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Развлечения тест Даже Гайдай не ответил бы на 10 из 10 — а вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Даже Гайдай не ответил бы на 10 из 10 — а вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Живота или подсказок просите у боярыни!

433
1 комментарий

Примерно с такими лицами мы поняли, что на этой неделе заканчиваются новогодние каникулы

Источник:

Хотя фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и считается ненаучно-фантастическим, мы смогли вынести из него много полезного. Например, чем отравиться в наш век гораздо легче, нежели водкой, почему разводы это дело общественное и где надо хранить деньги, если они у вас есть. Но человеческая голова не может хранить всю информацию, что в нее попадает, поэтому многую мудрость мы могли забыть. Да и глупость тоже.

А вы хорошо помните похождения Александра Сергеевича Тимофеева и его друзей?

ТЕСТПройден 75 раз
1 / 10

Что, по завету Ивана Васильевича, нужно сделать первым делом после того, как поймают жену Шурика с Якиным?

  • Жену наказать

  • Вернуть Кемь

  • Выпить водки

  • Посадить Якина на кол

2 / 10

Кстати, как хоть звали жену Шурика?

  • Зинаида Михайловна

  • Анжелика Матвеевна

  • Зинаида Матвеевна

  • Анжелика Михайловна

3 / 10

Какую судьбу Иван Грозный предсказал Бунше и Милославскому, когда Шурик спросил, что с ними будет?

  • На кол посадят, будет им урок

  • Да головы им отрубят, и всего делов

  • На бочку с порохом посадят, пущай полетают

  • Хазарам отдадут, вот будет потеха

4 / 10

С какими словами появляется Иван Грозный перед Зиной и Якиным?

  • Какого «Бориса-царя»?!

  • Ты по что боярыню обидел, смерд?!

  • Ах, негодяй, прелюбодей несчастный!

  • Ты чьих будешь?

5 / 10

Как Иван Грозный называл Якина?

  • Окаянный смерд

  • Лицемерный лжец

  • Любострастный прыщ

  • Кривоногий гад

6 / 10

Что сказала Зинаида, когда Якин попросил ее подсказать ему что-нибудь по-славянски?

  • Паки

  • Иже

  • Зело

  • Латырь

7 / 10

Что Иван Грозный называл бесовской одёжей?

  • Купальник

  • Спортивный костюм

  • Юбку

  • Рубашку с коротким рукавом

8 / 10

Зачем Милославский подвязал зубы Бунше?

  • Чтобы он вызывал жалость

  • Чтобы придать ему более грозный вид

  • Чтобы он лишний раз рот не открывал

  • Чтобы он казался умнее

9 / 10

Как по приказу царя казнили князя Милославского?

  • Повесили на собственных воротах

  • Скормили медведям

  • Утопили в бочке с пивом

  • Посадили на кол

10 / 10

Когда милиционер спросил Ивана Грозного, брал ли он квартиру Шпака, тот начал перечислять города, которые брал. Какого города в этом списке не было?

  • Казань

  • Астрахань

  • Гороховец

  • Ревель

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Тест Развлечения Кино Фильмы Советское кино СССР Советский Союз Советские фильмы Кинематограф Иван Васильевич меняет профессию Леонид Гайдай
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Комментарии
1
Гость
1 час
Слишком-слишком просто.
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