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Развлечения Россияне больше 2 млрд минут в день смотрели ролики в ВК на каникулах

Россияне больше 2 млрд минут в день смотрели ролики в ВК на каникулах

Пресс-служба социальной сети опубликовала статистику за новогодние праздники

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1 комментарий
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На прошедших праздниках пользователи «ВКонтакте» в 4,5 раза чаще смотрели видео онлайн. Общее время просмотра контента достигло 2,2 млрд минут в сутки. Пиковым днем стало 8 января, когда общее время просмотров составило 2,36 млрд минут.

Наиболее популярными у зрителей были полнометражные фильмы, сериалы и развлекательные шоу VK Originals. Особенно востребованными оказались проекты «Звёзды. Новогодний кубок», «Натальная карта», «Кстати» и «Большое шоу». Трансляцию балета «Щелкунчик» посмотрели 8,1 млн человек. На умном ТВ платформой пользовались чаще, чем на смартфонах или ноутбуках, — в среднем 33% от общего времени просмотра в новогодний период.

Также пользователи чаще смотрели «VK Клипы». Рекорд в 3 млрд просмотров в сутки был достигнут 2 января. Это на 150% больше, чем годом ранее. Количество созданного контента в праздничные дни увеличилось в 13 раз по сравнению с январскими каникулами 2024-го. При этом пользователи опубликовали 42 млн историй — на 52% больше, чем в предпраздничный период.

— В новогодние праздники пользователи активнее знакомились. На каникулах они провели в «VK Знакомствах» на 47% больше времени, чем в предпраздничную неделю. Количество регистраций выросло на 41%, а мэтчей — на 44%. Пользователи могли поставить на анкету специальную отметку, чтобы поделиться планами на совместный зимний досуг. Самые популярные варианты: просмотр фильмов — 23%, поедание мандаринов — 20% и встречи за чашкой какао — 17%, — рассказали в пресс-службе социальной сети.

В «VK Мессенджере» пользователи отправили 241 миллион аудиосообщений. При этом количество видеосообщений выросло до 33 млн, а в звонков — до 28 млн раз.

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Комментарии
1
Гость
29 минут
а ещё мы выиграли миллиард и сто призов по миллиону в Хосударевых лотереях - простые люди с Сахалина 🤣
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