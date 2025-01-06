Даже Гайдай не ответил бы на 10 из 10 — а вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Хотя фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и считается ненаучно-фантастическим, мы смогли вынести из него много полезного. Например, чем отравиться в наш век гораздо легче, нежели водкой, почему разводы это дело общественное и где надо хранить деньги, если они у вас есть. Но человеческая голова не может хранить всю информацию, что в нее попадает, поэтому многую мудрость мы могли забыть. Да и глупость тоже.