Тест для последних романтиков: угадайте советский фильм по поцелую

Принято считать, что в Советском Союзе не было секса, а как обстоят дела с поцелуями? Их было много, очень много. Поцелуй руки как знак почтения, поцелуй в щеку во время симпатии, а если уж чмок в губы — значит, конец фильма точно будет счастливый, возможно, даже со свадьбой. Помните все эти романтические и местами забавные моменты, которые могут посоперничать со сценами из классических ромкомов?
Из какого фильма этот поцелуй, который длится считаные секунды?
«Родня» (12+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Одиноким предоставляется общежитие» (18+)
«Вокзал для двоих» (12+)
Это не новая серия «Давай поженимся» (18+). Но где же еще целуют Гузеевой ручки?
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Служебный роман» (6+)
«Мой ласковый и нежный зверь» (12+)
«Жестокий романс» (12+)
А какой фильм заканчивается сценой страстного поцелуя в такси?
«Служебный роман» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром» (6+)
«Блондинка за углом» (12+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
В каком фильме героиня боялась, что если они поцелуются много раз, то на следующий день ничего не останется?
«Весна на Заречной улице» (12+)
«Королева бензоколонки» (6+)
«Девчата» (0+)
«Приходите завтра» (12+)
А в каком фильме был этот неловкий поцелуй?
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Афоня» (12+)
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
«Не может быть!» (12+)
Продлим немного праздничное настроение. Из какого новогоднего фильма этот поцелуй?
«Чародеи» (0+)
«Карнавальная ночь» (0+)
«Карнавал» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
В какой сказке гости были, мёд, пиво пили и смотрели на этот поцелуй?
«Варвара-краса, длинная коса» (6+)
«Морозко» (0+)
«Огонь, вода и… медные трубы» (6+)
«После дождичка в четверг» (6+)
Из какого советского фильма этот поцелуй?
«Москва слезам не верит» (18+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Ширли-мырли» (18+)
«Вокзал для двоих» (12+)
Думаем, этот поцелуй из новогоднего фильма вы знаете без труда.
«Джентльмены удачи» (6+)
«Афоня» (12+)
«Гараж» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
Из какого фильма этот кадр с молодым Меньшиковым?
«Полет во сне и наяву» (12+)
«По семейным обстоятельствам» (12+)
«Где находится нофелет?» (0+)
«Покровские ворота» (6+)