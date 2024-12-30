«Я, простая девочка, стою с ним на одной сцене!»: история дуэта Алсу и Энрике Иглесиаса, состоявшегося четверть века назад

Алсу спела с Иглесиасом на его концерте в Кремлевском дворце Источник: АЛСУ • ALSOU / YouTube











В 2025 году исполнится 25 лет, как непростая девчонка из Татарстана, исполнительница хитов «Зимний сон» и «Иногда» Алсу спела с секс-символом из Испании Энрике Иглесиасом. Редакция 116.RU решила вспомнить к юбилею, как появился этот необычный дуэт, который даже попал в номинацию «Красавица и чудовище».

Дело было в 2000 году. Трек «You`re My #1» не стал легендарным, но сам факт того, что юная певица из не менее юной России заколлабилась с испанским сердцеедом, вошел в историю. Песне прочили судьбу мирового рождественского хита, тем более что Алсу тогда пыталась завоевать международную сцену.

Новую песню для «совместки» писать не стали. Иглесиас, которого тогда уже знали по Bailamos и Por Amarte, предложил свой трек из прошлого альбома. Музыкальное произведение не снискало особой славы, так что его решили перезаписать с девушкой. В качестве партнерши команда Энрике рассматривала вокалисток из Бразилии и Китая, но после проб остановила выбор на Алсу.

На тот момент 17-летняя Алсу и 25-летний Иглесиас не были лично знакомы. Каждый сам у себя записал партии. Песню «You`re My #1» начали крутить по радио, потом вышла официальная версия с клипом.

Источник: АЛСУ • ALSOU / YouTube

Личная встреча дочки российского сенатора и выходца из не менее влиятельной испанской семьи (отец Энрике — Хулио Иглесиас — известный во всём мире певец) состоялась лишь в сентябре 2000 года.

Тогда зарубежный артист дал два концерта в Москве. По воспоминаниям фанатов, слушатели знали, что Иглесиас приедет в Россию. Знали и про совместную песню. Но никто не мог поверить, что Алсу и Энрике будут стоять на одной сцене Кремлевского дворца и петь дуэтом.

Источник: АЛСУ • ALSOU / YouTube

По слухам, певцы всего один раз отрепетировали вместе. По словам самой артистки, они успели немного пообщаться на репетиции и афтепати. Стоя на сцене, она не могла поверить в происходящее.

— В этот момент ты не ощущаешь себя каким-то известным человеком, потому что рядом с тобой, можно сказать, кумир, и ты чувствуешь себя скорее почитателем его таланта. Я себя даже коллегой не чувствовала. Энрике — звезда и красавчик, по которому страдали миллионы влюбленных в него девочек. И я, простая девочка, стою с ним на одной сцене! — говорила много лет спустя в интервью Алсу.

Энрике восхищался красотой уроженки Бугульмы и восклицал: «Я знал, что в России живут самые красивые женщины!» Хотя о той встрече ходили грязные слухи. Якобы испанский артист спросил, есть ли у юной исполнительницы парень, а узнав о ее возрасте, был раздосадован: «Ну почему тебе еще нет восемнадцати?»

Несколько лет спустя в СМИ откуда-то появились сообщения, якобы Энрико домогался Алсу. Сама звезда нулевых ничего такого не говорила и называла ту встречу волнительной. А еще напоминала: она тогда была всего лишь ребенком.

— У меня не было опыта, я тогда была совсем ребенком. Мне было 15–16 лет, и тут такая слава и успех! Евровидение, дуэт с Энрике, контракты с мировыми звукозаписывающими компаниями… Невероятное время, в котором просто не было предела счастью! Это была сказка. Честно говоря, даже мечтать не могла о таком, — отмечала Алсу.

После первого московского концерта Иглесиас дал пресс-конференцию. Согласно слухам в светском обществе, представители попросили журналистов не трогать тему с отцом, который якобы не простил сыну искусственную бородавку, которую тот налепил на щеку.

В 2003 году о совместном выступлении вспомнили снова, хоть и по неприятному поводу. Тогда отец Алсу, бывший вице-президент компании «Лукойл», сенатор от Республики Алтай Ралиф Сафин пытался избраться президентом Башкирии. Против него началась кампания.

Сафину припомнили «бесплатные концерты» дочери, не оплаченные из его избирательного фонда. Как «бесплатное предоставление услуг» комиссия расценила и демонстрацию клипа с Иглесиасом.

Алсу с отцом Источник: alsou_a / Instagram*

Повзрослев, Алсу завела свою семью, родила трех детей, которые тоже любят музыку. Хотя они уже не так восторженно относятся к дуэту мамы с легендой испанской эстрады.

— Вспоминаются мои родители, которые от меня узнали про Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, Джей Ло и других. Они говорили: «Ну что это за музыка?! Вот раньше были „Битлз“ или „Роллинг Стоунз“». А мы возмущались: «Это же старье!» Вот так сейчас и наши дети: «Мам! Какой Энрике Иглесиас? Кто его еще слушает?» — шутила звезда.

В 2013 году Алсу еще раз исполнила «You`re My #1». Только на этот раз на своем юбилейном концерте и с Димой Биланом. Который, кстати, тоже представлял Россию на Евровидении и занял сначала второе место (как и Алсу), а потом первое.

Сейчас о том творческом союзе певицы и Иглесиаса напоминают только кассеты, которые продают на сайтах с винтажными вещами. В России это эхо нулевых предлагают купить за 250 рублей. На зарубежных порталах запечатанную кассету можно приобрести за 14,99 доллара (или 1,5 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Источник: Ebay.com











Дуэт с Иглесиасом действительно мог дать Алсу толчок на мировой арене. О той эпохе подробно написано в книге Rockin’ The Kremlin, которую выпустил американский продюсер Дэвид Джанк. Он возглавлял российское представительство компании Universal и продвигал Алсу.

По воспоминаниям Джанка, отец певицы внушал ему ужас. Сафин якобы высказал другому продюсеру всякие неприятные вещи за то, что его дочь не хотят раскручивать в Англии.

— Я мог бы купить вашу компанию с потрохами, я не понимаю, почему я должен умолять вас здесь помочь моей дочери, — якобы сказал тогда отец.

Тем временем Алсу готовится к гастролям. Как выяснил корреспондент 116.RU, певица также готова выступить на новогоднем корпоративе: в Москве — за 5 миллионов рублей, с выездом в Казань — за 6 миллионов.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.