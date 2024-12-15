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Развлечения Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Наши спортсмены забрали кубок и призовой фонд в размере 500 тысяч долларов

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Team Spirit выиграла в поединке с FaZe Clan со счетом 2:1

Источник:

Команда Team Spirit одержала победу на главном турнире по командному шутеру Counter-Strike 2 — Perfect World Shanghai Major 2024. Финальный матч по киберспорту между командами проходил в Шанхае.

В финале пятерка Леонида chopper Вишнякова одержала победу над европейским составом FaZe Clan со счетом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2).

Команда американских соперников FaZe Clan заняла второе место и получила 170 тысяч долларов. Третье место разделили две европейские команды — MOUZ и G2, в составе которой выступает российский снайпер Илья m0NESY Осипов.

Состав Team Spirit по Counter-Strike 2:

  • Борис magixx Воробьёв (Россия);

  • Мирослав zont1x Плахотя (Украина);

  • Леонид chopper Вишняков, капитан (Россия);

  • Данил donk Крышковец (Россия);

  • Дмитрий shiro Соколов (Россия);

  • Сергей hally Шаваев, главный тренер (Россия).

— Наши дорогие фанаты, спасибо вам за то, что были с нами на каждом шагу. Сезон заканчивается, но мы вернемся в следующем, сильнее, чем когда-либо, — игроки поблагодарили фанатов в своем телеграм-канале.

Команда Team Spirit радуется победе на чемпионате мира Perfect World Shanghai Major 2024

Источник:

Чемпионат мира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. Общий призовой фонд турнира составил 1,25 миллиона долларов.

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