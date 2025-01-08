Память вас не подводит? Тогда попробуйте по цитате угадать советский фильм Эльдара Рязанова

Каждый год в начале новогодних каникул в кинотеатрах появляется всё больше отечественных премьер, но мы заметили, что наши читатели по старой доброй привычке любят пересматривать советскую классику — фильмы, что всегда крутят по телевизору в начале января. Среди фаворитов, естественно, и картины Эльдара Рязанова. Наверняка вы уже успели посмотреть их все. Но что, если мы проверим, насколько хорошо вы их запомнили? В этом тесте мы объединили 10 знаменитых цитат из фильмов Рязанова — сможете ли вы вспомнить, где они звучали?