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Развлечения эксклюзив Как выбрать идеальные новогодние подарки по знакам зодиака? Отвечает астролог

Как выбрать идеальные новогодние подарки по знакам зодиака? Отвечает астролог

Выбираем, что подарить, в соответствии с тем, под какой звездой родился ваш близкий человек

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1 комментарий

До Нового года осталось совсем немного!

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Думаете, чем порадовать близких на Новый год? Это непростая задача, но на помощь спешит наука о звездах! Астролог Ольга Андреева подсказала 63.RU, какие подарки подойдут каждому знаку зодиака.

Ольга Андреева рассказывает о людях через звезды

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Овен

Подарок активным и ярким: абонемент в фитнес-клуб, индивидуальное занятие по стрельбе из лука, спортивный инвентарь, билеты на матч, набор свечей, зажигалка, пиротехника, нож.

Телец

Здесь повышенные требования к надежности и качеству подарка: что-то для интерьера, набор красивой посуды, кошелек, шкатулка для хранения украшений, сеанс SPA-процедур, массажа, массажер для шеи и спины, комнатные растения, картина по номерам или другие творческие наборы.

Близнецы

Можно дарить всё, что связано с общением и информацией: книгу, новый гаджет, телефон, фильм, билет на концерт, тренинг, мини-тур на выходные, экскурсию. Понравится всё, что позволит узнать больше о чем-то, пообщаться, быть в информационном потоке.

Рак

Подарки «для дома, для семьи» — вне конкуренции: теплые тапочки, халат, фонтан для дома, пирог собственного приготовления, рамка для фото, дизайнерские картины, чайные наборы.

Лев

Чем дороже подарок, тем лучше. Кроме того, он должен быть и в качественной упаковке. Подойдут ювелирные украшения, хорошая настольная игра, профессиональный художественный набор красок и кистей, драгоценные камни, шелк, солнцезащитные очки, курсы актерского мастерства или обучение в модельной школе, фотосессия. Львы любят сюрпризы.

Дева

Подарок должен быть полезным и практичным: экокосметика, корзина с экопродуктами, абонемент в фитнес-клуб, пульсометр, палки для скандинавской ходьбы, органайзер для мелочей, ежедневник с ручкой, увлажнитель воздуха, озонатор, папка для документов.

Весы

Подарок должен быть стильным и изящным: билет в театр, музей искусств, сертификат на шопинг, духи, стильные аксессуары: сумочки, платки и т. д., ужин на двоих, абонемент на парные танцы.

Скорпион

Подарком могут стать предметы, намекающие на мистическую, необычную и сексуальную темы: кружевное нижнее белье, билеты на рок-концерт, секс-игрушки, психологические трансформационные книги, кофемашины, карты Таро, что-то экстремальное — прыжки с парашютом.

Стрелец

Можно дарить всё эксклюзивное, необычное, иностранное: в том числе турпутевки, брендовую одежду, редкие предметы интерьера, ремень или кошелек из кожи крокодила, этнические вещи из разных стран, диктофон для записи умных мыслей, подарки-приколы.

Козерог

Подойдет любой небольшой, но качественный и дорогой подарок, подчеркивающий статус: красивый кожаный органайзер, дорогая ручка, абонемент на йогу, дорогие часы, сейф для хранения денег, кожаный портфель, кейс.

Водолей

Подарок должен удивлять, поражать, быть оригинальным: полет в аэротрубе, гироскутер, супернавороченный гаджет или техника, совместный поход в клуб с компанией, полет на воздушном шаре, книга в жанре фантастики, астроразбор натальной карты или астропрогноз на новый год. Всё, что называют эзотерикой, например консультация или курс у астролога.

Рыбы

Понравятся подарки, пробуждающие фантазии и мечты: набор для творчества, эфирные масла, книга по психологии или эзотерике, карты Таро, билет в кино, уроки по вокалу, индивидуальные уроки танцев, скетчбук для зарисовки желаний и фантазий, консультация у астролога.

Радуйте близких подарками

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Считаете ли вы, что звёзды могут помочь в выборе идеальных подарков?

Да, воспользуюсь советом!
Нет, подарки подбираются индивидуально
Не уверен(а), но идеи интересные

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Новый год Подарки Гороскоп Астрология
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Комментарии
1
Гость
28 минут
Мне думается что и знаки зодиака здесь запретят 🙀 здесь ЗАПРЕЩЕНО и продолжают всё запрещать: мультфильм детям не покажешь, приятелю не напишешь, ненавистные запретители саму жизнь здесь запретили
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