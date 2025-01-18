Тест для последних романтиков: угадайте советский фильм по поцелую

Принято считать, что в Советском Союзе не было секса, а как обстоят дела с поцелуями? Их было много, очень много. Поцелуй руки как знак почтения, поцелуй в щеку во время симпатии, а если уж чмок в губы — значит, конец фильма точно будет счастливый, возможно, даже со свадьбой. Помните все эти романтические и местами забавные моменты, которые могут посоперничать со сценами из классических ромкомов?