
«Дайте жалобную книгу» (0+)
«Забытая мелодия для флейты» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«В жизни всё зависит не от начальства, а от того, кто сегодня дежурит»
«Вокзал для двоих» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Человек ниоткуда» (12+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Земной шар, как известно, вертят именно оптимисты»
«Карнавальная ночь» (0+)
«Девушка без адреса» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Старость надо уважать как свое недалекое будущее, ведь каждый, если повезет, станет стариком»
«Риск — благородное дело» (6+)
«Старики-разбойники» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Старые клячи» (12+)
«Я и сам шутить не люблю, и людям не дам»
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
«Небеса обетованные» (18+)
«Предсказание» (18+)
«Карнавальная ночь» (0+)
«Я знаю, что ты человек бедный, и поэтому всегда возвращаешь долги»
«Зигзаг удачи» (6+)
«Привет, дуралеи!» (0+)
«Тихие омуты» (12+)
«Ключ от спальни» (12+)
«Это не дом, это проходной двор какой-то!»
«Служебный роман» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Андерсен. Жизнь без любви» (16+)
«Гусарская баллада» (6+)
«Бутылок многих, очень многих видел дно»
«Зигзаг удачи» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Гараж» (12+)
«Гусарская баллада» (6+)
«В овощах — пестициды и нитраты. Прям не знаешь, от чего помереть»
«Берегись автомобиля» (12+)
«Старики-разбойники» (6+)
«Небеса обетованные» (18+)
«Служебный роман» (6+)