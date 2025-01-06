Даже Гайдай не ответил бы на 10 из 10 — а вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Хотя фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и считается ненаучно-фантастическим, мы смогли вынести из него много полезного. Например, чем отравиться в наш век гораздо легче, нежели водкой, почему разводы это дело общественное и где надо хранить деньги, если они у вас есть. Но человеческая голова не может хранить всю информацию, что в нее попадает, поэтому многую мудрость мы могли забыть. Да и глупость тоже.
А вы хорошо помните похождения Александра Сергеевича Тимофеева и его друзей?
Что, по завету Ивана Васильевича, нужно сделать первым делом после того, как поймают жену Шурика с Якиным?
Жену наказать
Вернуть Кемь
Выпить водки
Посадить Якина на кол
Кстати, как хоть звали жену Шурика?
Зинаида Михайловна
Анжелика Матвеевна
Зинаида Матвеевна
Анжелика Михайловна
Какую судьбу Иван Грозный предсказал Бунше и Милославскому, когда Шурик спросил, что с ними будет?
На кол посадят, будет им урок
Да головы им отрубят, и всего делов
На бочку с порохом посадят, пущай полетают
Хазарам отдадут, вот будет потеха
С какими словами появляется Иван Грозный перед Зиной и Якиным?
Какого «Бориса-царя»?!
Ты по что боярыню обидел, смерд?!
Ах, негодяй, прелюбодей несчастный!
Ты чьих будешь?
Как Иван Грозный называл Якина?
Окаянный смерд
Лицемерный лжец
Любострастный прыщ
Кривоногий гад
Что сказала Зинаида, когда Якин попросил ее подсказать ему что-нибудь по-славянски?
Паки
Иже
Зело
Латырь
Что Иван Грозный называл бесовской одёжей?
Купальник
Спортивный костюм
Юбку
Рубашку с коротким рукавом
Зачем Милославский подвязал зубы Бунше?
Чтобы он вызывал жалость
Чтобы придать ему более грозный вид
Чтобы он лишний раз рот не открывал
Чтобы он казался умнее
Как по приказу царя казнили князя Милославского?
Повесили на собственных воротах
Скормили медведям
Утопили в бочке с пивом
Посадили на кол
Когда милиционер спросил Ивана Грозного, брал ли он квартиру Шпака, тот начал перечислять города, которые брал. Какого города в этом списке не было?
Казань
Астрахань
Гороховец
Ревель