«Дорого было начать». Удаленщики бросили всё и поехали колесить по Юго-Восточной Азии

Путешественники бросили всё и поехали колесить по Юго-Восточной Азии Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Путешественники из Иркутска Николай Рябов и Алена Развалиева, которые этим летом обошли Ольхон за девять дней, осенью отправились в большое путешествие по Юго-Восточной Азии. Провести в разъездах они планируют минимум год. Как им удалось бросить всё, сколько стоит колесить по экзотическому континенту и с какими сложностями приходится сталкиваться, Алена рассказала нашим коллегам из «ИрСити».

Пара давно мечтала путешествовать. Два года назад ребята отправились в путешествие из Иркутска на Алтай на машине. Этот опыт их очень вдохновил, и они решили чаще ходить в походы и исследовать природу Иркутской области.

— Мы сплавлялись по Ангаре около недели, а во время восхождения на пик Хулугайша я получила травму, и с походами на долгое время пришлось завязать. Но прошлым летом мы наконец-то возобновили нашу активную походную деятельность и отправились в девятидневный пеший поход по Ольхону. Думаю, что именно там мы поверили в свои силы и приняли решение, что пора превращать наши мечты в реальность, — говорит Алена.

Ребята уже посетили Малайзию, Камбоджу и Вьетнам Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Естественно, денежный вопрос всегда самый сложный и требует тщательного продумывания. Алена и Николай путешествуют с ограниченным бюджетом и стараются экономить на всём, на чём возможно.

— Дорого было именно начать, так как нужно было многое купить, сделать необходимые прививки, оформить страховку и купить билеты в достаточно далекое место. На старт у нас ушло 170 тысяч на двоих, а находясь здесь, мы стараемся уложиться в 100 тысяч рублей в месяц. Накопления и онлайн-работа формируют наш бюджет для путешествий. Если путешествовать среди местных, питаться, как они, и посещать те же самые места, то выходит намного экономнее, — рассказала Алена.

Их бюджет — 100 тысяч в месяц Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Она отметила, что люди привыкли тратить в путешествиях очень много, так как отпуск всего раз в году. Но они с Николаем не ищут дворцов и дорогих ресторанов.

— Нам интересна реальная жизнь обычных людей — таких же, как и мы. Путешествовать же между соседними странами Юго-Восточной Азии не так дорого, так как расстояние небольшое и можно просто переехать границу на автобусе, — добавила девушка.

Алена и Николай не ищут элитных развлечений, а живут в чужих странах как простые люди Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Юго-Восточная Азия, говорит Алена, подходит для туристов с разным уровнем дохода. Всё зависит от твоих желаний и целей. Ребята уже посетили Малайзию, Камбоджу и сейчас находятся во Вьетнаме.

— Мы хорошо питаемся (мясо, овощи и фрукты в нашем ежедневном рационе), при том что укладываемся в 10 долларов на двоих в сутки. Посещаем много интересных мест (чаще они бесплатные), а также стараемся как можно больше общаться с местным населением. С документами проблем у нас не возникало, так как в основном все страны безвизовые либо виза делается легко — на границе или сайте, — поделилась Алена.

Никаких проблем с выездом из страны у них не было Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Основная проблема для многих путешественников — отсутствие возможности использовать карты российских банков для оплаты за границей. Но и здесь всё решаемо — Николай и Алена начали путешествие с Казахстана и сделали себе карты там. С языковым барьером тоже никаких проблем нет.

— В остальном всё достаточно просто, особенно если имеются знания английского языка. Проблем с выездом тоже не возникло. Практически всегда люди, работающие в туризме, знают английский. По образованию я — учитель английского языка. Пару раз пригодился китайский. Но бывали случаи, когда на рынке приходилось объяснять на пальцах, показывать картинки и открывать калькулятор, чтобы просто узнать цену, — рассказала Алена.

В чужих странах Алена и Николай планируют провести минимум год Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Так как бюджет у ребят ограничен, главным фактором при выборе страны для них является стоимость продуктов, жилья и транспорта в этой стране.

— Сначала мы смотрим стоимость трансфера (самолет или автобус) из той страны, в которой находимся, в ту, куда собираемся. Затем анализируем цены на продукты и жилье. Очень важно, чтобы в этот момент в той стране, в которую мы собираемся, не было пика туристического сезона, так как в это время всё намного дороже. Приходится много читать и сравнивать. Очень помогают каналы с обсуждениями, где ты можешь найти самую актуальную информацию, — рассказывает героиня.

Ребята поделились советами для тех, кто хочет так же Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Из багажа у пары — два рюкзака на двоих. Минимум одежды, лекарства, пауэрбанки, удобная обувь, защита от солнца (крем, кепки, темные очки) и средства от насекомых, которые можно купить и на месте.

— Что бы мы взяли, если бы отправились сейчас? Качественный маленький термос, чтобы экономить на напитках, и складной ланч-бокс. Очень часто ты что-то где-то не доедаешь, так как порции бывают достаточно большие, и иметь с собой ланч-бокс — очень хорошая идея, — говорит Алена.

Ребята не планируют останавливаться Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

О том, не страшно ли путешествовать по экзотическим странам, Алена говорит, что ничего опасного с ними пока не случалось, даже наоборот.

— Например, Коля пошел в магазин за продуктами в маленьком городке в Камбодже. Ушел на пять минут, а вернулся через пять часов. И всё потому, что какая-то случайная семья с улицы позвала его к себе в гости. Они не говорили на английском, а Коля не говорил на кхмерском, но при этом они общались так долго. Его угощали разными незнакомыми блюдами и устроили целый концерт. Было весело и уютно. А ведь он просто проходил мимо, — рассказал Алена.

И после вояжа по Юго-Восточной Азии хотят купить автодом Источник: Telegram-канал razvaliaeva.travel

Ребята планируют путешествовать по странам Юго-Восточной Азии до осени 2025 года и посетить за это время как можно больше стран. По возвращении домой они планируют купить автодом и продолжить свой путь.

Родственники, кстати, легко отпустили ребят в путешествие, никто не отговаривал, и все поддержали. Но каждый раз при созвоне близкие спрашивают Алену и Николая, когда те собираются домой.